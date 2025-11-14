 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Namai

Namuose jaučiate per langus sklindantį šaltį? Štai ką rekomenduoja daryti

2025-11-14 14:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-11-14 14:05

Šaltasis sezonas kasmet atneša ne tik žemesnę temperatūrą, bet ir augančias sąskaitas už šildymą. Daugelis šeimų ieško būdų, kaip sutaupyti ir už šildymą sumokėti mažiau. Nors namų izoliacijos gerinimas gali smarkiai sumažinti šilumos nuostolius, tai dažnai reikalauja nemažų investicijų ir sudėtingų statybos darbų.

Šaltis languose (nuotr. 123rf.com)

0

Ne visi gali sau leisti naujus langus ar brangius izoliacinius sprendimus. Todėl paprastas, bet veiksmingas triukas su maistine plėvele gali tapti greita ir itin pigi alternatyva, rašoma mirror.co.uk.

Šis būdas socialiniuose tinkluose sparčiai išpopuliarėjo, o energijos vartojimo efektyvumo ekspertai tikina, kad toks sprendimas iš tiesų gali padėti sumažinti šilumos nuostolius ir padidinti namų jaukumą.

Ant langų pataria klijuoti maistinę plėvelę

Energijos vartojimo efektyvumo ekspertas Stephenas Hankinsonas iš „Electric Radiators Direct“ ragina gyventojus pažvelgti į langus – būtent per juos prarandama iki 20 proc. patalpų šilumos.

Jis pabrėžia: „Maistinės plėvelės klijavimas ant langų iš vidinės pusės gali atrodyti keistas, tačiau tai sukuria papildomą izoliacijos sluoksnį, sulaikant orą tarp stiklo ir plastiko. Tai taip pat daug pigesnė alternatyva „oficialioms“ izoliacinėms plėvelėms.“

Pasak jo, nors šis metodas niekada neprilygs trigubo stiklo paketams, jis gali padėti sumažinti energijos sąnaudas už itin mažą kainą.

Triukas labiausiai tinka:

  • viengubo stiklo langams;
  • patalpoms su dideliais langais;
  • žiemos sodams ir oranžerijoms.

Kaip teisingai užklijuoti maistinę plėvelę?

Norint pasiekti geriausią efektą, svarbu tinkamai pasiruošti:

1. Išmatuoti langus. Prieš pradedant, būtina tiksliai išmatuoti stiklo paviršių, kad užtektų plėvelės.

2. Kruopščiai nuvalyti stiklą. Švarus, sausas paviršius užtikrina geresnį plėvelės sukibimą. Ekspertai rekomenduoja darbą atlikti sausą, šiltesnę dieną.

3. Tvirtai prispausti plėvelę. Klijuojant reikia rankomis arba minkštu skudurėliu išlyginti paviršių, pašalinant oro burbulus ir užtikrinant, kad ji priliptų kuo tolygiau.

4. Patikrinti sandarumą. Dar kartą reikia apžiūrėti, ar nėra tarpų, atsilaisvinusių kampų ar nelygumų. Sandarumas yra svarbiausias šio triuko efektyvumo veiksnys.

Pigi alternatyva brangiai izoliacijai

Nors šis sprendimas nėra ilgalaikis ir negali pakeisti profesionalios izoliacijos, jis leidžia greitai pajusti skirtumą, ypač šaltomis dienomis.

Esant ribotam biudžetui, tai gali būti vienas geriausių būdų išlaikyti daugiau šilumos namuose be papildomų investicijų.

Ekspertai vertina triuką kaip paprastą ir praktišką – kartais pakanka tik maistinės plėvelės, kad šaltis liktų lauke, o namuose būtų jaukiau.

