JAV realybės šou dalyvavusi lietuvė išklojo tiesą: štai, ko nemato kiti

35-erių I. Vasiliauskienę daugelis geriau žino kaip Iloną Vas – moteris šypsosi, kad ilga lietuviška pavardė užsieniečiams sunkiai įkandama, todėl socialiniuose tinkluose prisistato taip.

„International nail training Center ONIKSAS“ savininkė ir vadovė, profesionali manikiūro meistrė, dabar daugiausiai laiko atiduodanti kitų meistrų rengimui čempionatams, aukščiau visko vis tik iškelia kitą faktą – kad yra nuostabios paauglės mama. „Nėra geresnio įvertinimo nei tada, kai dukra atėjusi apkabina ir pasako: „Didžiuojuosi tavimi“, – su plačia šypsena sako moteris.

Ilona Vasiliauskienė (13 nuotr.) Darbų nuotraukos puikuojasi ant pasaulinio garso žurnalų viršelių (nuotr. asm. archyvo) Ilona Vasiliauskienė (nuotr. asm. archyvo) Darbų nuotraukos puikuojasi ant pasaulinio garso žurnalų viršelių (nuotr. asm. archyvo) +9 Darbai atima žadą (nuotr. asm. archyvo) Vienas didžiausių iššūkių – atlikti manikiūrą radijo studijoje (nuotr. asm. archyvo) Darbų nuotraukos puikuojasi ant pasaulinio garso žurnalų viršelių (nuotr. asm. archyvo) Darbai atima žadą (nuotr. asm. archyvo) Darbai atima žadą (nuotr. asm. archyvo) Darbai atima žadą (nuotr. asm. archyvo) Darbai atima žadą (nuotr. asm. archyvo) Darbai atima žadą (nuotr. asm. archyvo) Darbai atima žadą (nuotr. asm. archyvo) Ilona Vasiliauskienė (nuotr. asm. archyvo)

Norėjo tik užsidirbti papildomai

Išvardinti visus Ilonos pasiekimus užtruktų nemažai laiko, kaip ir suskaičiuoti visus čempionatus, kuriuose dalyvavo ar kiek kitų meistrų jiems paruošė. O prasidėjo viskas be jokios minties, kad kažkada tai taps pagrindine veikla.

„Tikriausiai, kaip ir daugelį, į šią veiklą atvedė papildomas uždarbis ir darbas. Esu buvęs „ofisinis planktonas“, nemažai laiko pradirbau ofise ir kadangi esu vieniša mama, norėjosi papildomo užsiėmimo po darbo. Pripažinkime, pinigai kišenėje netrukdo.

Nusprendžiau pabaigti kursus ir vėliau, praėjus pusmečiui šiame darbe, aš supratau, kad uždirbu daugiau nei būdama direktore“, – trumpai kelią į šią veiklą nupasakojo I. Vasiliauskienė.

Mintimis nusikeldama atgal į pirmuosius kursus, ji šiandien juokiasi – visada būdavo paskutinė, kuri iš jų išeidavo, tačiau niekad nebuvo nė minties viską mesti – į priekį visad vedė užsispyrimas:

„Yra žmonės, kurie patys iš savęs turi gerą akį, pajutimą, gyslelę. Aš esu visiška to priešingybė. Bet aš turiu susikaupimą ir užsispyrimą. Aš buvau lygiai tokia pati meistrė, kuriai nesisekė odeles tvarkyti, atrodė, kad rankos auga ne iš tos vietos, bet užsispyrimo dėka ir miego sąskaita yra pasiekti rezultatai. Aš norėjau būti geriausia, todėl lankiau kursus, susiradau geriausias treneres ir žengiau žingsnį po žingsnio užsibrėžto tikslo link.“

Pašnekovė atvirai pasakoja, kad pradžioje didžiausia bausme buvo jos išskirtinumas. Juk dažnai įsivaizduojame mielas, švelnias merginas, dirbančias grožio srityje, o Ilona sako niekad tokia nebuvusi ir dėl to jai buvo užvertos ne vienos durys. Bet juk ne veltui sako, kad kai užsidaro durys, atsidaro langas.

„Aš neatitikau standartų ir dėl to daugybę kartų girdėjau žodį „ne“, vien dėl savo išvaizdos aš nebuvau priimama dirbti į salonus, komandas. Bet aš išlikau savimi ir dabar tai yra mano išskirtinumas – aš pripažįstu, kad esu kitokia.

Mano darbai daugiau gotikinio stiliaus, aš mėgstu klausyti roką, metalą ir tai atsispindi mano darbuose. Tai svarbiausia – būti savimi, kad ir koks bebūtum. Nuoširdumas žmones žavi, nes jie jaučia, kai kitas apsimetinėja“, – sako I. Vasiliauskienė.

Teko priimti lemtingą sprendimą

Svarbu ne tik išlikti ištikimu sau, bet ir išsikelti tikslą – kai jis aiškus, belieka ieškoti priemonių, kaip to siekti, dirbti, dirbti ir dar kartą dirbti, nes visi pasiekimai – atkaklaus darbo rezultatas. Ir net jei atsiranda bandančių atkalbėti, viskas vis tiek tik mūsų pačių rankose.

