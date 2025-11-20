 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Beveik visą gyvenimą Lietuvoje gyvenanti Samanta sulaukė akibrokšto: gresia deportacija

2025-11-20 18:15 / šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba“ aut.
2025-11-20 18:15

Samanta neseniai atšventė savo 18-ąjį gimtadienį, tačiau ji nežinojo, kad pirmuosius pilnametystės metus gali užgožti didelės bėdos. Anglijoje gimusi jamaikiečio ir lietuvės dukra trejų metukų kartu su mama Indre išsikraustė į Lietuvą, kur mergaitė gyveno su giminėmis, o pastaruosius metus – su savo vaikinu Kajumi ir jo mama. Dabar dėl turimos tik Anglijos pilietybės jai gresia deportacija, o bandymai gauti reikalingus dokumentus neatneša jokios naudos.

Samanta neseniai atšventė savo 18-ąjį gimtadienį, tačiau ji nežinojo, kad pirmuosius pilnametystės metus gali užgožti didelės bėdos. Anglijoje gimusi jamaikiečio ir lietuvės dukra trejų metukų kartu su mama Indre išsikraustė į Lietuvą, kur mergaitė gyveno su giminėmis, o pastaruosius metus – su savo vaikinu Kajumi ir jo mama. Dabar dėl turimos tik Anglijos pilietybės jai gresia deportacija, o bandymai gauti reikalingus dokumentus neatneša jokios naudos.

REKLAMA
5

TAIP PAT SKAITYKITE:

TV3 laidos „TV Pagalba“ studijoje Renata ir Edgaras bandys išsiaiškinti, kaip viskas nutiko ir ar Samanta dar turi šansų toliau gyventi Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Kiek Samanta prisimena, Lietuvoje ji gyveno tik pas gimines – vos atvykusi į šalį, mergaitė buvo palikta pas močiutės seserį, o pati mama su Samantos broliu gyveno mamos bute. Paklausta, kokie yra jų tarpusavio santykiai, mergina atviravo.

REKLAMA

„Ji dažnai pikta būdavo, tai atrodydavo, kad nemyli manęs. Bet kai ji aplankydavo ir turėdavome gerų momentų, tai priimdavau, kad ji neturi sąlygų, ir taip tenka gyventi. Myliu mamą, tik nelabai sutariu su ja dažniausiai“, – kalbėjo ji.

Prieš daugiau nei metus Samanta pradėjo draugauti su Kajumi. Pasak merginos, naujus santykius ji kurį laiką slėpė nuo mamos, bijodama reakcijos, o močiutė leisdavo porai susitikti.

REKLAMA
REKLAMA

Parodė Samantos dvasinį stiprumą

Mergina neįsivaizduoja gyvenimo be Kajaus ir nori kartu kurti ateitį, kaip ir jis pats. Vaikinas pasakojo, kad nuo pat pirmo susitikimo jautė stiprius jausmus, o dabartinė situacija tik parodė Samantos ryžtą ir charakterį.

„Graudu, kad iki šiol ji tokia stipri buvo“, – kalbėjo Kajus.

Samanta kurį laiką ir gyvena pas Kajų bei jo mamą Vaidą. Pastaroji dalinosi, kad mergina per trumpą gyvenimo pas juos laiką atsiskleidė, įgavo pasitikėjimo savimi.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Ji nebendravo, visą laiką vaikščiojo nuleidusi galvą, toks nuskriaustas vaikas. Dabar jau yra labai ddielė pažanga, nes anksčiau, jeigu ateidavo svetimas žmogus į namus, ji tiesiog pasišalindavo ir nebendraudavo. Tai, kad ji išdrįso čia ateiti, yra labai didelis šuolis“, – džiaugėsi Vaida.

Dėl visko neva kaltas tėvas

Tačiau greitai iškilo didžioji problema – kai merginai sukako 18 metų, ji sužinojo, kad yra nelegalė. Mama Indrė per visus gyvenimo Lietuvoje metus taip ir nesutvarkė Samantos pilietybės dokumentų, nes užtekdavo tik gimimo liudijimo ir asmens kodo. Ant gimimo liudijimo nurodyta, kad Samanta yra lietuvė, bet paklausta, kokia yra dukros pilietybė, Indrė susijuokė.

REKLAMA

„Aš jau seniai gimimo liudijimą mačiau, bet nurodyta lietuvė, nes aš esu lietuvė. O pasą ji turėjo anglišką visada, ir kai tėvas atnaujino, negrąžino jai, neatsiuntė. O be paso mes negalėjome sutvarkyti jai Lietuvos Respublikos pilietybės“, – dėstė į „TV pagalbos“ studiją atvykusi Samantos mama Indrė.

