Į namus atsikraustęs sūnėnas Dariaus gyvenimą pavertė pragaru: „Nei močia mane užstoja, nei sesuo“

Konfliktą bandė spręsti „TV Pagalbos“ gelbėtojas Linas Jakštas.
Kaip pasakoja Darius, atsikrausčius sūnėnui, namuose prasidėjo chaosas – vaikinas triukšmauja ir rengia išgertuves, namuose netvarkinga, net pelių atsirado. Namas priklauso trims žmonėms – Dariui, jo mamai ir sesei Vaidai.
„Šitas berniokas atsikraustė ir viskas – jam nieko nepasakysi, jis neklauso ir jam nieko nepadarysi“, – skundėsi Darius.
Gyvenimas su sūnėnu tapo nepakeliamas
Sesuo Vaida pati tikina, kad su sūnumi nesusitvarko. O motina liepia sūnui džiaugtis tuo, kad išvis namo dalį turi.
„Neturiu nei namų, nei jam kažką padaryti galiu. Mane patį du kartus policija išvežė. Daugiau man nieko nereikia, kaip tik atsiskirti, išeiti atskirai gyventi. Atėjo berniokas ir niekaip iškrapštyti nepavyksta. Nei močia mane užstoja, nei sesuo. O jis – ką nori, tą daro. Niekam nerūpi“, – graudinosi vyras.
Dabar prieglobstį Darius atrado pas tėvą, su kuriuo, kai bėda prispaudė, jis atnaujino ryšius, nors šis dėl nesutarimų su žmona kažkada paliko vaikus ir išėjo. Tačiau šiandien tėvas nori padėti savo sūnui.
Tėvas pasakoja, kad Dariaus vaikystė tikrai nebuvo lengva. Viskas – dėl mamos, kuri, anot šeimos vyrų, yra nesukurta šeimai. Motina piktnaudžiavo alkoholiu ir buvo neištikima, daug daugiau meilės rodė dukrai, o ne sūnui.
„Jeigu dukra savo motiną mušdavo – tai viską pasako“, – Dariaus ir Vaidos vaikystę apibūdino tėvas.
Jei kiti artimieji ir nusisuko, tai tėvas, panašu, kad tikrai nori padėti. Vyriškis, kuris gyvenime matė visko ir galbūt pats pridarė klaidų, ragina sūnų į problemas pažvelgti iš kito kampo.
„Pagalvok logiškai. Dvaras iškart nepasistato. Tokių metų tu pats nepasistatysi ir nenupirksi. Yra vieta – prašau, leidžiu, laisvai pas mane lik ir gyvenk, – patarė tėvas. – Tu „TV Pagalbos“ paprašyk, kad tau rastų kokią moterį.“
Nepaisant tėvo svetingumo ir išmintingų žodžių, sūnus kategoriškai tvirtina, kad nori savo namų.
Kita istorijos pusė
Gelbėtojas Linas Jakštas kartu su Dariumi nuvyko į namus, kuriuos dalijasi motina su savo vaikais. Namuose vaizdas – graudus. Netvarkinga, pilna šiukšlių ir ant žemės primėtytų daiktų.
„Kaip aš tvarką padarysiu, nes daiktų negaliu išmesti lauk“, – apie tai, kodėl namuose tokia netvarka, pasakojo Darius.
Šis būstas jaukių ir šiltų namų neprimena, tačiau vyrui skaudu iš čia išeiti. Juk tai, kas vienam atrodo tik senas namas, kitam gali būti viso gyvenimo prisiminimai ir ramybės uostas.
Darius susirinko svarbiausius daiktus ir nusprendė išsikraustyti gyventi pas tėtį. Tačiau prieš tai vyras ir gelbėtojas L. Jakštas susitiko su savo mama ir sūnėnu.
Jie pasakojo visai kitą istoriją.
„Kaip su juo kalbėtis, jeigu su kirviu šoka? Socialiniams sakė: dinkit iš kiemo, arba aš jus užkirsiu“, – tikino motina.
