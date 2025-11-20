 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas > Receptai

Juodai geri „Iki“ pasiūlymai – juodai skaniam savaitgaliui: išbandykit receptus su bulvėmis, kurie nustebins ir dabar, ir per šventes

REKLAMA / 2025-11-20 10:50 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Lapkritis – tai ne tik metas, kuomet norisi susirangyti po antklode su puodeliu karštos arbatos, bet ir laikas, kai verta pradėti galvoti apie artėjančias šventes bei paskanauti naujų, įdomesnių patiekalų. Ypač – kai „Iki“ parduotuvėse šią savaitę begalė tiesiog juodai gerų akcijų. Pigiau pasirūpinsite produktais tiek šiam savaitgaliui, tiek su nuolaidomis rasite ir visko, ko reikia pamažu ruošiantis Kalėdoms. Nuo majonezo iki namus papuošiančių šventinių augalų, nuo didelių akcijų buitinei technikai iki puikių pasiūlymų tam, kad šis savaitgalis būtų skanesnis.

Skanūs receptai, jau pritaikyti prie naudingų IKI akcijų

„Kas savaitę skelbiame akcijas apie 5 tūkstančiams prekių, ir pasiūlymai taikomi prie gyventojų poreikių. Pavyzdžiui, parduotuvėse jau pasirodė ne tik žiemos gražuolės puansetijos, bet ir pušelės, puskiparisiai bei ypač elegantiškai atrodančios araukarijos. Pirkėjai jau mėgaujasi prieš Kalėdas išplėstu gurmanišku „Billa Premium“ asortimentu, ragauja šventinius „Douceur“ saldumynus. Norime padėti sutaupyti ir pinigų, ir laiko, todėl itin gerų pasiūlymų ras tiek ieškantys kasdienių produktų, tokių kaip bulvės ar bananai už super kainą, tiek ir pirkinių namams: oro gruzdintuvės, dulkių siurblio ar minkštučių rankšluosčių ir pledų. Ne veltui šių Kalėdų mūsų šūkis – „Visko yra, tik ateik“, – sako Gintarė Kitovė, prekybos tinklo „Iki" komunikacijos vadovė.

Šį savaitgalį ypatingas dėmesys skiriamas produktams, kurie pravers tiek kasdien, tiek artėjančioms šventėms. Tik penktadienį „Iki“ siūlo itin naudingą – net 50 proc. – nuolaidą majonezui, padažams, kečupams, krienams ir garstyčioms. Tai puiki proga pasirūpinti atsargomis namuose, nes šie produktai pravers ir kasdienėms vakarienėms, ir šventinėms salotoms.

Tą pačią dieną taip pat galios ir 40 proc. nuolaida makaronams (įskaitant ir užpilamus), vaisvandeniams, girai, šaltos kavos ar arbatos gėrimams – tad norintys sutaupyti žino, kada būtent tądien verta užsukti į „Iki“.

Tikri šio savaitgalio herojai „Iki“ – visų numylėti bananai. Lojaliems pirkėjams jie tekainuoja 79 ct/kg, tad bananų duona tiesiog prašyte prašosi būti kepama. Receptas jai ir dar dviems skaniems desertams – čia

Neabejotinai viena perkamiausių prekių šį savaitgalį bus ir bulvės. Jos ir taip karaliauja namų virtuvėse bei pirkinių topuose, o nuo ketvirtadienio „Iki“ lojaliems pirkėjams siūlomos ir ypač gera kaina – kilogramas bulvių tekainuoja 19 ct. Tad kaip naujai jomis pasimėgauti? Atraskite naują favoritą, kuriuo sužavėsite namiškius ar užsukusius svečius.

Visas naudingas „Iki“ akcijas maistui, pagal kurias lengva planuotis meniu, ir geriausius pasiūlymus kitoms prekėms rasite čia: www.iki.lt/leidiniai. Pirkėjų patogumui, „Iki“ kulinarijos šefė Jolita Tamoševičienė dalijasi ir skanių, paprastų receptų idėjomis, kurios jau pritaikytos prie akcijų, galiojančių iki sekmadienio, lapkričio 23 dienos. Teliks susidaryti pirkinių sąrašą ir kasoje panaudoti „Iki“ programėlę ar lojalumo kortelę.

