TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiaulių mero Visocko bylos teismas imsis spalį

2025-08-29 19:19 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 19:19

Penktadienį Šiaulių apygardos teismas priėmė nutartį perduoti nagrinėti teisiamajame posėdyje piktnaudžiavimu galimai neskaidriai organizuojant 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą kaltinamo Šiaulių miesto mero Artūro Visocko baudžiamąją bylą.

Artūras Visockas BNS Foto

Penktadienį Šiaulių apygardos teismas priėmė nutartį perduoti nagrinėti teisiamajame posėdyje piktnaudžiavimu galimai neskaidriai organizuojant 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą kaltinamo Šiaulių miesto mero Artūro Visocko baudžiamąją bylą.

1

Be mero prieš teismą stos dar du asmenys, pirmasis teismo posėdis paskirtas spalio 17 dieną, pranešė teismo atstovas Vytautas Jončas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo duomenimis, A. Visockas galimai darė neteisėtą įtaką Šiaulių miesto savivaldybės valdomos įmonės direktoriui ir nuolatinei viešųjų pirkimų komisijai, siekiant imituoti teisėtą bei skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą ir sudaryti išskirtines sąlygas vienai privačiai bendrovei laimėti gatvių apšvietimo įrengimo 1,7 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą, finansuojamą pagal Europos Sąjungos fondų 2014–2020 metų veiksmų programą.

„Meras kaltinamas tuo, kad neteisėtai įtakojo viešųjų pirkimų procedūrą, siekdamas turtinės naudos viešųjų pirkimų konkurse dalyvavusios privačios bendrovės akcininkui ir kitokios naudos sau. Taip pat A. Visockas kaltinamas tuo, kad siekė paveikti liudytoją, jog jis ikiteisminio tyrimo metu ir teisme duotų melagingus parodymus“, – skelbė Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT). 

Meras kaltinamas ir tuo, kad pagal Europos Sąjungos fondų veiksmų programą organizuojant viešąjį pirkimą piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, neteisėtai darydamas įtaką viešųjų pirkimų procedūrai, siekdamas turtinės naudos viešajame  pirkime dalyvavusiai privačiai bendrovei ir kitokios naudos sau, ir dėl to didelės žalos patyrė Lietuva, Europos Sąjunga ir juridiniai asmenys. 

Be to, meras kaltinamas ir tuo, kad siekė paveikti liudytoją, jog šis ikiteisminio tyrimo metu  ir teisme duotų melagingus parodymus.

Kiti du kaltinamieji – viešajame pirkime  dalyvavusios privačios bendrovės akcininkas ir viešojo pirkimo konsultantas. Pastarasis nusikaltimų darymo tikslais buvo pasamdytas minimam viešajam pirkimui ir įtrauktas į viešojo pirkimo komisijos sudėtį. Visi asmenys kaltinami nusikalstamas veikas padarę veikdami organizuota grupe.

Kaip pranešė STT, A. Visockas kartu su bendrininkais kaltinami padarę didelę turtinę ir neturtinę žalą viešąjį pirkimą organizavusiai Šiaulių miesto savivaldybės bendrovei, Europos Sąjungos biudžetui, bei viešojo pirkimo konkurso dalyviams, nes dėl neskaidriai organizuotų viešųjų pirkimų imituojant nustatytas viešojo pirkimo procedūras, vieno iš kaltinamųjų bendrovei sukūrus neteisėtą pranašumą prieš kitus viešojo pirkimo dalyvius, iš esmės buvo eliminuota konkurencija ir pažeisti konkurso dalyvių teisėti lūkesčiai sąžiningai konkuruoti.

Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems gresia laisvės atėmimas iki aštuonerių metų arba bauda.

Bylą teismui perdavė Europos deleguotieji prokurorai.

Europos prokuratūra yra nepriklausoma Europos Sąjungos institucija. Ji atsakinga už ES finansiniams interesams kenkiančių nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir bylų perdavimą teismui. Lietuvoje Europos deleguotųjų prokurorų biure dirba 4 Europos deleguotieji prokurorai, kurie turi nacionalinio prokuroro statusą ir veikia Europos prokuratūros vardu.

Anot STT, Europos prokuratūros ir STT tyrimas užkirto kelią lėšų išmokėjimui neskaidriai viešąjį pirkimą galėjusiai laimėti bendrovei.

