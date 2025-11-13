Žmogaus teisių gynimo grupės: Trumpo į Salvadorą deportuoti asmenys buvo kankinami

Žmogaus teisių gynimo organizacija „Human Rights Watch“ ir Centrinės Amerikos nevyriausybinė organizacija „Cristosal“ trečiadienį paskelbė ataskaitą, pavadintą „Jie atvyko į pragarą“.
Joje aprašyta, kaip kovą ir balandžio pradžioje 252 Venesuelos piliečiai buvo perkelti į įkalinimo įstaigą CECOT.
Migrantai buvo apkaltinti tuo, kad priklauso gaujai „Tren de Aragua“, nors jokių įrodymų šiam teiginiui pagrįsti pateikta nebuvo.
Jie buvo perkelti pagal JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Salvadoro prezidento Nayibo Bukelės sudarytą susitarimą, pagal kurį taip pat buvo sumokėtos milijoninės sumos.
Apklaususi 40 sulaikytųjų iš Venesuelos ir 150 kitų su šiais atvejais susijusių asmenų, organizacija „Human Rights Watch“ teigia, kad pažeidimai buvo ne pavieniai, o sistemingi.
Ataskaitoje teigiama, kad sulaikytieji buvo laikomi vienutėse, prastai maitinami, neturėjo tinkamų higienos sąlygų ir kasdien buvo mušami. Trys Venesuelos piliečiai pranešė apie seksualinį smurtą.
Vienas iš jų teigė, kad keturi sargybiniai jį išnaudojo ir vertė kiekvienam iš jų atlikti oralinio sekso aktą.
Ataskaitoje nurodoma, kad šios deportacijos prilygo tarptautinėje teisėje numatytam prievartiniam dingimui.
Beveik pusė migrantų nebuvo išgirdę teismo nuosprendžio.
Tik trys procentai iš jų Jungtinėse Valstijose buvo nuteisti už smurtinius nusikaltimus. Mažiausiai 62 venesueliečiai buvo išsiųsti, nors jų prašymai suteikti prieglobstį JAV dar buvo nagrinėjami, organizacijai „Human Rights Watch“ patvirtino jų šeimų nariai ir advokatai.
Liepą migrantai per kalinių mainus buvo grąžinti į tėvynę. Vašingtonas ir Karakasas taip pat paleido 10 JAV piliečių ir apie 80 politinių kalinių.
„Cristosal“ dėl tariamų valdžios represijų liepos mėnesį uždarė savo biurą Salvadore.