Bulvių ir lašišos apkepas

Net ir tie, kurie sako nesantys žuvies gerbėjai, lašišai pasakyti „ne“ negali. „Iki“ šviežios žuvies skyriuje – gausus žuvies ir jūros gėrybių pasirinkimas, kuris pildomas keliskart per savaitę, tačiau lašišai pagal populiarumą čia visgi lygių nėra. Tad šio savaitgalio pasiūlymas nudžiugins gausybę pirkėjų – atlantinių lašišių filė su oda arba lašiša vakuume „Iki“ siūloma net su 40 proc. nuolaida, vos 11,99 Eur/kg. Tai – puiki proga išbandyti šį tą naujo, sotaus ir skanaus.

Reikės: 5-7 „Clever“ bulvių, 350 g lašišos, 2 saujų šviežių špinatų, 1 „Clever“ svogūno, 1-2 česnako skiltelių, citrinpipirių, 1 šaukštelio citrinos sulčių, 4 šaukštų „Iki“ grietinėlės, šiek tiek muskato riešuto, 50 g „Clever“ mocarelos, druskos, pipirų, alyvuogių aliejaus.

Gaminame:

  1. Neskustas bulves pavirkite 10-15 min. Atvėsinkite, nulupkite ir supjaustykite griežinėliais. Sudėkite į riebalais pateptą kepimo indą ir lengvai apšlakstykite alyvuogių aliejumi.
  2. Keptuvėje įkaitinkite šiek tiek aliejaus ir pakepinkite smulkintą svogūną, kol jis taps permatomas. Įdėkite išspaustą česnaką ir špinatus, trumpai pakepinkite.
  3. Pašalinkite lašišos odą ir žuvį supjaustykite stambiais kubeliais, pagardinkite citrinpipiriais bei citrinos sultimis. Palikite marinuotis 10–15 minučių.
  4. Špinatus su svogūnais ir česnaku pagardinkite druska, pipirais ir muskato riešutu, įpilkite grietinėlės ir viską sumaišykite. Mišinį paskirstykite ant bulvių, tada uždėkite lašišą. Pabarstykite tarkuotu mocarelos sūriu, uždenkite dangčiu ir dėkite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę. Kepkite 30–35 minutes ir patiekite. Skanaus!

Bulvių spurgos su sūriu ir „Teriyaki“ majonezu

Bulvės skanios visomis formomis – o ar bandėte jų spurgų? Dar geriau – su palaimingai tįstančiu sūriu. Išleisit juokingai mažai, jei sumaniai pasinaudosite geriausiais „Iki“ pasiūlymais. 

Patiems įvairiausiems sūriams visą šį savaitgalį „Iki“ – 20 proc. nuolaida, o tik penktadienį – net 50 proc. nuolaida majonezui, padažams, kečupams, krienams ir garstyčioms. Tad apsirūpinkite ir atsargomis namuose artėjant didžiosioms šventėms, ir išbandykite naują receptą. Reikės vos kelių ingredientų, ir pasigaminsite neatsivalgomą užkandį ar garnyrą prie pagrindinio patiekalo. Recepto autoriai: Paulius Lenkšas ir Pavels Matveks.

Reikės: 3 „Clever“ bulvių, 100 g „Iki“ sūrio „Tilsit“, 1 „IKI Ūkis“ kiaušinio, 200 g „Iki“ miltų, druskos, pipirų, 15 g alyvuogių aliejaus, 120 g sezamo sėklų, 1 l „Iki“ rapsų aliejaus gruzdinimui, 100 g majonezo, 40 g „Terijakio“ padažo. 

Gaminame:

  1. Supjaustykite bulves smulkiais kubeliais. Suberkite į verdantį, pasūdytą vandenį ir virkite 20 minučių. Išvirusias gerai nukoškite, kad neliktų vandens. Dėkite į dubenėlį, įmuškite kiaušinį, suberkite miltus, druską ir pipirus. Grūstuve viską gerai sumaišykite iki vientisos masės.
  2. Supjaustykite sūrį 2 cm dydžio kubeliais. Pasitepę rankas aliejumi iš bulvių tešlos formuokite 30 g kamuoliukus. Į jų vidurį dėkite sūrį ir formuokite kuo apvalesnius kamuoliukus.
  3. Apvoliokite spurgas sezamo sėklose, kad tolygiai pasidengtų.
  4. Įkaitinkite aliejų prikaistuvyje arba gruzdintuvėje iki 180 laipsnių. Atsargiai kiaurasamčiu įleiskite spurgas, neperpildykite puodo. Kepkite 4-5 minutes iki auksinės, rudos spalvos.
  5. Atsargiai išimkite ir nusausinkite ant popierinio rankšluosčio. Pabarstykite druska ir pipirais.
  6. Dubenėlyje sumaišykite „Terijakio“ padažą ir majonezą. Spurgas patiekite, kol dar karštos.

