Geriau įsižiūrėję, ką kamera užfiksavo Lietuvos miške, nustebo net specialistai: „Ne kasdien pamatysi“

Štai ketvirtadienio, lapkričio 20 dienos, vakarą Asvejos regioniniame parke apsilankė visai netikėtas svečias – paprastoji ūdra.
Lauko kameros užfiksavo paprastąją ūdrą
Viešnią, o galbūt svečią, užfiksavo lauko kameros, kurių įraše matyti, kaip ūdra vis keliauja pirmyn ir atgal.
Toks reginys – nedažnas, o paprastosios ūdros įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą ir yra saugomos.
„Vakarui atėjus mūsų lauko kamera užfiksavo netikėtą svečią – paprastąją ūdrą! Ne kasdien pamatysi tokį grakštų ir smalsų gyvūną. Ūdros aktyviausios sutemus ir pasižymi dideliu baikštumu.
Jos mėgsta sraunius miškų upelius ar žolėmis apaugusius ežerus su neužšąlančiomis properšomis.
Vaizdo įraše girdėti, kad ši ūdra slampinėja visai netoli tekančios upės. Savo teritorijoje jos turi nuolatinį urvą ir kelias laikinąsias slėptuves po medžių šaknimis ar krantų išplovose.
Naktimis ūdros apeina savo valdas ir išmatomis pažymi ribas, o bebrų kaimynystės visai nevengia.
Ši rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą ir yra saugoma“, – dalijosi Asvejos regioninis parkas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!