„Visur reikalinga disciplina ir užsispyrimas siekiant savo tikslų. Reikia išsikelti tikslus, nes jeigu žmogus neturi tikslo, dėl ko visa tai daro, nesupras, kam jam to reikia. Kai aš pradėjau startuoti tarptautiniuose konkursuose, man sakė: „Kam tau to reikia? Kam tau tos taurės? Vis tiek iš to jokios naudos“. Daug kas mane nuo to atkalbinėjo, bet dabar visi pripažįsta, kad aš priėmiau teisingus sprendimus“, – šypsosi moteris.

Kildama į karjeros Olimpą, prieš penkerius metus Ilona atsidūrė pasirinkimų kryžkelėje, teko priimti sprendimą: ar toliau kaip meistrė dalyvaus čempionatuose, ar imsis ruošti komandas, nes persiplėšti imtis ir vieno, ir kito, nebuvo išeities. Moteris sako: „Abejose srityse geras nebūsi“, nes nepakaks laiko, tačiau pasirinkimas buvo aiškus – pasirinko tapti trenere.

„Aš esu labai griežta ir ne kartą mano mokinių darbai yra keliavę į šiukšliadėžę, jeigu buvo daryti bet kaip. Kad kursuose merginos apsiverkia – normalu, nes nervai, įtampa, stresas, bemiegės naktys atliekant darbus daro savo.

Bet turiu pastebėti, kad didžiausias lietuvių pliusas – tai, kad mes perfekcionistai. Kiekvienas darbas išbaigtas iki tobulumo – tai ir skina pergales lietuvaičiams. Tik labai gaila, kad dažnai bijo išlįsti iš savo kiauto, nepasitiki savimi, yra kuklios ir bijo daryti klaidas, joms atrodo, kad nieko nemoka, nesugeba“, – apie trenerės darbą pasakojo Ilona ir pridūrė, kad nors kartais tenka dirbti per ašaras, nedirbama veltui – lietuvaičių darbai puošia garsiausių žurnalų viršelius ir skina laurus pasaulyje.

Papasakojo apie amerikiečių realybės šou užkulisius

Vis tik tai, kad tapo trenere, jokiu būdu nereiškė, kad daugiau niekada į rankas nepaėmė visų reikalingų priemonių, nes noras parodyti, ką sugeba, niekur nenutolo. Gal net dar labiau paskatino siekti svajonės ir garsinti Lietuvos vardą visame pasaulyje – Ilona 2019 m. dalyvavo amerikiečių realybės šou „Next Top Nail Artist“.

„Aplikavau ir metai prieš, bet mano paraiška buvo atmesta. Per metus laiko aš užsispyriau, pasisamdžiau komandą, su kuria dirbau ir sekančiais metais buvau atrinkta tarp 24 meistrų iš viso pasaulio. Iš Europos buvome tik kelios merginos – viena panelė buvo iš Graikijos, kita – iš Serbijos, kiti iš Havajų, Japonijos, Australijos, PAR, daugiausiai – iš JAV ir Kanados. Visi buvome išsimėtę po visą pasaulį“, – šypteli I. Vasiliauskienė.

Vos sužinojus, kad pateko tarp pačių stipriausiųjų, pradėjo plūsti „lauknešėliai“ – įvairios priemonės iš projekto rėmėjų.

Paklausta, kokie gi šou užkulisiai, ji pasakoja, kad penktadienį sužinodavo užduotį, kurios įgyvendinimo procesą turėdavo nufilmuoti, sugalvoti priešistorę ir iki kito penktadienio nusiųsti kūrybinei komandai, o sekmadienį išaušta diena, kai įvyksta aptarimas ir paaiškėja, kas palieka projektą. Tačiau ar viskas taip, kaip atrodo?

„Tokie realybės šou dažniausiai yra ne apie meistriškumą, o einama per emocijas – tu esi mielas, nemielas, kaip save reprezentuoji, kaip save pristatai. Žinoma, žiūrima ir į darbo kokybę, bet daugiau žvelgiama į asmeniškumus.

O už viso projekto slypi prekės ženklai, kurie ieško sau instruktorių. Kaip tu mokėsi save pristatyti ir save parduoti per pamokėles, kurias mums reikėdavo filmuoti, taip jie pamatys, kaip atliekame darbus. Pagal vaizdo įrašus prekės ženklai tave pasirenka pas juos dirbti“, – atvirauja Ilona.

Visas dalyvavimo šou laikotarpis buvo įtemptas, nes reikėjo ne tik atlikti užduotis, bet ir dirbti, o tuo pat metu ruošė komandą, kuri, beje, tąkart iškovojo antrąją vietą tarp geriausių Europos komandų.

Bemiegės naktys, nesuskaičiuojamos valandos, praleistos įgyvendinant idėjas projektui, vis tik, atsipirko – Ilona pateko į TOP 10 geriausiai pasirodžiusių sąrašą.

„Taip pat pradėjau dirbti su žinoma kanadiečių kompanija, daugiausiai dirbu su Prancūzija, tenka nemažai ten skraidyti. Dėstau jiems, dirbu su jų prekės ženklu, bendradarbiaujame ir tai yra labai smagu, kai tenka galimybė pakeliauti po visą pasaulį. Šiemet pirmą kartą dėsčiau ir Amerikoje – man tai buvo labai didelė garbė“, – džiaugsmo neslepia ji.