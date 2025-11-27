Gelbėtojui Žilvinui teko neeilinė užduotis – vos įžengęs į butą to pasigailėjo: „Reikia susikaupti“

Žilvinas Žitkus atvyko padėti vieno daugiabučio gyventojams, kurių vieno kaimyno buto kvapas jaučiasi net įėjus į bendrą koridorių.
Atvažiavusį Žilviną lauke pasitiko keli daugiabučio gyventojai ir nieko nelaukę pradėjo pasakoti tikras siaubo istorijas, netgi vadindami patalpas „bomžynu“.
„Kvapas toks dieviškas, ten pamatysite to, ko nematėte. Įsivaizduokite, grįžtu iš darbo apie 10 vakare, šviesa kažkaip buvo dingusi. Užkliuvau, beveik nenukritau. Kame šaknys? Girtas, miega su triusikais, paėmiau, už sprando patraukiau ir nuėjau namo. Tai, ką vaikai mato“, – su ironiška šypsena pasakojo vienas kaimynas.
Bet tuo istorija nepasibaigė – vėliau girtuoklis skundėsi policijai, neva šis kaimynas jį smaugė. O kita aptariamo buto gyventoja esą mėgsta su peiliu vaikščioti.
Teisėsauga niekuo nepadėjo
Paklausus, ką daro policija, kaimynai tik nusijuokė.
„Nieko, aną kartą jį išvežė, palaikė kelias valandas ir išleido eiti, kur tik nori“, – atsakė vyras.
Kaimynai Ž. Žitkui parodė, kad po vieno konflikto netvarkingų kaimynų buto durys buvo išlaužtos. Nuo to karto durys yra pakeistos, bet aplink jas – kumščiais išdaužyta siena. Pasak kaimynų, dažnai prie durų teka srutų upelis iš sugadinto tualeto.
Prieš pasibelsdamas į šias duris gelbėtojas Žilvinas persižegnojo ir žengė prie durų. Po kelių akimirkų duris atidarė Remigijus, kuris atpažino Žilviną. Gelbėtojas bandė kalbėtis su vyru, kad švaros specialistai atvyktų ir sutvarkytų nešvarias patalpas. Bet Remigijus tik pakvietė užeiti į vidų ir patiems pasižiūrėti.
Vos peržengęs buto slenkstį, gelbėtojas susiėmė už burnos ir traukėsi link koridoriaus, kur giliai traukė orą į plaučius ir braukė ašaras.
„Čia tik darbas, tiktai darbas. Reikia, kaip sakant, susikaupti, laikytis“, – drąsino save Žilvinas.
Ką apie šią situaciją pasakys savivaldybės atstovė? Ar dar įmanoma pagelbėti daugiabučio bendruomenei?
