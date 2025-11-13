Atidžiau į kelią įsižiūrėjusi vairuotoja reagavo žaibiškai: „Nuojauta buvo, kad kažkas negerai“

Įvykį užfiksavo laidos „Farai“ operatorius.
Pranešėja, įjungusi avarinius žibintus, pareigūnų laukė vietoje ir saugojo paukštį, kad kas nesuvažinėtų.
Moteris pasakojo važiavusi kita eismo juosta, kai pastebėjo kažkokį kupstelį ant kelio. Pasak moters, kurį laiką aplink skraidė du apuokai. Įtaria, kad tai – mažylio tėvai. Kaip jis atsidūrė ant kelio ir kodėl nepaskrenda – neaišku.
„Jo tėveliai skraidė kažkur aplinkui. Gal jo sparnas sužeistas, negali paskristi. Kai ant kelio jį pamačiau, nuojauta buvo, kad kažkas negerai, tai apsisukau“, – teigė vairuotoja.
Pats apuokiukas demonstravo šaltus nervus ir kuo ramiausiai snaudė. Iš išorės akivaizdžių sužeidimų nematyti, plunksnos šlapios, veikiausiai nuo rasos, iškritusios aukštoje pakelės žolėje. Plunksnų kedenimas paukštį pažadino, bet nei agresijos, nei baimės nesukėlė.
Galiausiai paukštelis nusprendė parodyti, kokia bėda ištiko: yra sužeistas vienas sparnas.
Bandė sugauti paukštį
Nedaug trūko, kad šis paukštelis būtų patekęs po mašinos ratais. Kitas vairuotojas galėjo ir neatkreipti dėmesio. Laimė, apuokiuką pastebėjo neabejinga ir pastabi vairuotoja.
Pareigūnė susisiekė su laukinių gyvūnų globėjais. Šie patarė, kaip saugiai paukštį paimti nuo kelio ir prašė atgabenti jiems.
Pirmas bandymas saugiai apvynioti paukštį apklotu buvo nesėkmingas. Policijos pareigūnams ši misija – neįprasta. Visgi apuoką iš antro karto pavyko sugauti.
Kaip, pamatykite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
