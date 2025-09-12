Įspėja visus Lietuvos gyventojus: gavę tokią nuorodą šiukštu jos neatidarykite

Kaip socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė Policijos virtualus patrulis, šiuo metu gyventojai dalijasi gaunantys žinutes iš neva „Venipak“ siuntų tarnybos apie sulaikytą siuntą dėl neteisingai nurodyto pašto kodo.
Gavę tokią nuorodą – neatidarykite
Sukčių siunčiamoje žinutėje, prisidengiant žinomos siuntų tarnybos vardu, raginama veikti kuo skubiau, patvirtinti adresą per 24 valandas, padaryti tai atidarius žinute atsiųstą nuorodą.
Kaip nurodoma pasidalintame vizuale, vakar į policiją kreipėsi asmuo, kuris gavo tokią žinutę ir, atidaręs nuorodą, suvedęs banko prisijungimo duomenis, skaudžiai nukentėjo – iš banko sąskaitos buvo nuskaičiuota 850 eurų.
Įspėjama kritiškai vertinti informaciją, atkreipti dėmesį, iš kokio numerio siunčiamos žinutės ir neatidarinėti neaiškių nuorodų – tai paprasti žingsniai, padėsiantys apsisaugoti nuo sukčių.
„GAVOTE IŠ SUKČIŲ SMS ŽINUTĘ?
Įkelkite į komentarus ekrano kopiją, kad ir kiti žinotų, kaip atskirti sukčių siunčiamas SMS žinutes.
Primename:
• Nespauskite įtartinų nuorodų ir neveskite jose asmeninių ar banko duomenų.
• Kritiškai vertinkite bet kokius skubius prašymus pervesti pinigus ar patikslinti duomenis.
• Atkreipkite dėmesį į siuntėjo telefono numerį.
Jei nukentėjote – užpildykite pranešimą per epolicija.lt arba skambinkite 112“, – įspėjo Policijos virtualus patrulis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!