„Hasselback“ bulvės su saliamiu ir mėlynojo pelėsio sūrio padažu

Kad jau puikios kainos „Iki“ – ir bulvėms, ir sūriams, būtų nuodėmė neišbandyti ir dar vieno derinio. Bulvės su pelėsiniu sūriu apgaubs jaukumu ir padovanos nepamirštamą skonį. Armonikos formos „Hasselback“ bulvės yra puikus priedas prie bet kokio patiekalo ar skanios pačios vienos. Sukurtos Švedijos restorane „Hasselbacken“, jos užkariavo švedų širdis bei skrandžius ir tapo kone tradiciniu šalies patiekalu, netruko išpopuliarėti ir pasaulyje.

Visas triukas – bulves įpjaustyti plonomis riekelėmis, tačiau neperpjauti daržovių iki galo. Plonytės riekelės orkaitėje virs traškučiais, o likusi bulvės dalis maloniai kontrastuos savo minkštumu. Su jomis puikiai derės ne tik sūrio padažas, bet ir saliamis – o jam, kaip ir įvairiems pjaustytiems mėsos gaminiams, šį savaitgalį „Iki“ sutaupysite 20 proc. Recepto autoriai: P. Lenkšas ir P. Matveks.

Reikės: 5 „Clever“ bulvių, 150 g mėlynojo pelėsio sūrio, 100 g saliamio, 100 ml saulėgrąžų aliejaus, 2 skiltelių česnako, 200 g „Iki“ sviesto, 10 g rozmarino, druskos, pipirų, 150 g „Iki“ grietinėlės, šviežių petražolių.

Gaminame:

  1. Pasiruoškite bulves kepimui. Bulves nušveiskite kempinėle ir gerai nuplaukite. Įsprauskite bulvę tarp dviejų pjaustymo lentelių arba dviejų pagaliukų ir pjaustykite plonais griežinėliais – lentelės neleis bulvės perpjauti iki galo. Sudėkite jas į kepimo indą.
  2. Į prikaistuvį pilkite aliejų, dėkite IKI sviestą, supjaustytą česnaką, rozmariną, druską ir pipirus. Šildykite ant vidutinės kaitros, kol aliejaus ir sviesto mišinys pradės burbuliuoti.
  3. Pilkite gautą mišinį ant bulvių. Šaukite į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę 35-40 minučių. Praėjus pusei laiko, atsargiai pavartykite bulves, kad bulvių paviršius tolygiai pasidengtų sviesto bei aliejaus mišiniu. Tarp bulvių riekelių įdėkite po saliamio gabalėlį ir grąžinkite į orkaitę.
  4. Po kepimo, bulves nusausinkite nuo perteklinio riebalų kiekio. Po kepimo likusių riebalų neišmeskite, perkoškite per sietelį ir atvėsinkite. Naudokite kepimui kitam kartui. Tai lyg sviestas su aromatingu rozmarinu skoniu.
  5. Pasiruoškite padažą. Į prikaistuvį įdėkite 150 g mėlyno pelėsinio sūrio ir įpilkite 150 ml IKI grietinėlės. Užvirinkite, primažinkite kaitrą ir garinkite padažą, kol sutirštės – apie 10 min.
  6. Į lėkštę sudėkite iškeptas bulves. Pilkite padažą į lėkštės vidurį. Apibarstykite patiekalą šviežiai kapotomis petražolėmis. Patiekite šiltą.

G. Kitovė primena, kad geriausiais „Iki“ pasiūlymais pasinaudoti paprasta – naudingos akcijos, įvairios nuolaidos ir ypatingi pasiūlymai skelbiami leidiniuose „Iki“ parduotuvėse, interneto puslapyje www.iki.lt  ir mobiliojoje programėlėje. Joje pirkėjai ras ir asmeninių pasiūlymų bei dalyvaudami lojalumo programoje rinks taškus, kuriuos galės išmainyti į vertingus prizus ar nuolaidas.

Straipsnį parengė: „UAB IKI Lietuva“.

