Radinys virtuvėje suvimdė „TV pagalbos“ gelbėtoją Žitkų: „Žinau pagal kvapą, kas tai padarė“

Danutė atvira – po to, kai mirė kaimyno Aliaus mama, jo namuose ėmė darytis keisti dalykai. Moteris tikina, kad vyriškis ją kaltina nužudžius jo mamą ir neleidžia naudotis tualetu.
„Stovi prie tualeto su lazda“, – skundžiasi Danutė.
Moteris prašo kaimynų duoti jai ramybę. Anot jos, bendrabučio gyventojai laksto apnuoginę lytinius organus. Danutė siūlo nuogaliams persikelti į atskirą bendrabutį ir ten vaikščioti nuogiems.
„Jie nedirba. Kol motina buvo gyva – buvo pajamų šaltinis, o dabar nieko“, – sako Danutė.
Radinys virtuvėje
Pakeliui pas kaimyną Alių, moteris Ž. Žitkui aprodė virtuvėje paliktą išmatų krūvelę. Gelbėtoją toks vaizdas šokiruoja, o Danutė įsitikinusi – ji žino, kieno tai darbas.
„Žinau pagal kvapą, kas tai padarė“, – šypsodamasi tikino moteris.
Gelbėtojas, pamatęs krūvelę išmatų, ima žiaukčioti, tačiau tęsia kelionę pas kaimyną nuogalių. Atvykus pas jį, šis kritikos negaili ir Danutei – sako, kad ji pati ateina į jo namus, atidaro duris ir pabėga.
„Atidaro duris, pabėga į tualetą – vyksta vaikiški žaidimai. Išgėrusi ji rėkia, daužo duris“, – sako Alius.
Danutė neslepia, kad kartais nori pabendrauti, todėl užsuka pas kaimyną. Moteris sako, kad jai trūksta bendravimo, tačiau kaimynas ją veja lauk.
„Kiti turi vyrus, žmonas“, – nuogąstauja moteris.
Kuo baigsis kaimynų ginčas ir ką atskleis virtuvėje sutiktas kaimynas – žiūrėkite „TV pagalbos“ epizode.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV pagalba“.