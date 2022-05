Nelaikykite šių daiktų namuose: gali pritraukti skurdą ir nelaimes

Ekspertai įvardijo dalykus, kurie gali pritraukti skurdą ir neigiamą energiją. Tokie daiktai gali būti ir nuotraukos, ir įprasti drabužiai, rašo unian.net.

Atsikratykite nuotraukų iš blogų laikų

Pavyzdžiui, jei turite nuotraukų, kurios primena jums blogus gyvenimo laikus, geriausia jų atsikratyti. Be to, blogą energiją gali pasėti visokios paukščių figūrėlės – balandžiai, ereliai, gandrai, šarkos.

Drambliai su nuleistais straubliais taip pat turės neigiamos įtakos jūsų finansinei būklei.

Figūrėlės

Šuns ar liūto, tupinčio užpakalinių letenų, figūrėlės neleidžia kopti karjeros laiptais, teigia specialistai. Paveikslai, kuriuose vaizduojamos žuvys, jūros kriauklės, aštuonkojai ir kt., neigiamai veikia savijautą.

Be to, pinigines nesėkmes pritraukia seni batai. Viso to verta atsikratyti, jei norite pagerinti savo finansinę būklę.

Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau rašė, kad pasak vastu shastra senovinių Indijos principų, norint namuose sukurti teigiamos energijos šventovę, reikia atsikratyti aksesuarų, meno kūrinių bei kitų medžiagų, kurios kelia netvarką, chaosą ir painiavą. Tačiau, kokie daiktai, pasak jo, į namus gali traukti neigiamą energiją?

REKLAMA

Tam, kad namuose atsirastų laimė, pozityvumas ar sėkmė, būtina pašalinti netvarką. Būtent apie tai kalba senovinis indų sukurtas gidas – vastu shastra. Anot jo, tvarkant namus, taip pat būtina išmesti ir objektus, kurie pritraukia neigiamą emociją į jūsų namus.

Žemiau, pateikiamas 5 objektų sąrašas, kas pasak vastu shastra, neturėtų užimti vietos jūsų namuose.

Sulūžę daiktai

Daugelyje namų sudužę stiklai, suskilę indai, sulūžę padėklai ir kiti panašūs daiktai dažnai tampa sandėliuojami, sukrauti, kur nors ir pamiršti.

Tačiau būtent tokie skilę, dužę ar sulūžę objektai sukelia namų gyventojams melancholiją, liūdesį ir beviltiškumo jausmą.

Įsitikinkite, kad jūsų daiktai neturi įtrūkimų, ant jų nėra dėmių, o jei kažkas sudūžta – reikia nedelsiant pataisyti arba išmesti.

Neigiamų emocijų meno kūriniai

Verkiančio vaiko atvaizdas, laivo avarija, sumaištį keliantys meno kūriniai, besileidžianti saulė ir panašiai taip pat gali sukurti skausmo ir liūdesio aplinką namuose.

REKLAMA

REKLAMA

Panašiai veikia ir krioklio, vandenyno, lietaus, akvariumo ar fontano vaizdiniai bei nuotraukos miegamajame.

Tokie meno kūriniai gali sukelti finansinių, emocinių bei psichinių problemų. Taip nutinka todėl, kad vanduo yra nestabilus elementas ir sukuria namuose neramią aplinką.

Džiovintos arba dirbtinės gėlės

Nors dažniausiai gamtos elementai visada asocijuojasi su laime bei yra laukiami visų namuose, tačiau nuvytusios ar išdžiūvusios gėlės bei augalai gali turėti priešingą poveikį namų gyventojams.

Tokie augalai ir gėlės trukdo patekti energijos srautui. Pavyzdžiui, reikėtų patalpose vengti džiovintų arba dirbtinų gvazdikų, nes jie nešą nesėkmę.

Tokias gėlės geriau laikyti lauke, sode arba terasoje. Be to, augalai su spygliais taip pat yra nenaudingi namams – gali sukelti asmeninių problemų tarp šeimos narių.

Suplyšę drabužiai

Nusidėvėję, suplyšę drabužiai ir antklodės, kurie vis dar yra jūsų namuose gali sukelti meilės problemas.

REKLAMA

REKLAMA

Rekomenduojama, bent kartą per pasiknisti po spinteles, lentynas ir atsikratyti išblukusiais, nebenaudojamais daiktais.

Seni drabužiai taip pat trukdo pasisavinti atsinaujinančią energiją namuose, rašoma architecturaldigest.in.

Kimšti gyvūnai ir jų elementai

Taksiderminiai gyvūnai, kurie yra prikimšti arba tigro, panteros oda, dramblio kaulas, kriauklės, sraigės ar ragai turi sustingusią energiją, kurią nuolat nutraukia užklumpanti mirtis.

Anot vastu, apskritai, viskas, kas yra nenatūralu, neturėtų būti jūsų namuose.

Dėl šios priežasties vastu taip pat nerekomenduojama laikyti ir bonsų, nes šie augalai susitraukia ir neleidžia augti iki galo.