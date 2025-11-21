 
Geriau įsižiūrėję į žoles upėje pasieniečiai iškart suprato, kas vyksta: reagavo nedelsiant

2025-11-21 09:50
Į Druskininkų pasieniečių pasalą prie Nemuno pakliuvo Lazdijų rajono gyventojas, atėjęs pasiimti iš Baltarusijos atplukdytų kontrabandinių cigarečių.

Prie Nemuno su įkalčiais sučiuptas kontrabandininkas (nuotr. VSAT)
6

Dzūkijos pasieniečiai šį vyrą ir anksčiau su baltarusiškais rūkalais keletą kartų yra sučiupę, rašoma Valstybinės sienos apsaugos tarnybos pranešime.

Su įkalčiais sučiuptas kontrabandininkas (nuotr. VSAT)
Aptiko kontrabandos plaustą

Trečiadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai ties Švendubrės kaimu (Druskininkų sav.) aptiko upėje, žolėse, įstrigusį „plaustą“.

Apie Nemuno srovės nešamą įtartiną objektą, juos informavo upe einantį sienos su Baltarusija ruožą stebėję Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai.

Netoli radimvietės pasieniečiai surengė pasalą.

Jų kantrybė pasiteisino: netrukus pasirodęs jaunas vyras nedvejodamas pasuko prie upės ir krovinį išvilko į krantą. Pasaloje buvę pasieniečiai jį sulaikė.

Netoliese pasieniečiai aptiko ir jo paliktą atsigabentą guminę valtį.

Sulaikytasis jau anksčiau buvo teistas 

Paaiškėjo kad jis – teisėsaugos pareigūnams gerai žinomas 23-ejų Lazdijų rajono gyventojas. Jis baustas ir teistas už įvarinius nusižengimus bei nusikaltimus, tarp jų – net 15 kartų vairuojant išgėrus.

Vien šiemet VSAT pareigūnai jį kelis kartus baudė už pasienio teisinio režimo taisyklių pažeidimus, o su baltarusiškais rūkalais nutveria trečią kartą.

Praėjusį sekmadienį gretimos, Kapčiamiesčio, užkardos ruože lazdijietis įkliuvo gabendamas baltarusiškas cigaretes. Dar anksčiau, birželį, su kontrabandiniu kroviniu jį nutvėrė tos pačios Druskininkų užkardos pasieniečiai.

Šį kartą kurorto pasieniečiai nustatė, kad esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio, vyras pasienio ruože vėl atsidūrė be VSAT išduoto leidimo.

Plauste – nemenkas radinys

„Plaustą“ Druskininkų pasieniečiai nuvežė į užkardą. Jis buvo aptrauktas agroplėvele ir sandariai apvyniotos juoda polietileno plėvele. Plūdrumui reguliuoti prie šios konstrukcijos buvo pritvirtintos betono plokštės.

Ant krovinio pritvirtintas jo vietai sekti naudojamas GPS siųstuvas bei išankstinio mokėjimo SIM kortelė. Tai ir padėjo lazdijiečiui aptikti tikslią atplukdyto krovinio vietą.

„Plauste“ VSAT pareigūnai rado 1 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ ir „Minsk 5 Super Slims” su baltarusiškomis banderolėmis. Šio kontrabandinio krovinio vertė, įskaitant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 5 190 eurų.

Dėl pakartotinio akcizinių prekių gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pasieniečiai Lazdijų rajono gyventojui pradėjo administracinę teiseną. Už tokį pažeidimą įstatyme numatyta 5 760 – 6 000 eurų bauda. Dar viena bauda, nuo 90 iki 170 eurų, šio vyro laukia už pakartotinį pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimą.

Apklausę kontrabandininką pasieniečiai jį paleido. Po keliolikos dienų rašytinio proceso tvarka, jam nedalyvaujant,  Druskininkų pasienio užkardoje bus nagrinėjamos jo administracinės bylos.

Sulaikytos cigaretės, pripučiama guminė valtis ir GPS prietaisas su SIM kortele saugomi Druskininkų užkardoje.

Kaip veikia kontrabandininkai?

Nemunui iš Baltarusijos įtekėjus į Lietuvą, 17 kilometrų juo eina abiejų valstybių siena. Baltarusijos krante kontrabandininkai jaučiasi laisvai ir neretai veikia netrukdomi vietinių pasieniečių.

Rūkalų kroviniai nuleidžiami į Nemuną Baltarusijos pusėje tikintis, kad srovė juos sėkmingai atneš iki Lietuvos krantų ar į jos gilumą. Čia veikiančių kontrabandininkų tikslas – kuo skubiau cigaretes ištraukti iš upės ir nepastebėtiems jas išgabenti sausuma.

Šaltuoju metų laiku kontrabandininkai renkasi nekart išbandytą metodą – rūkalų plaustus bandoma užmaskuoti ir padaryti panašius į plaukiančias ledo lytis.

Jie apvyniojami balta (skaidria) polietileno plėvele arba medicinine marle, apkraunami sušalusiu sniegu, ledu bei purvu, o plūdrumui reguliuoti parenkamos įvairios statybinės medžiagos – plytos, betoniniai blokeliai, šaligatvio trinkelės.

Neretai prie šių kontrabandininkų „plaustų“ būna pritvirtinti GPS siųstuvai ir nuotolinio valdymo skambučiai.

Šaltinis: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos; Parengė VSAT Varėnos pasienio rinktinės viešųjų ryšių specialistė Laura Jurgelevičiūtė

