Atrado tobulą obuolių pyrago receptą: „Drėgnas, sunkus, su gaivia nata“

Kepimo forma 24 cm skersmens. Porcijos 8. Užtruksite gaminant apie 20 min + 45 min. kepimo laikas.
- 120 g k. t. sviesto;
- ¾ st. cukraus;
- 1 a. š. vanilinio cukraus;
- 3 kiaušiniai;
- 200 g varškės;
- 10 a. š. citrinos sulčių;
- 1 citrinos tarkuota žievelė;
- 200 g miltų;
- 1 a. š. kepimo miltelių;
- 2 dideli obuoliai.
Kambario temperatūros sviestą išsukame su cukrumi ir vanilinu. Po vieną įmušame kiaušinius, kaskart gerai išmaišant. Suberiame varškę, citrinos žievelę, supilamame citrinos sultis ir gerai išmaišome. Įsijojame miltus su kepimo milteliais.
Obuolius nulupame, išspjauname sėklalizdžius ir supjaustome skiltelėmis. Įmaišome į tešlą.
Gautą masę supilame į kepimo formą ir kepame gerai įkaitintoje iki 180 * C T orkaitėje apie 45 min.