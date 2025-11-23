Į klozeto bakelį įpylė šio skysčio: dabar tualetas visada kvepia švara

Ne vienas, atėjęs į tualetą, nori, kad jis būtų švarus ir maloniai kvepėtų. Tad štai keli patarimai, kaip tai pasiekti, rašoma karensgreencleaning.com.
Skalbinių minkštiklis
„Sadie’s Professional Cleaning Services“ socialiniame tinkle „Instagram“ prieš kurį laiką pasidalino neįtikėtina gudrybe – jų teigimu, skalbinių minkštiklis su kiekvienu vandens nuleidimu išsklaido nemalonius kvapus ir nedaro jokios žalos.
Ši gudrybė greitai išpopuliarėjo socialiniuose tinkluose, daugelis susižavėjo paprastu būdu užtikrinti gaivų kvapą vonios kambaryje.
Valymo ekspertai rašė: „Dar vienas išskirtinis patarimas iš valymo ekspertų. Į klozeto bakelį įpilkite puodelį skalbinių minkštiklio.
Minkštiklis nusės ant rezervuaro dugno. Kiekvieną kartą nuleidžiant vandenį pasklis malonus aromatas ir visas vonios kambarys kvepės nuostabiai... Be to, tai nepakenks jūsų klozetui.“
Eteriniai aliejai
Jei norite paįvairinti kvapus, eteriniai aliejai – puikus būdas suteikti klozetui malonų kvapą, be to, jie visiškai natūralūs. Tiesiog įlašinkite 10–15 lašų mėgstamo eterinio aliejaus tiesiai į bakelio vandenį.
Galite rinktis klasiką – levandą, arbatmedį, eukaliptą. Norite ko nors kitokio? Puikiai kvepia pipirmėtė, taip pat citrinžolė ir saldusis apelsino žievelės aromatas.
Šie aliejai ne tik suteikia malonų kvapą – jie padeda kovoti su bakterijomis.
Kiekvieną kartą nuleidžiant vandenį, kvapas pasklis. Palašinkite aliejaus kas savaitę ar dvi, priklausomai nuo to, kaip dažnai naudojatės tualetu.
Citrinos griežinėliai
Jei mėgstate citrusinius kvapus – šis būdas jums!
Citrina ne tik maloniai kvepia, bet ir turi natūralių antibakterinių savybių, kurios padeda išlaikyti tualeto kvapą gaivų ir kovoti su kalkių ar mineralų nuosėdomis.
Paimkite mažą tinklinį maišelį ir įdėkite 2–3 šviežius citrinos griežinėlius. Pakabinkite jį tualeto bakelyje, tik įsitikinkite, kad netrukdo judančioms dalims.
Norite šiek tiek paįvairinti? Įdėkite šiek tiek apelsino ar laimo griežinėlių kartu su citrina. Griežinėlius reikės keisti kas 3–4 dienas, nes kvapas ilgainiui išnyksta.
Citrusų aliejai naikina bakterijas, sukeliančias blogą kvapą, ir ypač gerai veikia karštoje temperatūroje.
