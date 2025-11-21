 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Lietuvos miške užfiksuotas vaizdas prajuokino tūkstančius: pamatykite patys

2025-11-21 15:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 15:10

Prieš porą dienų internete pradėjo plisti nuotaikingas vaizdo įrašas, kurio pasidalijo Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas, prajuokinęs tūkstančius. Jame buvo galima matyti briedį, bandantį „išsiplauti galvą“.

Miškas, briedis (nuotr. Irmantas Gelūnas/BNS, stop kadras)

Prieš porą dienų internete pradėjo plisti nuotaikingas vaizdo įrašas, kurio pasidalijo Viešvilės valstybinis gamtinis rezervatas, prajuokinęs tūkstančius. Jame buvo galima matyti briedį, bandantį „išsiplauti galvą“.

0

Pamatę šį įrašą, internautai leipo juokais, kitiems gi kilo klausimas – kodėl briedis taip elgiasi? Specialistai paaiškino ir tai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Briedis bandė „išsiplauti galvą“

Socialiniame tinkle „Facebook“ lapkričio 19-ąją rezervatas pasidalijo įrašu, kuriame užfiksavo vieną iš savo miško gyventojų, bandantį „pasirūpinti“ savo higiena.

Įraše galima matyti, kaip briedis priartėja prie nedidelės balos, įlipa į ją ir kiša savo ragus į vandenį.

„Svarbi žinia. Vyrai, nesiauginkite ragų. Ragai trukdo išsiplauti galvą“, – šmaikščiai įraše rašė rezervato puslapio administratoriai.

Komentaruose sulaukę klausimo „O kodėl jis taip daro???“, specialistai paaiškino:

„Manytina, kad prieš atsigulant į purvą nori jį „sujaukti“. Ne kartą pastebėjome, kad prieš gulant ant smėlio ar purvo pirma su kojomis pakapsto gruntą, o tik paskui atsigula. Tai jie mokosi iš mamų. Purvo vonios reikalingos išvyti kailio parazitus ar kraujasiurbius.“

Vaizdas prajuokino tūkstančius

Į šį įrašą greitai sureagavo tūkstančiai internautų. Jis surinko daugiau nei 3 tūkst. „patinka“ paspaudimų, 119 pasidalijimų.

Taip pat po įrašu buvo galima aptikti internautų, kurie dalijosi savo šmaikščiomis įžvalgomis.

„Kuo didesni ragai, tuo didesnė tikimybė nuo kito briedžio nuvesti patrauklesnę stirnaitę“, – juokavo vienas iš komentavusiųjų.

„Ačiū už patarimą. Jau 18 metų gyvenu vienas, bet kad galvos plovimas palengvėtų – nepastebėjau. Ačiū už puikų video“, – rašė kitas.

„Gražuolis, ne tik galvą plauna, bet ir savo grožį, ragus. Nuostabus gyvūnas, graži karūna“, – dalijosi kitas komentatorius.

„Galvos gal ir neišsiplovė, bet ragai dabar patys švariausi miške!“ – juokavo komentatorė.

Kiti juokavo – atrodo, tarsi briedis „metalo klausytų“, dėkojo už linksmą ir praktišką pasiūlymą. Netrūko ir pastebėjimų, kad įrašas pasidalintas simbolinę – Tarptautinę vyrų – dieną.

