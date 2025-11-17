 
Kalendorius
Lapkričio 17 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Įsėdusi į pavežėjo automobilį Jūratė tokių jo žodžių nesitikėjo: „Sėdėjau susigėdusi“

2025-11-17 16:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-17 16:15

Turbūt ne vienas, įsėdęs į pavežėjo automobilį ir pamatęs, kad vairuotojas užsienietis, pokalbį iš karto pradeda anglų kalba. Vis tik turinio kūrėja Jūratė Stankuvienė pasidalijo situacija, kuri parodė jai, kad net susidūrus su kitataučiu Lietuvoje vertėtų pokalbį pradėti megzti lietuviškai.

Jūratė Stankuvienė, automobilis (nuotr. Lukas Balandis, bendrovės nuotr.)

Turbūt ne vienas, įsėdęs į pavežėjo automobilį ir pamatęs, kad vairuotojas užsienietis, pokalbį iš karto pradeda anglų kalba. Vis tik turinio kūrėja Jūratė Stankuvienė pasidalijo situacija, kuri parodė jai, kad net susidūrus su kitataučiu Lietuvoje vertėtų pokalbį pradėti megzti lietuviškai.

REKLAMA
1

Įrašo autorė, įmonės „Mediaskopas“ vadovė neslėpė, kad šis susitikimas įkvėpė ją dažniau mėginti susikalbėti lietuviškai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pavežėjas privertė susigėsti

Socialiniame tinkle „Facebook“ turinio kūrėja J. Stankuvienė pasidalijo visai neseniai jai nutikusia situacija įsėdus į pavežėjo automobilį ir važiuojant reikiamo taško link:

REKLAMA
REKLAMA

„Rytietiškos išvaizdos ir vardo „Bolt“ vairuotojas taikliai pastatė mane į vietą dėl lietuvių kalbos.

REKLAMA

Ir ne taip, kaip iš pirmo sakinio atrodo.

Įsėdu į automobilį, o jis mane veža ne į tą pusę. Sunerimstu ir angliškai aiškinuosi situaciją. O vairuotojas, akivaizdžiai ne lietuvis, man lietuviškai atsako „taip rodo navigacija, gal kitame kelyje avarija“. Nustembu dėl kalbos ir baigiu pokalbį.

Po kelių minučių jis manęs klausia lietuviškai „o kodėl jūs Lietuvoje su manimi kalbate angliškai? Lietuvių kalba labai sunki, o žmonės, kaip jūs, atima motyvaciją jos mokytis.“

REKLAMA
REKLAMA

Gal ir ne pažodžiui prisimenu, bet sėdėjau susigėdusi ir ausis suglaudus, nes tikrai esu „žmonės, kaip jūs, kurie demotyvuoja kitataučius mokytis lietuvių kalbos ir nepalaiko tų, kurie mokosi“. Taip, jis teisus. Aš tokia. Buvau. Paskutinį kartą.

Nuo to laiko nepradedu pokalbio ne lietuvių kalba, nesvarbu, kaip žmogus beatrodytų ar besivadintų. Visada veikia puikiai. Kartais lėtai ir netaisyklingai pašnekovas bando susikalbėti, kartais pakviečia mokantį kalbą, kartais aš kalbu lietuviškai, o pašnekovas – angliškai ar rusiškai, bet tam juk reikia suprasti kalbą, o ir jo žodynas plečiasi. Tada nebesijaučiu kaip „žmogus, kaip mes, kurie demotyvuoja mokytis lietuvių kalbos“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kitas „Bolt“ vairuotojas, labai sunkiai kalbantis lietuviškai pasakė, kad rusų kalbos visiškai pakanka Lietuvoje, bet iš pagarbos šaliai mokosi mūsų kalbos. O smagiausia motyvacija jam yra matyti kaip lietuviai nušvinta iš džiaugsmo, kai jis užkalbina lietuviškai.

Rekomenduoju pabandyti. Reikia disciplinos, sąmoningumo, geranoriškumo ir pagarbos. Na, ir atsispirt pagundai persijungti į patogesnę kalbą ir tapt patogia, bet bloga ir demotyvuojančia, kaip „tie jūs​​​​​​“.“

REKLAMA

Įrašo autorė, sutikusi pasidalinti nutikimu su naujienų portalu tv3.lt, taip pat perdavė savo žinutę skaitytojams:

„Kalbėdama lietuviškai jaučiuosi, kad realiai padedu žmonėms geriau integruotis ir išmokti kalbą. Fantastiškas jausmas. Daryti gera tiesiog atsispriant pagundai persijungt į svetimą kalbą. Tikrai siūlau visiems išbandyti.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų