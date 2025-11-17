Įsėdusi į pavežėjo automobilį Jūratė tokių jo žodžių nesitikėjo: „Sėdėjau susigėdusi“

Įrašo autorė, įmonės „Mediaskopas“ vadovė neslėpė, kad šis susitikimas įkvėpė ją dažniau mėginti susikalbėti lietuviškai.
Pavežėjas privertė susigėsti
Socialiniame tinkle „Facebook“ turinio kūrėja J. Stankuvienė pasidalijo visai neseniai jai nutikusia situacija įsėdus į pavežėjo automobilį ir važiuojant reikiamo taško link:
„Rytietiškos išvaizdos ir vardo „Bolt“ vairuotojas taikliai pastatė mane į vietą dėl lietuvių kalbos.
Ir ne taip, kaip iš pirmo sakinio atrodo.
Įsėdu į automobilį, o jis mane veža ne į tą pusę. Sunerimstu ir angliškai aiškinuosi situaciją. O vairuotojas, akivaizdžiai ne lietuvis, man lietuviškai atsako „taip rodo navigacija, gal kitame kelyje avarija“. Nustembu dėl kalbos ir baigiu pokalbį.
Po kelių minučių jis manęs klausia lietuviškai „o kodėl jūs Lietuvoje su manimi kalbate angliškai? Lietuvių kalba labai sunki, o žmonės, kaip jūs, atima motyvaciją jos mokytis.“
Gal ir ne pažodžiui prisimenu, bet sėdėjau susigėdusi ir ausis suglaudus, nes tikrai esu „žmonės, kaip jūs, kurie demotyvuoja kitataučius mokytis lietuvių kalbos ir nepalaiko tų, kurie mokosi“. Taip, jis teisus. Aš tokia. Buvau. Paskutinį kartą.
Nuo to laiko nepradedu pokalbio ne lietuvių kalba, nesvarbu, kaip žmogus beatrodytų ar besivadintų. Visada veikia puikiai. Kartais lėtai ir netaisyklingai pašnekovas bando susikalbėti, kartais pakviečia mokantį kalbą, kartais aš kalbu lietuviškai, o pašnekovas – angliškai ar rusiškai, bet tam juk reikia suprasti kalbą, o ir jo žodynas plečiasi. Tada nebesijaučiu kaip „žmogus, kaip mes, kurie demotyvuoja mokytis lietuvių kalbos“
Kitas „Bolt“ vairuotojas, labai sunkiai kalbantis lietuviškai pasakė, kad rusų kalbos visiškai pakanka Lietuvoje, bet iš pagarbos šaliai mokosi mūsų kalbos. O smagiausia motyvacija jam yra matyti kaip lietuviai nušvinta iš džiaugsmo, kai jis užkalbina lietuviškai.
Rekomenduoju pabandyti. Reikia disciplinos, sąmoningumo, geranoriškumo ir pagarbos. Na, ir atsispirt pagundai persijungti į patogesnę kalbą ir tapt patogia, bet bloga ir demotyvuojančia, kaip „tie jūs“.“
Įrašo autorė, sutikusi pasidalinti nutikimu su naujienų portalu tv3.lt, taip pat perdavė savo žinutę skaitytojams:
„Kalbėdama lietuviškai jaučiuosi, kad realiai padedu žmonėms geriau integruotis ir išmokti kalbą. Fantastiškas jausmas. Daryti gera tiesiog atsispriant pagundai persijungt į svetimą kalbą. Tikrai siūlau visiems išbandyti.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!