  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Parodė, kas naktimis vyksta Lietuvos miške: kiti to matę nėra

2025-11-06 15:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 15:10

Įvairiuose Lietuvos miškuose įrengiamos kameros leidžia iš arčiau pažvelgti į tai, ko daugelis niekada nė nepamato – kaip savo natūralioje aplinkoje gyvena šalies gyvūnai.

Vešvilės valstybinis gamtinis rezervatas socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi vaizdais, užfiksuotais dienomis ir naktimis.

Parodė, kas vyksta miškuose

Miškuose ir jo aplinkiniuose plotuose veiksmo niekada netrūksta – pasižiūrėkite patys, ką pavyksta užfiksuoti kameroms.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Lietingas ruduo. Jeigu nepila kaip iš kibiro, tai švintant ir temstant galima išgirsti žvirblinę pelėdą tai šen, tai ten. Juodalksnynai pilni vandens. Ruduo tai ir durpės kaupimosi metas. Mirusios augalų dalys su sukauptu anglies dvideginiu amžinai pasilieka nesusiskaidžiusios durpės pelkynuose. Ežero prieigos irgi užpiltos vandeniu.

Ruduo tai bebrų darbymetis. Reikia remontuoti esamas bebravietes ar atstatyti žiemai apleistas. Paežerėje vyksta intensyvūs kirtimai – virsta nedideli beržai ir juodalksniai.

O, kad būtų lengvesnė maisto ir statybos medžiagų „logistika“ dar ir pora užtvankų pasistatė sukeldami dar labiau vandens lygį. Sekantis filmukas apie tai kaip plėšrūnai Pilkučių naudą gaudo“, – rašė vaizdo įrašu pasidaliję Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato atstovai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

