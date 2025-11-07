Pamatę Loretos rastus grybus miške negali patikėti, kad jie tikri: atskleidė, ar valgomi

Violetinės stirnabudės taip pat yra aptinkamos Lietuvoje.
Aptiko violetines stirnabudes
„Violetinė stirnabudė (Lepista nuda) – mano laiminga diena.
Šiandien buvo ypatinga diena – diena, kai miškas dovanojo man savo stebuklą. Violetinė stirnabudė – vienas gražiausių rudens grybų, išsiskiriantis savo subtiliu violetiniu atspalviu.
Tai valgomas grybas, mėgstamas ne tik dėl savo išvaizdos, bet ir dėl švelnaus, malonaus skonio.
Dažnai aptinkama lapuočių ir spygliuočių miškuose, ypač ten, kur daug pūvančių lapų ar samanų.
Kepurėlė: 5-15 cm skersmens, iš pradžių išgaubta, vėliau išsitiesia, paviršius švelnus, violetinis ar rusvai melsvas.
Lakšteliai: tankūs, šviesiai violetiniai, vėliau – rusvėjantys.
Kotas: tvirtas, 5-10 cm ilgio, šviesiai violetinis, šiek tiek plaušuotas. Violetinės stirnabudės dažniausiai randamos nuo rugsėjo iki lapkričio pabaigos, ypač po lietaus, kai miško paklotė drėgna ir šilta.
Tai gerai valgomas grybas, tinkamas kepti, virti. Prieš vartojimą būtina termiškai apdoroti“, – įraše rašė ji.
Gamtininkas: violetinė stirnabudė – naujas pavadinimas
Naujienų portalas tv3.lt taip pat susisiekė su gamtininku Deividu Makavičiumi. Jis papasakojo plačiau apie šį grybą.
„Šio grybo pavadinimas literatūroje, straipsniuose, knygose yra labiau žinomas kaip lelijinė stirnabudė. Vis tik dabar vartojamas „violetinės stirnabudės“ pavadinimas, kuris galbūt ir yra tikslesnis, nes lelijų spalvų yra įvairių.
Vis tik senesnėse publikacijose ir knygose reiktų grybo ieškoti pagal pirminį pavadinimą“, – sakė jis.
„Daugelyje šalių jis buvo užvežtas, kad būtų galima išplatinti maisto požiūriu. Jis labai lengvai auginamas net žmogaus aplinkoje.
Jis skaido negyvą medieną, lapus, žolę, šiaudus, net kiti pataria to grybo kepurėles savo aplinkoje ant komposto uždėti“, – sakė jis.
Gamtininkas atskleidė, kad šis grybas yra valgomas, tačiau jo skonis – specifinis. Anot D. Makavičiaus, jis priskiriamas gurmaniškiems grybams,
Pašnekovas aiškino, kad tiems, kurie svajoja šio grybo paragauti, tai reikėtų daryti atsargiai, t. y. iš pradžių nedideliais kiekiais pamėginti, o jeigu patiks – bandyti daugiau.
„Svarbus dalykas, kad jos negalima vartoti žalios, neapdorotos. Tada ji turi toksinių savybių ir gali sukelti skrandžio bėdas“, – teigė jis.
Pasiteiravus apie gaminimą, D. Makavičius sakė, kad galima šį grybą pasikepti keptuvėje su patinkančiu padažu, prieskoniais.
Vis tik gurmanai renkasi jį valgyti nepridėjus pernelyg daug prieskonių, nes siekia išjausti grybo skonį.
Augimo laikas ir vieta
Kaip aiškino specialistas, lietuviai anksčiau šio grybo nerinkdavo, mat senovėje juos atbaidydavo grybo spalva.
Taip pat jis kasmet auga vėlesniu laiku, tad ir pagal laiką lietuviai grybautojai jo rinkti nesiryždavo.
„Iš tiesų, tik dabar pasirodė daugiau jo nuotraukų. Jie auga parkuose, miškuose. Juos dažnai nufotografuoja dėl grožio.
Vis tik geriausias augimas prasideda, kai oro temperatūra nukrenta žemiau 17 laipsnių šilumos. Jie gali augti iki paskutiniųjų šalnų“, – sakė gamtininkas.
Pasak jo, jeigu miške buvo aptiktas vienas šio grybo vaisiakūnis, tuomet vertėtų pasidairyti aplink.
Jis aiškino, kad šie grybai auga grupėmis ir dažnai sudaro vadinamuosius „raganų ratus“.
„Dažniausiai jauni vaisiakūniai būna ryškesnės spalvos, o kai paauga, spalva pradeda išblukti“, – teigė jis.
Pasiteiravus, ar miške galima aptikti dar panašių grybų į violetinę stirnabudę, gamtininkas sakė, kad taip. Pasak jo, tai – violetinis nuosėdis.
„Šiaip nuosėdžių yra dalis nuodingų, dalis nevalgomų, dalis valgomų. Violetinis nuosėdis nėra nuodingas, bet maistui nėra vartotinas.
Jeigu kartais suklystų žmogus, neapsinuodytų, bet geriau rinkti jau įsitikinus, kas tai per rūšis“, – patarė jis.
