Kaip sode užauginti levandas? Atskleidė geriausius patarimus

Kaip pasakoja G. Rybalko, levandų žydėjimo sezono pradžiai įtaką daro temperatūra ir augalų peržiemojimas. Įprastai, gražiausiais žiedais sodai džiugina jau birželio mėnesį. Kad šie išaugtų laiku ir sužydėtų vasaros pradžioje, juos sodinti reikia balandžio pabaigoje – gegužės mėnesiais.

Svarbu nepamiršti dirvos rūgštingumo

„Mūsų ūkis gyvuoja jau 10-metį. Čia kasmet pražysta per 8000 levandų puskrūmių. Per tiek metų pasisėmėme įvairios patirties, todėl žinome, kokią įtaką sodinimui turi oro sąlygos. Temperatūra turi būti pakankamai šilta, jog krūmeliai prigytų. Be to, svarbu nepamiršti dirvos rūgštingumo.

Per rūgščioje dirvoje sodinukai neaugs. Tad prieš sodinimą jos rūgštingumą pamatuokite lakmusiniais popierėliais. Jei dirva sausa – nuolat ją laistykite. Jaunai levandai reikalinga tokia pati priežiūra, kaip ir kitiems jauniems augalams: laistyti, sužaliavus lapeliams – patrumpinti šakeles, suformuoti“, – dėstė G. Rybalko. O. Stirkienė pataria atkreipti dėmesį ir į kasamą duobę, ir į vietą dirvoje.

Sodinukai ilgaamžiai, jų persodinti nereikia, tad prieš sodinimą patartina išrinkti atvirą saulėtą plotą. „Sodinukai sodinami iš anksto paruoštoje dirvoje. Duobę levandos puskrūmiui kaskite tokio gylio, kaip ir šaknys. Svarbiausia, kad jos nesusiraizgytų.

„Stabiliai laikydami sodinuką, palengva užberkite šaknis žeme, palengva suslėkite ir pirmas dvi savaites gausiai laistykite. Nebent, žinoma, lietus pliaups kaip iš kibiro ir poreikio papildomai drėgmei nebus. Sodinukams žiemojant, galima juos pridengti agro plėvele.

Ypatingų triukų nėra, tik saikinga augalo priežiūra padeda jiems augti ir gyvuoti ilgiau. O šie, kaip žinia, auga ilgai – tad skirkite jiems dėmesio ir parinkite tinkamą vietą augimui“, – vardino žolininkė. Kaip tvirtina abi moterys, levandas galima sodinti ir vazone. Tačiau laikui bėgant jas vis tiek teks persodinti, nes tai – daugiamečiai augalai, kuris turi augti lauke.

Sunkiau užsiauginti vazone

„Vazone levandos negauna reikiamų medžiagų, ima skursti. Todėl užtikrinti, kad levandomis vazone džiaugsitės ilgai – nelengva. Kad nereikėtų levandos persodinti, iš anksto pasiruoškite tinkamą vazoną. Jis turėtų būti gilus ir platus – bent 40 cm diametro. Levandų šaknys ilgos, sodinant jos jokiu būdu negali užlinkti į viršų.

Taip pat pasirūpinkite tinkama dirva. Ji neturi būti per rūgšti. Sodinimui vazone galite tiesiog pasikasti gerų žemių arba ieškoti specialaus mišinio ūkio prekių parduotuvėse. Atkreipkite dėmesį, kad dirvoje nebūtų durpių“, – pasakojo ūkio šeimininkės.

Dar vienas svarbus patarimas, kuriuo dalinosi G. Rybalko ir O. Stirkienė – pirmąją vasarą negalima leisti levandoms žydėti. Taip jos kur kas gausiau sužydės kitą vasarą. Vietoje to, leiskite augalui pritapti, užaugti. Be to, itin svarbus ir trąšų panaudojimas.

Šiuo atveju geriausiai patars agronomas. „Pirmą sezoną levandas nukarpykite. Nukarpymas skirtas tam, kad augalas visą savo energiją skirtų geresniam įsišaknijimui, o ne žydėjimui. Trąšas rekomenduojame organines arba mineralines – dėl jų poreikio taip pat pasikonsultuokite su agronomu.

Gražiai genėkite, formuokite dailios, apvalios formos krūmą. Beje, kuo anksčiau nukarpysite levandas, tuo anksčiau jos sužys antrąjį kartą ir galbūt sužydės netgi tą pačią vasarą“, – sakė žolininkės.