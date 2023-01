Dulkys tikrina situaciją gydymo įstaigose: „Nėra normalu, kai gydytojas yra, o pacientams nepavyksta patekti“

Kaišiadorių greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotyje paramedikų darbo vietas ir turimą techniką apžiūrėjęs sveikatos apsaugos ministras akcentavo, kad Kaišiadorys vieni iš pirmųjų prisijungė prie kuriamos nacionalinės Greitosios medicinos pagalbos tarnybos.

„Pirminiu etapu buvo tam tikras savivaldybių delsimas dėl sprendimų, tad ankstyvas Kaišiadorių prisijungimas prie kuriamos Tarnybos buvo aukso vertės. Nerimas dėl ateities buvo suprantamas, bet galiu užtikrinti, kad bus išsaugotos visos GMP medicinos personalo darbo vietos. Maža to, reikės pritraukti daugiau darbuotojų, nes brigadų skaičius visos Lietuvos mastu augs bent dešimčia – iki 241. Vieninga Tarnyba leis užtikrinti šiuolaikines, modernias darbo priemones ir sąlygas, kurios tokios svarbios gelbstint gyvybes“, – greitosios pagalbos stoties darbuotojams kalbėjo A. Dulkys.

Vangiai pateikiami laisvi laikai IPR sistemoje

Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centre ministras domėjosi, kodėl taip vangiai pateikiami laisvi laikai į elektroninę Išankstinę pacientų registravimo (IPR) sistemą, kurios tikslas yra užtikrinti didesnį gydymo paslaugų prieinamumą.

„Turime sudaryti galimybę pacientams registruotis jiems patogiu būdu. Elektroninė pacientų registravimo sistema sudaro galimybę rinktis iš laisvų specialistų, negaištant laiko eilėse. Tam, kad sistema veiktų ir gyventojai galėtų rinktis, būtinas visų gydymo įstaigų įsitraukimas, kurio dar trūksta. Šį klausimą nuolat kelsiu susitikimuose su gydymo įstaigų vadovais, nes nėra normalu, kai gydytojas yra, o pacientams pas jį nepavyksta patekti“, – sakė ministras.

Kalbėdamas su Kaišiadorių šeimos gydytojais, ministras domėjosi, kokie pakeitimai palengvintų jų darbą ir padėtų skirti didesnį dėmesį pacientams. Dažniausiai buvo įvardinamas perteklinis siuntimų išrašymas, taip pat socialinių paslaugų aptarnavimas. Sutarta, kad ministras paves atlikti analizę ir pateikti pasiūlymus, kaip galima sumažinti šeimos gydytojams tenkantį biurokratinį krūvį.

Ministrą maloniai nustebino faktas, kad kardiologo konsultacijos Kaišiadorių ligoninėje galima sulaukti vos per tris dienas, kai visos Lietuvos mastu tai yra viena paklausiausių konsultacijų, o eilės prie jų – vienos didžiausių. Be to, Kaišiadorių ligoninė pagal išvengtas pacientų hospitalizacijas yra viena iš šalies lyderių, visgi apie trečdalis rajono gyventojų renkasi specialistų konsultacijas kituose šalies miestuose ir rajonuose. A. Dulkys pabrėžė, kad rajoninėms ligoninėms būtina susigrąžinti pacientų pasitikėjimą, kad daromos investicijos būtų prasmingos ir rezultatyvios.

„Pertvarkydama paslaugas į dienos stacionarą, Kaišiadorių ligoninė pasiekė nemažą progresą, nemažai investuota ir į pačią ligoninę, laiku priimti sprendimai dėl geriatrijos paslaugų plėtros. Deja, ne tik Kaišiadorių, bet ir kitos rajoninės ligoninės susiduria su išaugusiais išvykstančių pacientų srautais. Akivaizdu, kad ligoninėms reikia išsigryninti paslaugų kryptis, taip pat susigrąžinti pacientų pasitikėjimą, kad daromos investicijos būtų prasmingos“, – teigė A. Dulkys.

Sveikatos apsaugos ministras šiemet planuoja ir toliau lankytis rajoninėse bei regioninėse gydymo įstaigose, kur iš arčiau susipažins su gydymo įstaigų darbu, medicinos personalo ir pacientų aktualijomis.