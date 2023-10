Monika Šalčiūtė sugrįžta į televiziją: ieškos antros pusės

Išskirtiniame interviu, bendraudama su „Go3“ televizijos atstovu Žilvaru Zinkevičiumi, Monika Šalčiūtė atskleidė, kad realybės šou metu jautėsi nejaukiai, nes kiti dalyviai buvo itin drąsūs ir nusiteikę kuo greičiau susirasti savo porą, bet sutiko duoti patarimų merginoms kaip atrodyti gražiau:

Kaip nusprendėte dalyvauti realybės šou „Tobulas mačas“?

Gavau kvietimą, o aš senokai rodžiausi televizijoje ir pasiilgau kamerų. Pasiūlymų sulaukiu daug, bet nusprendžiau eiti čia. Tik per daug nesidomėjau kas per projektas bus. Įsivaizdavau, kad bus daug linksmų užduočių ir turėsiu gerą laiką, o paaiškėjo, kad čia žmonės santykius mezga ir porų ieško. Esu tam per drovi. Man tokie dalykai yra tabu. Bendravimas su vaikinais ir panašiai.

Ar prieš šou turėjote porą?

Aš esu vieniša, jau kokį pusmetį. Tiesa, širdis mano dar neatsigavus po praeitų santykių, bet apie tai nenorėčiau kalbėti.

Gal pavyko surasti porą „Tobulame mače“?

Man buvo labai sunku šiame realybės šou. Aš tvirtai tikiu meile ir ištikimybe, o ir širdis dar neatsigavusi po praėjusių santykių. Aš nežinau kodėl tokiai avantiūrai pasirašiau, bet tikėjausi tiesiog smagiai praleisti laiką ir apie meiles negalvoti. Buvau rami ir užtikrinta, tik nerimavau kaip reikės elgtis, kad nieko neįskaudinčiau bei neįžeisčiau.

Vykote į pasimatymų šou nenorėdama santykių?

Aš norėjau būti mandagi su visais dalyviais, bet nežinojau ko galiu tikėtis. Nerimavau, kad gali tekti bendrauti su vyrais, kurie man nepatiks.

Sudalyvavus pakeitėte nuomonę?

Man dauguma dalyvių nepatiko. Maža to jie visi poruotis pradėjo, o aš esu labai azartiška ir mėgstu varžytis. Aš tokių žaidimų nežaidžiu, man jausmai nėra žaidimas. Aš jaučiau atsakomybę, kad privalau susiporuoti, bet labai bijojau, kad prie manęs lys kažkas, kuris man nepatinka. Priėmiau sprendimą, kad reikia kažką daryti ir pasirinkau vieną vaikiną. Bet aš susiporavau kaip su žmogumi, be jokių romantinių intencijų. Su asmeniu, su kuriuo radau bendrą kalbą, nes yra išsimokslinęs ir sportuojantis, draugiškas bei su vertybėmis. Taip pat dėl manęs pamatęs galvą, dėl to elgėsi labai gražiai. Pati jokių pūkuotų minčių neturėjau (juokiasi). Tai iš tikro nebuvo nė vienam šansų pavergti mano širdį, tik nežinojau kaip etiškiau tą pasakyti ar parodyti, neįžeidžiant.

Ar galima sakyti, kad Monika Šalčiūtė „Tobulam mače“ surado porą?

Mes nesame pora, nes aš nesutikau draugauti. Jis mane seka nuo 2014-ų ir net į šou atvyko su palaidine su mano nuotrauka (juokiasi).

Tai nors vieną gerbėją padarėte laimingu?

(Juokiasi) Tikrai taip.

Ką galite pasakyti apie kitus dalyvius?

Ten viskas vyko be ribų. Aš tokių dalykų nemačiusi buvau. Žiūrovams tai bus tarsi serialas, bet man tai psichologinė trauma (juokiasi). Aš negaliu suprasti kaip kiti dalyviai taip drąsiai elgėsi.

Jus išgąsdino kitų dalyvių drąsa ar kad jie nesisaugojo kamerų?

Mane labai šokiravo. Man buvo didelis išbandymas būti su jais vienoje patalpoje. Mano aplinkoje tokių žmonių nėra, kurie vieną dieną gali su vienu bučiuotis, o kitą jau su kitu. Aš nesu mačiusi tokių dalykų.

Ar tikrai nesate mačiusi?

Tikrai nesu mačiusi. Ten ir visokias nuogybes mačiau (juokiasi). Neturėjau iki šiol tokių situacijų. Aš nenorėjau jų auklėti, sakydama, kad tu-paleistuvis, tu-paleistuvė, nes dar būtų į maistą man prispjaudę (juokiasi).

Kas Jums įskiepijo aukštas moralės normas?

