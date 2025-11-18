Išgirdusi Gintučio žodžius 20 metų jaunesnė Vaida paliko TV studiją: taip gyventi nebegali

Santykius pora aiškinosi „TV Pagalbos“ studijoje.
Gintutis su Vaida kartu yra 8 metus, tarp jųdviejų – 20 metų skirtumas, tačiau tai jiems netrukdo.
„Jai 35, o man – 55. Man tai netrukdo. Vaida niekad nesiskundė“, – apie tai, kad ne Gintutis suviliojo Vaidą, o buvo atvirkščiai, pasakojo vyras.
Anot Gintučio, kai jiedu susipažino, Vaida buvo laisva, tik iš jos tarnybos buvo paėmusios vaikus – vyrui labai patiko faktas, kad Vaida atvirai tai pripažino ir nebandė šios detalės nuslėpti.
Dabar, pasak Vaidos, šeimoje dažnai kyla barniai, nes Gintutis „mėgsta pasikabinėti“, ji nejaučia šilumos. O taip pat vyras esą mėgsta paflirtuoti su kitomis moterimis.
„Esu ir skaičius žinutes, ir mačiusi. Negražiai daro. Esu sakius, kad jei nebenori su manimi gyventi, jei aš jam atsibodau, tai tegu eina pas kitas. Aš noriu, kad jis mane girdėtų, o ne laikytų nuliu“, – tikino Vaida.
Moteris santykiuose jaučiasi nemylima, negerbiama. Ji pripažino, kad vyro nebemyli.
„Jeigu turėčiau, kur išeiti, išeičiau šiandien pat“, – graudinosi moteris.
Paliko filmavimo studiją
Prieš porą metų į Gintučio namus atsikraustė Vaidos mama. Ši moteris turi problemų su priklausomybėmis ir dėl jos dažnai kyla barniai tarp sutuoktinių. Jei su Gintučiu išsiskirtų, Vaida turėtų ieškoti kito būsto, kur galėtų išsikelti su mama. Į krizių centrą jų nepriimtų dėl mamos priklausomybių, o būsto nuomai Vaida neturi pakankamai pinigų.
„TV Pagalbos“ studijoje Gintutis Vaidai atskleidė naują detalę – prieš porą metų po vyrą ištikusio infarkto jis visą savo turtą perrašė Vaidai. Visgi, pasak moters, tai nieko nekeičia – ji vis tiek nebenori gyventi su šiuo vyru.
Gintutis tikino, kad tikrai myli Vaidą – jei nemylėtų, nesitaikstytų su jos mama. O ir kitų moterų jis neturi ir neturėjo – Vaida apie vyro neištikimybę neva išgirsta tik iš savo mamos, kuri sako netiesą.
Pora bandė kalbėtis, spręsti savo nesutarimus, tačiau po vienos Gintučio frazės Vaida tiesiog atsistojo ir išėjo, palikdama vyrą vieną.
