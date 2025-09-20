Ar reikia genėti hortenzijas rudenį? Atsakė kartą ir visiems laikams

Netinkamai atliktas genėjimas gali sumažinti kitų metų žiedų skaičių, todėl svarbu žinoti, kada ir kaip genėti skirtingas hortenzijų veisles, rašoma thespruce.com.
Nustatykite hortenzijos rūšį
Pirmiausia reikėtų žinoti, ar jūsų hortenzijos žydi pirmamečiai ūgliai, ar antramečiai. Nuo to priklauso, ar genėjimas rudenį bus naudingas, ar pakenks.
Šluotelinės hortenzijos – žydi pirmamečiai ūgliai, krauna kūgio formos žiedynus.
Šviesiosios hortenzijos – taip pat žydi pirmamečiai ūgliai, jų žiedai primena sniego gniūžtes.
Didžialapės hortenzijos – žydi antramečiai ūgliai, žiedai dažniausiai rožiniai, violetiniai ar mėlyni.
Kada genėti skirtingas veisles?
Šluotelines ir šviesiąsias hortenzijas galima genėti rudenį, bet geriausia tai daryti ramybės periodu – rudens pabaigoje arba ankstyvą pavasarį.
Didžialapes hortenzijas genėti reikėtų iškart po žydėjimo pavasarį ar vasarą. Vėlyvas genėjimas (ypač rudenį) mažina kitų metų žydėjimą.
Kaip tinkamai genėti?
Šluotelinės ir šviesiosios hortenzijos (žydi pirmamečiai ūgliai):
- Pašalinkite nudžiūvusius žiedus, kad augalas išliktų tvarkingas;
- Rudenį galite lengvai patrumpinti šakas, kad suformuotumėte krūmo formą;
- Ramybės periodu (žiemos pabaigoje arba ankstyvą pavasarį) galima stipriau genėti – iki 1/3 viso krūmo masės.
Didžialapės hortenzijos (žydi antramečiai ūgliai):
- Nužydėjusius žiedus nukirpkite iškart po žydėjimo vasarą;
- Pašalinkite nulūžusias ar nudžiūvusias šakas, bet venkite drastiško genėjimo rudenį;
- Jei būtina smarkiai genėti, tai darykite tik vasarą po žydėjimo – kitaip krūmas gali nežydėti net dvejus metus.
Papildomi patarimai sodininkams:
Jei hortenzija užaugo per didelė, geriau ją persodinti į kitą vietą, o ne stipriai genėti.
Pašalindami perteklines šakas pagerinsite oro cirkuliaciją ir sumažinsite ligų riziką.
Pavasarį patikrinkite, kurios šakos nušalo – žali pumpurai rodo gyvą šaką, rudi – negyvą.
Visada kirpkite apie 0,5 cm virš pirmojo gyvo pumpuro.
