 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva

Radinys virtuvėje suvimdė „TV pagalbos“ gelbėtoją Žitkų: „Žinau pagal kvapą, kas tai padarė“

2025-11-15 13:20 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-11-15 13:20

Į „TV pagalbą“ kreipėsi Danutė, prašydama ją išvaduoti nuo nuogybių ir chaoso. Moteris teigia, kad nebegali pakęsti kasdienio vaizdo – kaimynas nuolat demonstruoja apnuogintus lytinius organus. Negana to, atvykus į įvykio vietą, Danutė gelbėtojui Žilvinui Žitkui parodo virtuvėje esančią išmatų krūvą. Moteris prašo pagalbos gyvenant su tokiais kaimynais.

Į „TV pagalbą“ kreipėsi Danutė, prašydama ją išvaduoti nuo nuogybių ir chaoso. Moteris teigia, kad nebegali pakęsti kasdienio vaizdo – kaimynas nuolat demonstruoja apnuogintus lytinius organus. Negana to, atvykus į įvykio vietą, Danutė gelbėtojui Žilvinui Žitkui parodo virtuvėje esančią išmatų krūvą. Moteris prašo pagalbos gyvenant su tokiais kaimynais.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Danutė atvira – po to, kai mirė kaimyno Aliaus mama, jo namuose ėmė darytis keisti dalykai. Moteris tikina, kad vyriškis ją kaltina nužudžius jo mamą ir neleidžia naudotis tualetu.

REKLAMA
REKLAMA

„Stovi prie tualeto su lazda“, – skundžiasi Danutė.

Moteris prašo kaimynų duoti jai ramybę. Anot jos, bendrabučio gyventojai laksto apnuoginę lytinius organus. Danutė siūlo nuogaliams persikelti į atskirą bendrabutį ir ten vaikščioti nuogiems.

REKLAMA

„Jie nedirba. Kol motina buvo gyva – buvo pajamų šaltinis, o dabar nieko“, – sako Danutė.

Radinys virtuvėje

Pakeliui pas kaimyną Alių, moteris Ž. Žitkui aprodė virtuvėje paliktą išmatų krūvelę. Gelbėtoją toks vaizdas šokiruoja, o Danutė įsitikinusi – ji žino, kieno tai darbas.

„Žinau pagal kvapą, kas tai padarė“, – šypsodamasi tikino moteris.

Gelbėtojas, pamatęs krūvelę išmatų, ima žiaukčioti, tačiau tęsia kelionę pas kaimyną nuogalių. Atvykus pas jį, šis kritikos negaili ir Danutei – sako, kad ji pati ateina į jo namus, atidaro duris ir pabėga.

REKLAMA
REKLAMA

„Atidaro duris, pabėga į tualetą – vyksta vaikiški žaidimai. Išgėrusi ji rėkia, daužo duris“, – sako Alius.

Danutė neslepia, kad kartais nori pabendrauti, todėl užsuka pas kaimyną. Moteris sako, kad jai trūksta bendravimo, tačiau kaimynas ją veja lauk.

„Kiti turi vyrus, žmonas“, – nuogąstauja moteris.

Kuo baigsis kaimynų ginčas ir ką atskleis virtuvėje sutiktas kaimynas – žiūrėkite „TV pagalbos“ epizode.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV pagalba“.

Lapkričio 14 d. Serija 54
Lapkričio 13 d. Serija 53
Lapkričio 12 d. Serija 52
Lapkričio 11 d. Serija 51
Lapkričio 10 d. Serija 50
Lapkričio 7 d. Serija 49
Lapkričio 6 d. Serija 48
Lapkričio 5 d. Serija 47
Lapkričio 4 d. Serija 46
Lapkričio 3 d. Serija 45
Spalio 31 d. Serija 44
Spalio 30 d. Serija 43
Spalio 29 d. Serija 42
Spalio 28 d. Serija 41
Spalio 27 d. Serija 40
Spalio 24 d. Serija 39
Spalio 23 d. Serija 38
Spalio 22 d. Serija 37
Spalio 21 d. Serija 36
Spalio 20 d. Serija 35
Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 31 d. Serija 144
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
Kovo 26 d. Serija 141
Kovo 25 d. Serija 140
Kovo 21 d. Serija 138
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų