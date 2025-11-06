Parodė, kas naktimis vyksta Lietuvos miške: kiti to matę nėra

Vešvilės valstybinis gamtinis rezervatas socialiniame tinkle „Facebook“ dalijasi vaizdais, užfiksuotais dienomis ir naktimis.
Parodė, kas vyksta miškuose
Miškuose ir jo aplinkiniuose plotuose veiksmo niekada netrūksta – pasižiūrėkite patys, ką pavyksta užfiksuoti kameroms.
„Lietingas ruduo. Jeigu nepila kaip iš kibiro, tai švintant ir temstant galima išgirsti žvirblinę pelėdą tai šen, tai ten. Juodalksnynai pilni vandens. Ruduo tai ir durpės kaupimosi metas. Mirusios augalų dalys su sukauptu anglies dvideginiu amžinai pasilieka nesusiskaidžiusios durpės pelkynuose. Ežero prieigos irgi užpiltos vandeniu.
Ruduo tai bebrų darbymetis. Reikia remontuoti esamas bebravietes ar atstatyti žiemai apleistas. Paežerėje vyksta intensyvūs kirtimai – virsta nedideli beržai ir juodalksniai.
O, kad būtų lengvesnė maisto ir statybos medžiagų „logistika“ dar ir pora užtvankų pasistatė sukeldami dar labiau vandens lygį. Sekantis filmukas apie tai kaip plėšrūnai Pilkučių naudą gaudo“, – rašė vaizdo įrašu pasidaliję Viešvilės valstybinio gamtinio rezervato atstovai.
