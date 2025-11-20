Beveik visą gyvenimą Lietuvoje gyvenanti Samanta sulaukė akibrokšto: gresia deportacija

TV3 laidos „TV Pagalba“ studijoje Renata ir Edgaras bandys išsiaiškinti, kaip viskas nutiko ir ar Samanta dar turi šansų toliau gyventi Lietuvoje.
Kiek Samanta prisimena, Lietuvoje ji gyveno tik pas gimines – vos atvykusi į šalį, mergaitė buvo palikta pas močiutės seserį, o pati mama su Samantos broliu gyveno mamos bute. Paklausta, kokie yra jų tarpusavio santykiai, mergina atviravo.
„Ji dažnai pikta būdavo, tai atrodydavo, kad nemyli manęs. Bet kai ji aplankydavo ir turėdavome gerų momentų, tai priimdavau, kad ji neturi sąlygų, ir taip tenka gyventi. Myliu mamą, tik nelabai sutariu su ja dažniausiai“, – kalbėjo ji.
Prieš daugiau nei metus Samanta pradėjo draugauti su Kajumi. Pasak merginos, naujus santykius ji kurį laiką slėpė nuo mamos, bijodama reakcijos, o močiutė leisdavo porai susitikti.
Parodė Samantos dvasinį stiprumą
Mergina neįsivaizduoja gyvenimo be Kajaus ir nori kartu kurti ateitį, kaip ir jis pats. Vaikinas pasakojo, kad nuo pat pirmo susitikimo jautė stiprius jausmus, o dabartinė situacija tik parodė Samantos ryžtą ir charakterį.
„Graudu, kad iki šiol ji tokia stipri buvo“, – kalbėjo Kajus.
Samanta kurį laiką ir gyvena pas Kajų bei jo mamą Vaidą. Pastaroji dalinosi, kad mergina per trumpą gyvenimo pas juos laiką atsiskleidė, įgavo pasitikėjimo savimi.
„Ji nebendravo, visą laiką vaikščiojo nuleidusi galvą, toks nuskriaustas vaikas. Dabar jau yra labai ddielė pažanga, nes anksčiau, jeigu ateidavo svetimas žmogus į namus, ji tiesiog pasišalindavo ir nebendraudavo. Tai, kad ji išdrįso čia ateiti, yra labai didelis šuolis“, – džiaugėsi Vaida.
Dėl visko neva kaltas tėvas
Tačiau greitai iškilo didžioji problema – kai merginai sukako 18 metų, ji sužinojo, kad yra nelegalė. Mama Indrė per visus gyvenimo Lietuvoje metus taip ir nesutvarkė Samantos pilietybės dokumentų, nes užtekdavo tik gimimo liudijimo ir asmens kodo. Ant gimimo liudijimo nurodyta, kad Samanta yra lietuvė, bet paklausta, kokia yra dukros pilietybė, Indrė susijuokė.
„Aš jau seniai gimimo liudijimą mačiau, bet nurodyta lietuvė, nes aš esu lietuvė. O pasą ji turėjo anglišką visada, ir kai tėvas atnaujino, negrąžino jai, neatsiuntė. O be paso mes negalėjome sutvarkyti jai Lietuvos Respublikos pilietybės“, – dėstė į „TV pagalbos“ studiją atvykusi Samantos mama Indrė.
Tačiau Vaida greitai atskleidė naują informaciją apie dingusį pasą.
„Jūs, būdama mama, nesugebėjote gauti, o aš, būdama niekas, gavau tą pasą. Tai kaip gi čia išeina?“, – paklausė ji.
Ką atsakys Indrė? Ką dar atskleis ilgai lauktas pokalbis? Ką apie visą situaciją pasakys pakviestas teisininkas?
Atsakymus sužinokite aukščiau pateiktame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „TV Pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.