  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šiaulių mieste bus tikrinamos perspėjimo sistemos

2025-09-10 06:37 / šaltinis: BNS
2025-09-10 06:37

Šiaulių mieste trečiadienį bus vykdomas planinis techninių perspėjimo sistemos priemonių patikrinimas, pranešė Šiaulių miesto savivaldybė. 

Šiaulių miestas (nuotr. Fotodiena.lt)

Patikrinimo metu nuo 11 iki 12 val. planuojama įjungti tyliąsias miesto sirenas, garsinis perspėjimo signalas pilnu pajėgumu nebus aktyvuojamas. 

0

Patikrinimo metu nuo 11 iki 12 val. planuojama įjungti tyliąsias miesto sirenas, garsinis perspėjimo signalas pilnu pajėgumu nebus aktyvuojamas. 

Garsinis signalas bus įjungiamas ne ilgiau nei dešimčiai sekundžių. Balso pranešimas bus girdimas iš Šiaulių sporto gimnazijos ir Šiaulių jaunųjų turistų centro. 

„Patikrinimo metu pavojus gyventojams negresia, todėl prašome visų supratingumo, išlikti ramiems ir tęsti savo veiklą“, – rašoma pranešime. 

Pastarąjį kartą visos šalies mastu perspėjimo sistema tikrinta balandžio pabaigoje. 