Tačiau Vaida greitai atskleidė naują informaciją apie dingusį pasą.

„Jūs, būdama mama, nesugebėjote gauti, o aš, būdama niekas, gavau tą pasą. Tai kaip gi čia išeina?“, – paklausė ji.

REKLAMA

Ką atsakys Indrė? Ką dar atskleis ilgai lauktas pokalbis? Ką apie visą situaciją pasakys pakviestas teisininkas?

Atsakymus sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.

Lapkričio 20 d. Serija 58
Lapkričio 19 d. Serija 57
Lapkričio 18 d. Serija 56
Lapkričio 17 d. Serija 55
Lapkričio 14 d. Serija 54
Lapkričio 13 d. Serija 53
Lapkričio 12 d. Serija 52
Lapkričio 11 d. Serija 51
Lapkričio 10 d. Serija 50
Lapkričio 7 d. Serija 49
Lapkričio 6 d. Serija 48
Lapkričio 5 d. Serija 47
Lapkričio 4 d. Serija 46
Lapkričio 3 d. Serija 45
Spalio 31 d. Serija 44
Spalio 30 d. Serija 43
Spalio 29 d. Serija 42
Spalio 28 d. Serija 41
Spalio 27 d. Serija 40
Spalio 24 d. Serija 39
Spalio 23 d. Serija 38
Spalio 22 d. Serija 37
Spalio 21 d. Serija 36
Spalio 20 d. Serija 35
Spalio 17 d. Serija 34
Spalio 16 d. Serija 33
Spalio 15 d. Serija 32
Spalio 14 d. Serija 31
Spalio 13 d. Serija 30
Spalio 10 d. Serija 29
Spalio 9 d. Serija 28
Spalio 7 d. Serija 26
Spalio 6 d. Serija 25
Spalio 3 d. Serija 24
Spalio 2 d. Serija 23
Spalio 1 d. Serija 22
Rugsėjo 30 d. Serija 21
Rugsėjo 26 d. Serija 19
Rugsėjo 25 d. Serija 18
Rugsėjo 24 d. Serija 17
Rugsėjo 23 d. Serija 16
Rugsėjo 22 d. Serija 15
Rugsėjo 19 d. Serija 14
Rugsėjo 18 d. Serija 13
Rugsėjo 17 d. Serija 12
Rugsėjo 16 d. Serija 11
Rugsėjo 15 d. Serija 10
Rugsėjo 12 d. Serija 9
Rugsėjo 11 d. Serija 8
Rugsėjo 10 d. Serija 7
Rugsėjo 9 d. Serija 6
Rugsėjo 8 d. Serija 5
Rugsėjo 5 d. Serija 4
Rugsėjo 4 d. Serija 3
Rugsėjo 2 d. Serija 2
Rugsėjo 1 d. Serija 1
Gegužės 30 d. Serija 186
Gegužės 29 d. Serija 185
Gegužės 28 d. Serija 184
Gegužės 27 d. Serija 183
Gegužės 26 d. Serija 182
Gegužės 23 d. Serija 181
Gegužės 22 d. Serija 180
Gegužės 21 d. Serija 179
Gegužės 20 d. Serija 178
Gegužės 19 d. Serija 177
Gegužės 16 d. Serija 176
Gegužės 15 d. Serija 175
Gegužės 14 d. Serija 174
Gegužės 13 d. Serija 173
Gegužės 12 d. Serija 172
Gegužės 9 d. Serija 171
Gegužės 8 d. Serija 170
Gegužės 7 d. Serija 169
Gegužės 6 d. Serija 168
Gegužės 5 d. Serija 167
Gegužės 2 d. Serija 166
Balandžio 30 d. Serija 165
Balandžio 29 d. Serija 164
Balandžio 28 d. Serija 163
Balandžio 25 d. Serija 162
Balandžio 24 d. Serija 161
Balandžio 23 d. Serija 160
Balandžio 22 d. Serija 159
Balandžio 18 d. Serija 158
Balandžio 17 d. Serija 157
Balandžio 16 d. Serija 156
Balandžio 15 d. Serija 155
Balandžio 14 d. Serija 154
Balandžio 11 d. Serija 153
Balandžio 10 d. Serija 152
Balandžio 9 d. Serija 151
Balandžio 8 d. Serija 150
Balandžio 7 d. Serija 149
Balandžio 4 d. Serija 148
Balandžio 3 d. Serija 147
Balandžio 2 d. Serija 146
Balandžio 1 d. Serija 145
Kovo 28 d. Serija 143
Kovo 27 d. Serija 142
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų