Lietuvos miške užfiksuotas vaizdas prajuokino tūkstančius: pamatykite patys

Pamatę šį įrašą, internautai leipo juokais, kitiems gi kilo klausimas – kodėl briedis taip elgiasi? Specialistai paaiškino ir tai.
Briedis bandė „išsiplauti galvą“
Socialiniame tinkle „Facebook“ lapkričio 19-ąją rezervatas pasidalijo įrašu, kuriame užfiksavo vieną iš savo miško gyventojų, bandantį „pasirūpinti“ savo higiena.
Įraše galima matyti, kaip briedis priartėja prie nedidelės balos, įlipa į ją ir kiša savo ragus į vandenį.
„Svarbi žinia. Vyrai, nesiauginkite ragų. Ragai trukdo išsiplauti galvą“, – šmaikščiai įraše rašė rezervato puslapio administratoriai.
Komentaruose sulaukę klausimo „O kodėl jis taip daro???“, specialistai paaiškino:
„Manytina, kad prieš atsigulant į purvą nori jį „sujaukti“. Ne kartą pastebėjome, kad prieš gulant ant smėlio ar purvo pirma su kojomis pakapsto gruntą, o tik paskui atsigula. Tai jie mokosi iš mamų. Purvo vonios reikalingos išvyti kailio parazitus ar kraujasiurbius.“
Vaizdas prajuokino tūkstančius
Į šį įrašą greitai sureagavo tūkstančiai internautų. Jis surinko daugiau nei 3 tūkst. „patinka“ paspaudimų, 119 pasidalijimų.
Taip pat po įrašu buvo galima aptikti internautų, kurie dalijosi savo šmaikščiomis įžvalgomis.
„Kuo didesni ragai, tuo didesnė tikimybė nuo kito briedžio nuvesti patrauklesnę stirnaitę“, – juokavo vienas iš komentavusiųjų.
„Ačiū už patarimą. Jau 18 metų gyvenu vienas, bet kad galvos plovimas palengvėtų – nepastebėjau. Ačiū už puikų video“, – rašė kitas.
„Gražuolis, ne tik galvą plauna, bet ir savo grožį, ragus. Nuostabus gyvūnas, graži karūna“, – dalijosi kitas komentatorius.
„Galvos gal ir neišsiplovė, bet ragai dabar patys švariausi miške!“ – juokavo komentatorė.
Kiti juokavo – atrodo, tarsi briedis „metalo klausytų“, dėkojo už linksmą ir praktišką pasiūlymą. Netrūko ir pastebėjimų, kad įrašas pasidalintas simbolinę – Tarptautinę vyrų – dieną.
