Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Įspėja visus Lietuvos gyventojus: gavę tokią nuorodą šiukštu jos neatidarykite

2025-09-12 14:20 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-12 14:20

Į telefoną atėjus žinutei su įtartina nuoroda policijos atstovai įspėja jos jokiu būdu neatidaryti – taip darbuojasi sukčiai, siekiantys išvilioti jūsų asmeninius duomenis ir pinigus.

Telefonas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Į telefoną atėjus žinutei su įtartina nuoroda policijos atstovai įspėja jos jokiu būdu neatidaryti – taip darbuojasi sukčiai, siekiantys išvilioti jūsų asmeninius duomenis ir pinigus.

REKLAMA
0

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Policijos virtualus patrulis, šiuo metu gyventojai dalijasi gaunantys žinutes iš neva „Venipak“ siuntų tarnybos apie sulaikytą siuntą dėl neteisingai nurodyto pašto kodo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gavę tokią nuorodą – neatidarykite

Sukčių siunčiamoje žinutėje, prisidengiant žinomos siuntų tarnybos vardu, raginama veikti kuo skubiau, patvirtinti adresą per 24 valandas, padaryti tai atidarius žinute atsiųstą nuorodą.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip nurodoma pasidalintame vizuale, vakar į policiją kreipėsi asmuo, kuris gavo tokią žinutę ir, atidaręs nuorodą, suvedęs banko prisijungimo duomenis, skaudžiai nukentėjo – iš banko sąskaitos buvo nuskaičiuota 850 eurų.

REKLAMA

Įspėjama kritiškai vertinti informaciją, atkreipti dėmesį, iš kokio numerio siunčiamos žinutės ir neatidarinėti neaiškių nuorodų – tai paprasti žingsniai, padėsiantys apsisaugoti nuo sukčių.

„GAVOTE IŠ SUKČIŲ SMS ŽINUTĘ?

Įkelkite į komentarus ekrano kopiją, kad ir kiti žinotų, kaip atskirti sukčių siunčiamas SMS žinutes.

Primename:

• Nespauskite įtartinų nuorodų ir neveskite jose asmeninių ar banko duomenų.

• Kritiškai vertinkite bet kokius skubius prašymus pervesti pinigus ar patikslinti duomenis.

• Atkreipkite dėmesį į siuntėjo telefono numerį.

Jei nukentėjote – užpildykite pranešimą per epolicija.lt arba skambinkite 112“, – įspėjo Policijos virtualus patrulis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų