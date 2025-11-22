Ar verdant pieniškas dešreles reikia nuimti apvalkalą? Atsakė kartą ir visiems laikams

Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, kulinarijos naujienų portalo mashed.com žurnalistai susitiko su Glennu Rolnicku, šefu iš „Carmine’s Italian“ restorano.
Svarbu nustatyti, koks yra apvalkalas
Pasak G. Rolnicko, ne visi dešrelių apvalkalai yra natūralūs, o tai lemia, ar juos reikia nuimti.
„Yra gaminami dešrelių apvalkalai, kurie nėra natūralūs ir nesuyra“, – aiškina šefas. Jis omenyje turi sintetinius arba dirbtinius apvalkalus, pagamintus iš plastiko, kolageno ar celiuliozės.
Šie dažniausiai pastebimi ant pieniškų dešrelių ir kitokių perdirbtos mėsos gaminių.
Tuo tarpu natūralūs apvalkalai yra gaminami iš gyvulių žarnų – dažniausiai kiaulių ar karvių, tačiau gali būti naudojamos ir avių ar ožkų žarnos.
„Svarbu žinoti, ar tai tikrai pagaminta iš žarnų, nes tik tokiu atveju galima valgyti dešrelę su visu apvalkalu“, – sako G. Rolnickas, pabrėždamas, kad būtent tokios dešros dažniausiai yra „pačios sultingiausios ir minkščiausios“.
Ar verdant nuimti pieniškų dešrelių apvalkalą?
Prakalbus apie dirbtinius apvalkalus ir pieniškas dešreles, nesvarbu jos kepamos, verdamos ar ruošiamos kitaip, prieš gaminimą svarbu nuo jų nuimti plastikinį apvalkalą.
Veikiant karščiui iš plastikų išsiskiria kenksmingos cheminės medžiagos, kurios gali patekti į maistą, rašo foodie.com.
Atsižvelgiant į tai, kad net mikrobangų krosnelėje naudojamas plastikas nėra visiškai saugus, kai jį veikia karštis ir drėgmė, plastikinis apvalkalas, į kurį būna supakuotos pieniškos dešrelės, tikrai nėra skirtas atlaikyti aukštą temperatūrą.
2021 m. žurnale „Healthcare“ publikuotame tyrime teigiama, kad cheminės medžiagos, vadinamos ftalatais, gali kauptis organizme ir daryti neigiamą ilgalaikį poveikį endokrininei sistemai ir įvairių organų veiklai.
Daugelis žmonių mano, kad jei išvirs dešreles su apvalkalu, nieko blogo nenutiks – iš tiesų klysta, nes poveikis yra ilgalaikis. Be to, gaminant dešreles jas išėmus iš apvalkalo, geriau pasiskirsto šiluma ir galutinis rezultatas būna skanesnės dešrelės.
Kaip elgtis su natūraliais mėsinių dešrelių apvalkalais?
O štai apie natūralius apvalkalus G. Rolnickas sako, kad jie net ir skrudinant ar kepant, lieka lengvai sukramtomi ir itin patogūs vartoti.
Jei labiau mėgstate ne pieniškas, o natūralias „kimštas“ dešreles, šefas rekomenduoja apskritai nepirkti apvilktų dešrelių, o tiesiog įsigyti maltos mėsos iš mėsininko.
Taip sutaupysite laiko ir po savęs paliksite mažiau atliekų.