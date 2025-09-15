Į šią vietą Lietuvoje žmonės plūsta iš viso pasaulio: kiti lietuviai net nežino

Būtent čia prieš 90 metų įvyko tai, kas šiandien kasdien sujungia milijonus žmonių visame pasaulyje, – šiame namelyje Jėzus vienuolei Faustinai Kovalskai padiktavo Gailestingumo vainikėlio maldą, rašoma pranešime spaudai.
Pasaulinės žinios atgimimas
V. Grybo g. 29A esančiame namelyje prieš Antrąjį pasaulinį karą gyveno vienuolė Faustina Kovalska. Savo Dienoraštyje ji užrašė mistines patirtis. Viena jų – 1935 m. – tapo platų pasaulį pasiekusia malda: Gailestingumo vainikėlis, trumpesnis nei rožinio malda, kviečia prašyti gailestingumo sau ir visam pasauliui.
Čia, Vilniuje, gimė ir garsusis Gailestingojo Jėzaus paveikslas, kurį 1934 m. nutapė dailininkas Eugenijus Kazimirovskis. Šiandien jis saugomas Dievo Gailestingumo šventovėje, o paveikslo kopijas galima pamatyti beveik kiekvienoje pasaulio bažnyčioje.
2018-aisiais popiežius Pranciškus suteikė visuotinius atlaidus visiems tikintiesiems, kurie Lietuvoje pamaldžiai kalbės Dievo Gailestingumo vainikėlio maldą.
„Tai viena didžiausių dovanų, kokią Lietuva yra gavusi, – tiek asmeniškai kiekvieno tikėjimui, tiek mūsų valstybei“, – yra sakęs Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas.
Vilnius – Gailestingumo miestas
Namelis, kuriame gyveno šv. Faustina, kadaise buvo vienuolynas. Čia ji praleido trejus metus, patyrė svarbiausius savo gyvenimo įvykius ir užrašė žinią, kuri išplito po visą pasaulį.
Popiežius Jonas Paulius II, skelbdamas seserį Faustiną šventąja, tarp keturių svarbiausių jos gyvenimo miestų paminėjo ir Vilnių, pavadindamas jį Gailestingumo miestu.
„Pats popiežius Vilnių pavadino Gailestingumo miestu! Per beveik aštuoniolika Faustinos namelio veiklos metų čia apsilankė piligrimai iš daugiau nei 90 šalių: nuo Čilės ir Brazilijos iki Indonezijos, Naujosios Zelandijos ar Afrikos šalių.
O vilniečiams šis namelis dažnai tampa tikru atradimu, – pasakoja Vilniaus Piligrimų centro projektų vadovė Vilija Vareikienė. – Džiaugiamės, kad vis daugėja „pirmakarčių“ lietuvių – jie gyvena netoliese, netgi yra kažką girdėję, bet apsilanko pirmą kartą.“
Pernai šv. Faustinos namelyje apsilankė daugiau nei 23 tūkst. žmonių, ir jų vis daugėja. Lankytojai pasakoja įspūdingas istorijas: apie išgijimus, nuo taifūnų apsaugotus namus, atrastą vidinę ramybę. Tai savotiška Vilniaus must visit vieta dvasinės kelionės ieškantiems žmonėms.
Gailestingumo žinia šiandien
Gailestingumo vainikėlis šiandien kalbamas visame pasaulyje – nuo mažų kaimų Afrikoje iki megapolių Azijoje. Tikinčiųjų liudijimu, ši malda teikia ramybę ir viltį net sudėtingiausiose situacijose.
„Dievo gailestingumas beribis, kad ir kokios būtų nuodėmės. Dievo gailestingumas prikelia pasaulį. Pagrindinė Gailestingumo vainikėlio žinia – kad jis veikia ir Dievui nėra nieko brangiau kaip jo Sūnaus Jėzaus Kristaus auka, kurią mes aukojame, kalbėdami šią maldą. Šio vainikėlio maldos galia tikrai didelė“, – pasakoja V. Vareikienė.
Bažnyčia primena, kad Dievo gailestingumas pranoksta teisingumą: žmogus yra mylimas ne pagal nuopelnus, o visa pranokstančia meile.
Net ir netikintiems ši žinia gali tapti kvietimu sustoti, pažvelgti į gyvenimą ir atrasti vidinę ramybę. Nors esminė Dievo savybė – gailestingumas – žinoma nuo seno, tačiau šv. Faustina šią žinią prikėlė ir iš naujo paskleidė šių laikų pasauliui.
Žvilgsnis į 2026-uosius
Vilnius ir toliau stiprina savo, kaip Gailestingumo miesto, vaidmenį. 2026 m. birželio 7–12 d. čia vyks Pasaulinis Apaštalinis Gailestingumo kongresas, kuris sutrauks piligrimus iš viso pasaulio.
Renginio tema „Statome Gailestingumą miestą“ kalba apie kvietimą kurti gailestingumo oazes savo namuose, bendruomenėse ar miestuose.
Tai proga ne tik pažinti dvasinį savo miesto paveldą, bet ir pasijusti pasaulinio judėjimo dalimi. Galbūt būtent šiemet verta pirmą kartą apsilankyti V. Grybo gatvės namelyje, pasimelsti Gailestingumo vainikėlį ar tiesiog pabūti tyloje, kurioje prieš 90 metų atgimė pasaulinė žinia.
