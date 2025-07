Lėktuvo tualete laukė siaubinga pasala: stiuardas slapta filmavo mergaites

Vyras, kaltinamas pritvirtinęs savo mobilųjį telefoną prie lėktuvo tualeto dangčio tam, kad slapta filmuotų jaunas mergaites, liepos 23 d. buvo nuteistas beveik 20 metų laisvės atėmimo bausme.

Buvęs „American Airlines“ stiuardas Estesas Carteris Thompsonas nuteistas 18,5 metų laisvės atėmimo bausme, po kurios 5 metus bus lygtinai paleistas.

Bostono JAV apygardos teismo teisėja Julia Kobick jo elgesį pavadino „siaubingu“ ir pareiškė, kad dėl jo veiksmų nukentėjusios mergaitės „neteko nekaltybės“.

E. Thompsonas buvo suimtas ir apkaltintas 2024 m. sausio mėn. Linčburge, Virdžinijoje (JAV), po to, kai per skrydį 14-metė mergaitė lėktuvo tualete aptiko jo paslėptą filmavimo įrangą.

Jam buvo pareikšti kaltinimai dėl pasikėsinimo seksualiai išnaudoti vaikus bei dėl vaikų pornografijos laikymo, rašoma „Daily Mail“.

As a result of an FBI Boston investigation with @MassStatePolice, Estes Carter Thompson III, a former American Airlines flight attendant, was sentenced to 18.5 years in prison for surreptitiously filming minors as they used aircraft lavatories. https://t.co/K7HmftjYBo pic.twitter.com/OxHne85S01