Visąlaik tokia buvau. Aš kartais pagalvoju, kodėl esu kokia esu, bet tai nebuvo tėvų nuopelnas, nes jų netekau paauglystėj. Iš knygų, iš romantinių filmų susidėliojau kas man yra vertinga ir svarbu. Man šis šou buvo iššūkis, nes turėjau su kažkuo mačintis, nors dauguma man nepatiko. Gerai, kad nors vieną radau, tik neįprasta, kad jis mano gerbėjas.

Ar žiūrovai vėliau nesakys, kad Šalčiūtė yra „pasikėlusi“?

Vienas žmogus mane išgelbėjo, nes kitu atveju būtų „mirtis alyvose“. Aš nenoriu, kad mane naivuole laikytų, nes man ant galvos pradėjo lipti, kai aš gera ir mandagi buvau. Aš nebijau pasakyti, kad nenorėjau su dauguma bendrauti. Man yra nesvarbu nepažįstamų žmonių nuomonė, bet stengiausi su merginomis rasti bendrą kalbą ir draugiškai bendrauti.

Kas priverčia Moniką verkti?

Aš labai jautrus žmogus. Man labai daug dalykų rūpi. Skaudžiausia yra netektys.

Santykiuose kas gali pravirkdyti?

- Nedaug turėjau santykių, tad sunku man pasakyti. Jeigu žmogus būtų man neištikimas. Man taip nėra buvę, bet jeigu taip nutiktų, tai būtų labai skaudu ir tikrai verkčiau.

O ar pati esate buvusi neištikima?

Oi tikrai ne. Net sapnuose to įsivaizduoti negalėčiau. Aš negaliu įskaudinti kitų žmonių. Man tai labai svarbu.

Gal kažkas linksmo nutiko filmavimo metu?

Vaikščiojo katinas ir norėjau jį pasiimti į namuką, kuriame gyvenome, bet jis nesutiko ir mane apdraskė smarkiai.

Kas labiausiai patiko šiame šou?

Man smagiausia buvo, kad kiekvieną vakarą buvo skirtingos temos, reikėjo ir persirengti, pasiruošti, bet aš viena rimčiausiai į tai žiūrėjau. Pasiūlydavau ir žaidimų, šaradų visokių, bet turbūt per vaikiška buvau (juokiasi). Nesijaučiau pritapusi, bet labai tuo džiaugiuosi. Aš per daug nekalta „Tobulam mačui“ (juokiasi).

Ar galima sakyti, kad po „Tobulo mačo“ Monika tapo daugiau patyrusia?

Ne, taip negalima sakyti. Aš nieko nedariau. Buvau labai nuobodi. Man tai tinka .

Ar jūsų buvimas nuobodžia nenuliūdins žiūrovų?

Nieko tokio, jeigu ir nuliūdins. Man viskas vyko per greitai, aš ir taip bendravau su žmogumi, atviravau, ko nesu pratusi daryti gyvenime. Mes tik bendravome ir šnekėjome, bet man tai buvo per greitai. Aš nesu pratusi susitikti su kažkuo kasdien. Man buvo didelis spaudimas, bet tikiu, kad susitvarkiau su šiuo iššūkiu ir perlipau per save.

Kaip sekėsi realybės šou sąlygomis rūpintis savo išvaizda?

Aš vienintelė tuo rūpinausi (juokiasi). Dalinomės patalpomis, tai ne visada atrodydavau kaip su profesionaliu makiažu, bet tikiuosi, kad atrodysiu gerai. Teko prisitaikyti ir prie kitų. Man sakė, kad aš ruošdavausi ilgiausiai. O ką ten daugiau veikti, kai neturėjome nei telefonų, nei knygų.

Ar sunku buvo ištverti be mobilaus telefono?

Ne, be telefono gal ne. Be kitų veiklų buvo sunkiau.

Be ko buvo sunkiausia išbūti?

Be knygų, be sporto, be šokių sakyčiau. Taip šokti labai mėgstu. Ten buvo labai paprasti žmonės surinkti ir aš, palyginus su jais, buvau protingiausia. Man buvo labai sunku susikalbėti kažkokiom temom. Aš jaučiausi daugiausia apsiskaičiusi.

Ar galite atskleisti kiek per mėnesį išleidžiate grožio ir sveikatinimosi procedūroms?

Aš nesuskaičiuoju kiek išleidžiu, bet galiu pasakyti, kad savo šuniui daugiau pinigų skiriu. Tūkstančio nesiekia išlaidos manau. Aš labai daug kaukių darausi, į sporto klubus einu, bet nemažai ir namuose ką darausi.

Ką galėtumėte patarti merginoms, kurios nori būti gražios kaip jūs?

Patarčiau sportuoti kelis kartus per savaitę. Stengtis nepersivalgyti, o valgyti kiek reikia. Aš taip darau ir skaičiuoju kalorijas. Daug veido kaukių darytis pagal odos tipą. Aš labai daug vandens geriu ir stengiuosi pakankamai išsimiegoti bei pailsėt. Tokie būtų patarimai moterims.

