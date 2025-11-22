 
Kalendorius
Lapkričio 22 d., šeštadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Ar verdant pieniškas dešreles reikia nuimti apvalkalą? Atsakė kartą ir visiems laikams

2025-11-22 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-22 16:30

Net patys paprasčiausi maisto produktai kartais slepia keistų smulkmenų, kurios gali nustebinti. Pavyzdžiui, paimkime pieniškas dešreles ir jų paslaptingą apvalkalą – tą odą primenantį sluoksnį, kuris laiko mėsą ir kitus ingredientus. Ar jį galima valgyti? Ar reikia nuimti? Iš ko jis pagamintas?

Pieniškos dešrelės (nuotr. 123rf.com)

Net patys paprasčiausi maisto produktai kartais slepia keistų smulkmenų, kurios gali nustebinti. Pavyzdžiui, paimkime pieniškas dešreles ir jų paslaptingą apvalkalą – tą odą primenantį sluoksnį, kuris laiko mėsą ir kitus ingredientus. Ar jį galima valgyti? Ar reikia nuimti? Iš ko jis pagamintas?

REKLAMA
0

Norėdami atsakyti į šiuos klausimus, kulinarijos naujienų portalo mashed.com žurnalistai susitiko su Glennu Rolnicku, šefu iš „Carmine’s Italian“ restorano.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svarbu nustatyti, koks yra apvalkalas

Pasak G. Rolnicko, ne visi dešrelių apvalkalai yra natūralūs, o tai lemia, ar juos reikia nuimti.

REKLAMA
REKLAMA

„Yra gaminami dešrelių apvalkalai, kurie nėra natūralūs ir nesuyra“, – aiškina šefas. Jis omenyje turi sintetinius arba dirbtinius apvalkalus, pagamintus iš plastiko, kolageno ar celiuliozės. 

REKLAMA

Šie dažniausiai pastebimi ant pieniškų dešrelių ir kitokių perdirbtos mėsos gaminių. 

Tuo tarpu natūralūs apvalkalai yra gaminami iš gyvulių žarnų – dažniausiai kiaulių ar karvių, tačiau gali būti naudojamos ir avių ar ožkų žarnos.

„Svarbu žinoti, ar tai tikrai pagaminta iš žarnų, nes tik tokiu atveju galima valgyti dešrelę su visu apvalkalu“, – sako G. Rolnickas, pabrėždamas, kad būtent tokios dešros dažniausiai yra „pačios sultingiausios ir minkščiausios“.

REKLAMA
REKLAMA

Ar verdant nuimti pieniškų dešrelių apvalkalą?

Prakalbus apie dirbtinius apvalkalus ir pieniškas dešreles, nesvarbu jos kepamos, verdamos ar ruošiamos kitaip, prieš gaminimą svarbu nuo jų nuimti plastikinį apvalkalą. 

Veikiant karščiui iš plastikų išsiskiria kenksmingos cheminės medžiagos, kurios gali patekti į maistą, rašo foodie.com.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Atsižvelgiant į tai, kad net mikrobangų krosnelėje naudojamas plastikas nėra visiškai saugus, kai jį veikia karštis ir drėgmė, plastikinis apvalkalas, į kurį būna supakuotos pieniškos dešrelės, tikrai nėra skirtas atlaikyti aukštą temperatūrą.

2021 m. žurnale „Healthcare“ publikuotame tyrime teigiama, kad cheminės medžiagos, vadinamos ftalatais, gali kauptis organizme ir daryti neigiamą ilgalaikį poveikį endokrininei sistemai ir įvairių organų veiklai.

REKLAMA

Daugelis žmonių mano, kad jei išvirs dešreles su apvalkalu, nieko blogo nenutiks – iš tiesų klysta, nes poveikis yra ilgalaikis. Be to, gaminant dešreles jas išėmus iš apvalkalo, geriau pasiskirsto šiluma ir galutinis rezultatas būna skanesnės dešrelės.

Kaip elgtis su natūraliais mėsinių dešrelių apvalkalais?

O štai apie natūralius apvalkalus G. Rolnickas sako, kad jie net ir skrudinant ar kepant, lieka lengvai sukramtomi ir itin patogūs vartoti.

Jei labiau mėgstate ne pieniškas, o natūralias „kimštas“ dešreles, šefas rekomenduoja apskritai nepirkti apvilktų dešrelių, o tiesiog įsigyti maltos mėsos iš mėsininko.

Taip sutaupysite laiko ir po savęs paliksite mažiau atliekų.

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų