Vladą apkaltino smurtu prieš jos dukrą, bet moteris įsitikinusi, kad tai – sąmokslas: jai pavydi visas kaimas

Nepavydėtina poros situacija domėjosi gelbėtoja Gerda Žemaitė.
Nei filmuose mačiau, nei kur nors skaičiau apie tokią meilės istoriją, sako moteris. Ji su šypsena pasakoja apie romantiškos pažinties pradžią, kuomet dabartinis širdies draugas Vladas prieš kelerius metus šiame kaime paskyrė pasimatymą kitai moteriai, o ta moteris pasiūlė išgerti kavos jos namuose.
„Man pavydėjo vien dėl to, kad mes susipažinome, kad mes draugaujame. Pavydėjo visas kaimas, vien dėl to, kad aš susiradau gražų, protingą, darbštų vyrą“, – savo vyrą užstoja moteris.
Dukroms trūko tėviško pavyzdžio
Moteris iš viso turi keturis vaikus, iš kurių du jau yra suaugę, o du – nepilnamečiai.
Vieną dieną vaikui grįžus iš mokyklos mama gavo pranešimą, kad bus pradėtas tyrimas dėl smurto prieš jos dukrą.
Pora įsitikinusi, kad moters mama surengė sąmokslą ir siekia, kad anūkė gyventų su ja. Abu mylimieji nutarė kovoti už savo meilę ir laimę ir įžvelgia, kad be tėvo augusios nepilnametės visą laiką buvo maištingos.
„Mes jau ketverius metus kartu. Ant mūsų užvažiavo tiesiogine ta žodžio prasme Vaikų teisės, socialinės darbuotojos. Visiems užkliūdavome, šaipėsi ir iš manęs, ir iš jo, nes jis kilęs iš Vilniaus. Visiems pavydu, kaip jis čia atsirado ir būtent pas mane“, – aplinkinių pavydą įtaria pašnekovė.
Negana to, daugiavaikė motina įsitikinusi, kad nuteikinėjamas socialinio darbuotojo bei mamos buvo ir pats vaikas.
„Pradžioje dukra buvo nuteikta taip, kad mes jau esame blogiečiai, nenori jau čia grįžti ir nori būti pas močiutę. Pasakė, kad pas močiutę ten bus laikina globa“, – pasakojo moteris.
Vyras tikina, kad rankos prieš vaikus nekėlė
Policijos pareigūnai aiškinasi, ar buvo smurtaujama prieš nepilnametį vaiką, ar ne. Įtariamasis – vyras iš sostinės.
Savo antrąją pusę užstojanti moteris sako, kad visi barniai šeimoje apsiriboja balso pakėlimu ir smurto prieš mergaites iš patėvio pusės niekada nebuvo.
„Yra kaltinamas, kad sutrenkė per veidą, bet neparašyta nei data, nieko. Nei užfiksuota daktarų. Žinote, kaip jis elgiasi su vaikais, kai supyksta? Tai yra atjungtas internetas ir einam į lauką dirbti tada kokių nors darbų. Balsą jis tai pakelia, nes matote, yra dvi dukros paaugliukės, o jos praktiškai augusios be tėvo“, – pyksta moteris.
Savo argumentų, kodėl buvo apkaltintas neteisingai, turi ir mergaitės patėvis. Kad uošvienė susimokė prieš jį, vyrui aišku ir dėl to, kad jį ne kartą jau bandė iškraustyti mylimosios mama.
„Atvažiavo Vaikų teisės, aš iš karto susinervinau, iš karto paskambinau mokyklos direktorei. Klausiau, kaip galėjo toks skundas patekti pas Vaikų teises, jeigu net vaikas nebuvo išvažiavęs į mokyklą tą dieną. Kas čia pridirbo?“, – sąmokslu prieš jį piktinosi patėvis.
Ar porai pavyks apginti savo meilę?
