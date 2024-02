Atsikratykite pilvo riebalų: štai kas jums padės

„This Morning“ gydytoja pasidalijo penkiais svarbiausiais patarimais, kaip atsikratyti pilvo riebalų, ir tai nėra taip sunku, kaip manote.

Daktarė Sara Kayat teigė: „Daktarė Sara Kayat: „Geras atspirties taškas – išmatuoti liemens apimtį, ir jūs norite, kad liemens apimtis būtų mažesnė nei pusė jūsų ūgio.

„Pavyzdžiui, jei jūsų ūgis yra 175 cm, galbūt norėtumėte, kad liemens apimtis būtų 73 centimetrai. Bet jei jūsų liemens apimtis yra 80 centimetrai, tuomet jau esate nesveikoje zonoje, todėl galite pabandyti ją sumažinti.“

Sveikatos ekspertė pridūrė: „Kalbant apie mitybą, yra labai daug patarimų, bet man patinka penki patarimai.“

Keli patarimai padės atsikratyti pilvo riebalų

Dr. S. Kayat teigia, kad maisto skonio vertinimas paskatins „valgyti apgalvotai“, o tai padės „išlaikyti sveiką kūno svorį“.

„Išmokite vėl tinkamai maitintis!“ pastebėjo daktarė Sara. „Turėkite stalą, lėkštę, išmokite kramtyti, išmokite vertinti lėkštėje esančius skonius, užuot kimšę juos į save pakeliui į darbą, prie darbo stalo ar prie televizoriaus, rašo mirror.co.uk.

Pasirinkę valgyti tinkamus maisto produktus, iš tikrųjų galite valgyti daugiau. Ekspertė paaiškino: „Nesijausdami tokie suvaržyti, kai kalbama apie dietas, iš tikrųjų galite valgyti daugiau. Tai reiškia, kad reikia valgyti daugiau tinkamų maisto produktų, mažiau kaloringų, daugiau maistinių medžiagų turinčių produktų, kurių yra daugelyje augalinės kilmės maisto produktų. Ribojantis dietos aspektas gali atbaidyti žmones.“

Patarė, ką valgyti ir ko atsisakyti

Nesijauskite blogai užkandžiaudami, bet įsitikinkite, kad renkatės tinkamus maisto produktus ir venkite perdirbtų sūrių ir saldžių užkandžių.

Dr. Sara sakė: „Dr: „Idealus užkandis – riešutai, kuriuose yra daug sveikų riebalų, skaidulų ir baltymų – viskas, kas padeda stabilizuoti cukraus kiekį kraujyje, kad nekiltų didžiulis potraukis. Ir padeda ilgiau jaustis sotiems.“

Kai kurie tyrimai rodo, kad lieknėti padeda taisyklė „mažai ir dažnai“, keturi ar penki nedideli valgymai per dieną.

Dr. Sara sakė: „Tai tikrai priklauso nuo jūsų, kaip asmens, ir nuo to, ką valgote. Kai kuriems žmonėms tinka pasisotinti, kitiems reikia, kad jų diena būtų struktūruota, nes kitaip jie per daug pasisotins.

Kai kurie žmonės mano, kad jiems geriau tinka šiek tiek pasninkauti tarp valgymų. Bet jei jaučiatės alkani ir jūsų pasirinkimas yra užkandžiauti kitu maistu arba suvalgyti nedidelį užkandį, užkandžiaukite ir įsitikinkite, kad jis jums tinka.“

Alkoholis ne tik slopina, bet ir turi daug kalorijų. Dr. Sara paaiškino: „Alkoholis yra labai svarbus, nes jo vartojimas gali būti nevaldomas: „Dabar yra tiek daug tikrai gerų gėrimų su mažu alkoholio kiekiu ir be alkoholio, kad turime galimybę juos keisti.

„Daugeliui žmonių tiesiog trūksta to skonio, o dabar mes turime tokią galimybę, todėl žmonėms tai tikrai perspektyvi išeitis.“

Drastiškos dietos rezultatų neduos

Greitosios dietos taikomos trumpam, siekiant greitų rezultatų. Dr. Sara teigia, kad tai nesveikas ir netvarus būdas numesti svorio.

Ji teigė: „Daugybė garsenybių jas propaguoja, tačiau jos neveikia, nes galų gale jūs pradedate „yo-yo“, tai gali paveikti jūsų medžiagų apykaitą ir riebalų kaupimąsi organizme.“

Be sveikos mitybos, daktarė Sara rekomendavo mankštintis. „Mankštinantis taip pat reikia rasti tinkamą pusiausvyrą, – sakė ji. „Daugelis žmonių per anksti imasi per sunkių pratimų.

„Tikrai reikia pamažu pradėti sportuoti, nes kitaip bus lengviau iškristi iš mankštos vagono. Taip pat didesnė tikimybė, kad patirsite traumų ir nuspręsite, kad mankšta jums netinka. Pasistenkite atrasti džiaugsmą.“

Visiems, kurie nori sportuoti nemokėdami už sporto klubo abonementą, daktarė Sara rekomendavo užsiimti sodininkyste, vaikščioti pėsčiomis, užuot važiavus autobusu, net šokti klube ar virtuvėje, kad „pratimai tilptų į jūsų įprastą rutiną“.