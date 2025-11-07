 
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Pamatę tokį vaizdą Lietuvoje iš karto praneškite: siunčia žinią visiems

2025-11-07 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-07 10:50

Lietuvos gamtoje knibždėte knibžda gyvybė, tačiau vieni jos gyventojai – vietiniai, o kiti – invaziniai, pridarantys įvairios žalos. Specialistai primena, kokias invazines rūšis galima sutikti Lietuvoje ir prašo juos pamačius pranešti – skambinti 112.

Miškas (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Lietuvos gamtoje knibždėte knibžda gyvybė, tačiau vieni jos gyventojai – vietiniai, o kiti – invaziniai, pridarantys įvairios žalos. Specialistai primena, kokias invazines rūšis galima sutikti Lietuvoje ir prašo juos pamačius pranešti – skambinti 112.

Plačiau apie invazines rūšis socialiniame tinkle „Facebook“ skelbė LSMU Laukinių gyvūnų globos centras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pamačius invazinius gyvūnus prašo pranešti

Invaziniai gyvūnai sparčiai dauginasi ir plinta, trikdo vietines rūšis, mažina biologinę įvairovę, platina įvairias ligas bei parazitus.

Siekiant stiprinti vietinių gyvūnų apsaugą ir invazinių gyvūnų kontrolę, prašoma pastebėjus invazinę rūšį apie tai pranešti.

„Invaziniai gyvūnai.

Lietuvoje sutinkami invaziniai gyvūnai, atvežti ar kitaip patekę iš kitų pasaulio vietų ir sėkmingai prisitaikę mūsų gamtoje. LSMU LGGC sulaukia pranešimų dėl pastebėtų ar sužalotų usūrinių šunų (Nyctereutes procyonoides), kanadinių audinių (Mustela vison), raštuotųjų vėžlių (Trachemys scripta) bei kitų invazinių gyvūnų.

Invaziniai gyvūnai:

  • Sparčiai plinta ir dauginasi

Tokie gyvūnai kaip usūrinis šuo ar kanadinė audinė turi mažai natūralių priešų, todėl jų populiacija greitai didėja, užima vis naujas teritorijas ir išstumia vietines rūšis.

  • Trikdo vietines rūšis

Invaziniai plėšrūnai minta smulkiais paukščiais, varliagyviais bei jų jaunikliais, naikina kitų gyvūnų lizdus ir buveines.

  • Mažina biologinę įvairovę

Dėl jų paplitimo nyksta jautresnės vietinės arba net Lietuvos raudonosios knygos rūšys, ekosistemos tampa mažiau atsparios aplinkos pokyčiams.

  • Platina įvairias ligas bei parazitus

Usūriniai šunys bei kiti invaziniai gyvūnai gausiai perneša įvairias infekcines ligas, dažnai platina įvairius parazitus, nuo ko kyla pavojus vietinei faunai, o tuo pačiu ir žmonėms.

Daugiau informacijos apie invazines rūšis, teisinį reglamentavimą ir aktualias naujienas galima rasti Invazinių rūšių informacinėje sistemoje – INVA ( https://inva.biip.lt/ )

Kviečiame visuomenę prisidėti stiprinant vietinių gyvūnų apsaugą ir invazinių gyvūnų kontrolę.

Radus invazinį gyvūną gamtoje reikėtų pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono nr. 112, Jei kyla klausimas, ar tai tikrai invazinė rūšis, LSMU LGGC specialistai pakonsultuos telefonu +37060572837 arba el. paštu [email protected]“, – rašė LSMU Laukinių gyvūnų globos centras.

