  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva

Išgirdusi, kaip globėja elgiasi su jos vaikais, Neringa negali tylėti: paviešino šokiruojančius balso įrašus

2025-11-24 18:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „TV pagalba"
2025-11-24 18:15

Neringa, iš kurios tarnybos atėmė visus vaikus, kreipėsi į „TV pagalbą“. Moteris apimta šoko ir nerimo dėl vaikų gerovės. Anot pašnekovės, pas globėją gyvenantys vaikai patiria psichologinį, o gal net ir fizinį smurtą. Prabilo ir neseniai iš globėjos namų išėjusi, pilnametystės sulaukusi Paulina.

4

Pašnekovių susirūpinimą dėl vaikų sveikatos įrodė paslapčia įrašytos balso žinutės, kuriose girdisi, kaip globėja šaukia ir grasina vaikams.

Kraupūs garso įrašai

Su ašaromis akyse Neringa pasakoja, kad yra be galo sunerimusi dėl savo vaikų psichologinės ir fizinės sveikatos. Anot moters, geriau vaikai augtų vaikų namuose nei pas globėją Agnę (vardas pakeistas).

„Bet kur, tik ne pas ją, nes pas ją yra nesaugu. Vaikų namuose taip nerėktų, kaip ji staugia ant vaikų kiekvieną dieną. Taip elgtis negalima – ji globėja, ji turėtų vaikus mylėti“, – tikino Neringa.

Susirūpinimą išreiškė ir Paulina, vos 20-ies metų mergina, kuri iki šiol atsimena piktą Agnės būdą. Anot jos, anksčiau globa užsiimdavo Agnės mama, tačiau jai mirus, į savo rankas viską perėmė dukra – Agnė. Pasak Paulinos, pykčių ašimi visada būdavo pastaroji, o jai išvykus namuose būdavo ramu ir gera.

„Ji kurstydavo pykčius, liepdavo savo mamai su mumis elgtis griežčiau“, – pasakojo Paulina.

Balso įrašai, kuriuos Paulina gavo iš buvusio Agnės vyro, patvirtina, kad moteris su globotiniais itin šlykščiai elgiasi: šaukia, grasina, girdimi vaikų verksmai ir išgąstis.

„Staigiai eini tvarkytis, nerėk, nes pliucha duosiu. Tvarkyk, sakau, nenervink manęs, kad tavo nė kojos čia nebūtų“, – dalele gautų įrašų pasidalijo Paulina.

Fizinės bausmės

Anot Neringos ir Paulinos, Agnė neapsiriboja vien šūksniais ir grasinimais: vaikai yra kankinami. Pasak moterų, globotiniai turi atlikti bausmes, jei kažką padaro ne taip, kaip Agnė norėtų. Nuvykusi aplankyti biologinių savo vaikų, Neringa savo akimis matė, kaip Agnė elgiasi su vaikais.

„Sutiko, kad atvažiuočiau aplankyti. Man atvykus, mergaičių spintas išvertė ir liepė tvarkytis, neleido joms padėti“, – dalijosi Neringa.

Fizines bausmes atsimena Paulina, kurios sesuo vis dar gyvena pas Agnę. Anot merginos, mažoji sesutė pasakojo, kokias bausmes tenka atlikti.

„Tik išvažiuoja vaikų teisės – 5 l buteliai pripilami vandens, turi atsistojus, iškėlus rankas aukštai juos laikyti“, – kalbėjo Paulina.

„TV pagalbos“ komanda bandė susisiekti su globėja Agne, tačiau ji situaciją komentuoti atsisakė.

Balso įrašą ir moterų pasakojimus – žiūrėkite laidos „TV pagalba“ epizode.

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:

Laidą „TV pagalba“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną 16:30 per TV3 televiziją.

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV pagalba“.

