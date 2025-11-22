Vyro priklausomybę pažaboti norinti Vilma: „Mes pilį būtumėme pasistatę už tuos pinigus“

Poros situacija domėjosi gelbėtoja Rūta Filejeva.
Atsikračiusi alkoholio moteris nori pakeisti ir savo vyrą
Rūta šią porą lankė ir anksčiau, o ir žinučių už pagerėjusį gyvenimą iš Vilmos yra sulaukusi ne vienos.
„Gaunu jūsų žinutes, kaip gera gyventi kitokį gyvenimą. Labai džiugu matyti“, – moters sėkme džiaugėsi R. Filejeva.
Nors Vilma ir Ramutis gyvena viename bute, tačiau miega atskirose lovose, mažai bendrauja ir pastaruoju metu pradeda vis labiau atitolti. Vilma alkoholio nebevartoja, o jos mylimasis Ramutis ir toliau nepabėga nuo šios problemos bei gydytis nelinkęs.
Panašu, kad vyrui nelabai patinka žmonos ryžtas ir toliau sukti jų gyvenimus laimės link. Lankantis „TV Pagalbai“ vyras užtrenkė duris ir atsuko nugarą, o vietoje atsakymų į klausimus atsitvėrė tylos siena.
„Nieks jai negriauna, pati perka“, – meluoti, kad žmona vis dar išgerinėja, bandė Ramutis.
7 metus niekur nebuvo išvažiavusi
Žmona svajoja susigrąžinti vyro dėmesį ir kartu su juo išvykti į romantišką kelionę, tačiau atrodo, kad vyras savo žmonai tapo visiškai abejingas.
„Jis užpyko, kad aš jus išsikviečiau. Negeriu, nebėra kompanijos, nebėra su kuo pasimušt, su kuo pasipešt“, – atšalusių santykių priežastį atspėti bandė Vilma.
Vilma skaičiuoja, kad su vyru toliau nei už Vilniaus ribų nebuvo išvažiavusi jau apie septynerius metus, todėl labai norėtų pakeliauti.
Anksčiau kartu su vyru į alkoholizmą įnikusi moteris skaičiuoja, kad už tuos pinigus būtų išėjusi ne viena kelionė.
„Žinokite, mes pilį būtumėme pasistatę už tuos pinigus, ką išleidome, mes tikrai didžiausią pilį turėtume savo“, – įsitikinusi moteris.
Nors Rūta patarė Vilmai nuo tokio vyro, kuris atsisako su ja kalbėti ir tartis, bėgti kuo toliau, tačiau moteris tikino, kad 2011 metais sudarytos santuokos neketina nutraukti.
Ar pora atsigręš vienas į kitą ir pradės vienas kitam rūpėti?
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.