Į buvusiojo namus užsukusi moteris atėjo ne viena: kas sekė po to, prilygsta baisiausiam filmui

Į įvykio vietą su policija skubėjo ir laidos „Farai“ operatorius.
Bute – vaizdas kaip po skerdynių. Sienos nutepliotos krauju, viskas apversta aukštyn kojomis, virtuvėje sėdėjo kruvinas vyras. Ant rankų – lipni plėvelė, smarkiai kraujuoja vyro galva.
Pareigūnai, kol atvyks medikai, bandė ištraukti bent kokią informaciją, kas čia nutiko.
„Su kaukėm buvo. Pinigų ieškojo. Aš nerašysiu jokio pareiškimo, kam čia tie kaimynai iškvietė policiją...“ – skundėsi sužalotas ir su surištomis rankomis sėdintis vyras.
Pasak nukentėjusiojo, į butą įsiveržė keli asmenys su kaukėmis, pradėjo jį daužyti ir liepė duoti pinigus. Stambaus vyro riešai apvynioti keliais sluoksniais lipnios juostos, ją nuimti užtruko net ir naudojant peilį.
Vyriškis tvirtino, kad užpuolikų nepažįsta, bet ir pareiškimo dėl įsibrovimo ir sužalojimo nerašys. Bet kokiu atveju, policijoje bus pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal faktą.
Atskleidė daugiau detalių
Surišę ir sutalžę buto savininką įsibrovėliai esą puolė ieškoti pinigų. Jie turėjo aiškiai žinoti, kad vyras jų turi ir laiko namuose. Kiekviename kambaryje visi daiktai buvo išversti ant žemės, o sienos – išteptos krauju. Vyrui ant kaklo – taip pat lipni plėvelė: esą buvo užklijuota burna, kad nešauktų. Kai atsilaisvino rankas, nusiėmė plėvelę ir nuo burnos. Tada iššliaužė į laiptinę.
Vyras po truputį atskleidė vis daugiau detalių, jis turėjo apie porą tūkstančių eurų grynais. Ar jie vis dar yra – nežinia. Egzekucija, anot vyriškio, truko apie 20 minučių. Ir toliau pilietis tvirtino neįtariantis, kas tai galėjo padaryti.
„Su beisbolo lazdom gal trenkė. Maždaug mano ūgio ir sudėjimo, pagal balsą – apie 40–50 metų amžiaus“, – detalizavo nukentėjusysis.
Galiausiai vyriškis prasitarė, kad buvusi mylimoji neva galėjo užpuolikus užsiundyti. Moteris esą pasiprašė į pasimatymą, o vėliau pati įleido kaukėtus asmenis.
Situacija išties paini. Įtarimai ant moters krito ne vien dėl to, kad atidarė duris, o labiau dėl to, jog pasišalino kartu su užpuolikais. Nukentėjusysis beveik užtikrintas, kad vieną iš užpuolikų pažino pagal balsą, nurodė ir galimą jo buvimo vietą.
Apsilankė įtariamųjų ir moters namuose
Medikai nukentėjusį vyrą veš į ligoninę. Prieš tai jis nuėjo pažiūrėti, ar užpuolikai rado pinigus – deja, pinigų nebėra.
Policininkai nuvyko į vietą, kurioje, pasak vyro, galėtų būti vienas iš užpuolikų. Po ilgo beldimo ir raginimo atidaryti pasigirdo rakinamos spynos garsas ir tarpduryje pasirodė pusnuogis vyriškis. Bute – trys vyrai, du iš jų buvo sulaikyti.
Kol įtariamieji keliavo į komisariatą, policininkai vyko patikrinti adreso, kur gali būti nukentėjusiojo sugyventinė, kuri, pasak jo, galėjo užsiundyti plėšikus.
Ką ji pasakė pareigūnams ir kuo apkaltino buvusį sugyventinį, sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA:
Laidą „Farai“ žiūrėkite kiekvieną ketvirtadienį 19:30 per TV3 Televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Farai“.