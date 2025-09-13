Išleido mažiausią pasaulyje knygą lietuvių kalba: įrankių reikėjo pasiskolinti iš odontologo

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Palangos menininkas Vytautas Kusas ir vėl stebina Lietuvą. Jis išleido mažiausią pasaulyje knygą lietuvių kalba su iliustracijomis. TV3 Žinių reportaže jis parodė, kaip gimė knyga.
„Iš spaustuvės parsivežiau va tokius lapelius. Čia yra šeši puslapiai“, – pasakojo menininkas V. Kusas.
Tada specialiu, iš odontologo gautu įrankiu Vytautas lapelius subraižė, kad būtų patogiau perlenkti. Tai padarius, lapelių krūva keliauja į savadarbį spaustuvą.
„Suverži. Pasitikrinu – viskas tvarkoj. Aš turiu galvoje gylį, kad jis kažkiek išlįstų. Čia yra sušiaušimas“, – pasakojo menininkas.
Menininkas nugarėlę padengė klijais, leido jiems išdžiūti, o tada užtepė dar vieną sluoksnį. Sako, toks krapštinėjimasis – geriausias vaistas.
Klijams išdžiuvus, menininko rankose atsiduria knygelė. Tačiau darbai dar tik įpusėjo – atėjo eilė viršeliui.
Subraižytą viršelį palangiškis sulankstė ir patepęs klijais priglaudė prie knygos lapelių. Darbą tęsė, kai viskas išdžiuvo.
„Imi knygą. Šitas stakles šiais metais pasidariau. Sakėt, kam reikalingas, tuoj pamatysit“, — toliau procesą apibūdino menininkas.
Keli smūgiai plaktuku ir knygelės maketas sumažėjo per pusę. Likutį vyras dėjo į stakles, ir vėl smūgiavo per savadarbę giljotiną.
Paskutiniai kirčiai ir menininko rankose – mažiausia knyga pasaulyje lietuvių kalba. Vienos kraštinės ilgis 6 milimetrai, kitos plotis – 7.
Šioje, 68 puslapių mažylėje yra pusšimtis Vytauto Kuso eilėraščių, iliustruotų paveikslais. Ir menininkas tu apsiriboti nežada. Ateityje planuoja išleisti dar mažesnę knygelę, kurią pasitelkiant lupą ir mikroskopą pavyks kuo puikiausiai perskaityti.
