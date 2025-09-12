Įsibėgėja „Šiaulių dienos“: lankytojai nusiteikę pozityviai

„Šiaulių dienos“ yra viena svarbiausių miesto vizitinės kortelės dalių – tai ne tik šventė miestiečiams, bet ir proga pristatyti Šiaulius svečiams bei platesnei auditorijai. Būtent per miesto dienas stipriausiai atsiskleidžia Saulės miesto įvaizdis.
Neatsitiktinai jau kelerius metus šventė vyksta su šūkiu „Šiauliai šviečia“, o įvaizdžio kūrimo linijoje nuosekliai plėtojamas saulės motyvas: vienais metais akcentuotos optinės saulės, kitais – saulės iš etnografinių simbolių, šiemet – kalvystės menas suspindi saulėse,“ – teigia Šiaulių kultūros centro Komunikacijos skyriaus vedėja Romena Čepauskienė.
Koncertai ir pramogos Šiaulių mieste
Be tradicinių populiariosios muzikos koncertų Šiaulių miesto centrinio parko estradoje, festivalių ar parodų įvairiose miesto vietose, šiemet daugiau dėmesio skiriama šeimoms ir vaikams, kino mėgėjams. Taip pat šventės proga atgaivinama ir stiprinama profesionaliosios muzikos tradicija Prisikėlimo aikštėje.
Talkšos ežero pakrantėje pristatomas muzikinio fontano šou sakmė „Kildinti iš sapno“ žada tapti nauja vizualinės kultūros patirtimi, o Saulės laikrodžio aikštė keičiasi į gyvą kino ir šeimų pramogų erdvę.
Svarbi šventės jungiamoji ašis – bendruomenę telkianti eisena miesto gatvėmis, įsiliejanti į šventės atidarymo renginį „Dainuojantys Šiauliai“. Tradiciškai šiauliečiai ir miesto svečiai savo balsu galės prisidėti prie bendro choro ir kartu paskelbti miesto gimtadienio pradžią.
R. Čepauskienė priduria: „Tikimės šypsenų, susižavėjimo, smalsumo bei įkvėpimo – kad šiauliečiai didžiuotųsi esantys šiauliečiais, o svečiai jaustųsi gyvo, švytinčio ir kūrybiško miesto, kuriame gera būti kartu, dalimi.“
Šiauliuose užaugę Auksė ir Faustas gimtojo krašto aplankyti grįžo būtent šventės proga. Miesto gimtadienyje pora dalyvauja kasmet ir kaskart džiaugiasi patyrusi naujas pramogas.
„Likome labai patenkinti pernai po lazerių šou, labai daug gerų atlikėjų atvyko į mūsų miestą,“ – sako jaunuoliai. Pakeliui į Šiaulius po lietumi pakliuvusi pora vis vien nusiteikusi švęsti. Auksė akcentuoja: „Kaip sakoma, nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga.“
Nuo ryto Vilniaus g. esančiame bulvare šurmuliuojanti mugė subūrė įvairiausių sričių amatininkus. Medinius dirbinius gaminantis Algirdas prisipažįsta, kad Šiaulių dienose prekiauja jau ne pirmą kartą. Amatininkas atvirauja:
„Pirkėjų yra, bet nepasakyčiau, kad labai daug – labiau žmonės vaikšto, dairosi, ragauja maistą. Bet vis tiek smagu – sutinki pažįstamų.“
Anot Jono, tokių švenčių metu svarbiausia leisti laiką prie žmonių. „Aišku, jei dar parduodi kokį rakandą – visai gerai,“ – juokauja prekeivis.
Mugėje su sūnumi apsilankiusi Eglė liko patenkinta. Ji pažymi: „Nors kainos kiek kandžiojasi, yra, ką pamatyti.“ Anot lankytojos, Šiaulių dienos paįvairina kasdienybę ir Saulės miestą daro dar labiau patrauklesnį.
Rytoj Eglė su šeima planuoja lankytis Chaimo Frenkelio viloje, kur vyks karietų paroda. „Manau, vaikui patiks,“ – sako ji.
Ant suoliuko Prisikėlimo aikštėje sėdėjusios Danutė ir Vilma stebėjo, kaip ruošiama renginio scena „Labiausiai laukiu eisenos,“ – sako Danutė, žvelgdama į didžiulį ženklą užrašu „Šiauliai Šviečia“.
Vilma linkteli: „Vakarop būtų įdomu paklausyti „Dainuojančių Šiaulių“ centriniame parke.“ Atėjusios pažiūrėti į prisipildusį gyvybės miestą šiaulietės šypsosi matydamos tiek daug žmonių. „Nors diena šiandien nelabai saulėta, šilumos nestinga.“
Teksto autorius: Georgijus Neverovskis
