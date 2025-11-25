 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Geriau įsižiūrėję, ką kamera užfiksavo Lietuvos miške, nustebo net specialistai: „Ne kasdien pamatysi“

2025-11-25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-25 13:50

Regioninius parkus aplanko ne tik žmonės – čia užsuka ir Lietuvos gamtos gyventojai. Vieni jų pasirodo dažniau, kiti savo apsilankymu nustebina net specialistus.

Miškas žiemą (Fotobankas)

Regioninius parkus aplanko ne tik žmonės – čia užsuka ir Lietuvos gamtos gyventojai. Vieni jų pasirodo dažniau, kiti savo apsilankymu nustebina net specialistus.

1

Štai ketvirtadienio, lapkričio 20 dienos, vakarą Asvejos regioniniame parke apsilankė visai netikėtas svečias – paprastoji ūdra.

Lauko kameros užfiksavo paprastąją ūdrą

Viešnią, o galbūt svečią, užfiksavo lauko kameros, kurių įraše matyti, kaip ūdra vis keliauja pirmyn ir atgal.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toks reginys – nedažnas, o paprastosios ūdros įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą ir yra saugomos.

„Vakarui atėjus mūsų lauko kamera užfiksavo netikėtą svečią – paprastąją ūdrą! Ne kasdien pamatysi tokį grakštų ir smalsų gyvūną. Ūdros aktyviausios sutemus ir pasižymi dideliu baikštumu.

Jos mėgsta sraunius miškų upelius ar žolėmis apaugusius ežerus su neužšąlančiomis properšomis.

Vaizdo įraše girdėti, kad ši ūdra slampinėja visai netoli tekančios upės. Savo teritorijoje jos turi nuolatinį urvą ir kelias laikinąsias slėptuves po medžių šaknimis ar krantų išplovose.

Naktimis ūdros apeina savo valdas ir išmatomis pažymi ribas, o bebrų kaimynystės visai nevengia.

Ši rūšis įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą ir yra saugoma“, – dalijosi Asvejos regioninis parkas.

