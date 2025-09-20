Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Sodas ir daržas

Ar reikia genėti hortenzijas rudenį? Atsakė kartą ir visiems laikams

2025-09-20 10:00 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-20 10:00

Ruduo – metas, kai sodai pamažu rimsta, o spalvingi hortenzijų žiedai ima džiūti ir ruduoti. Daugelis sodininkų tuomet susimąsto: ar reikėtų genėti hortenzijas iškart po žydėjimo, ar geriau palikti jas ramybėje iki pavasario?  Atsakymas nėra vienareikšmis – viskas priklauso nuo to, kokias hortenzijas auginate.

Hortenzijų genėjimas (nuotr. 123rf.com)
8

Ruduo – metas, kai sodai pamažu rimsta, o spalvingi hortenzijų žiedai ima džiūti ir ruduoti. Daugelis sodininkų tuomet susimąsto: ar reikėtų genėti hortenzijas iškart po žydėjimo, ar geriau palikti jas ramybėje iki pavasario?  Atsakymas nėra vienareikšmis – viskas priklauso nuo to, kokias hortenzijas auginate.

REKLAMA
0

Netinkamai atliktas genėjimas gali sumažinti kitų metų žiedų skaičių, todėl svarbu žinoti, kada ir kaip genėti skirtingas hortenzijų veisles, rašoma thespruce.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Hortenzijos
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Hortenzijos

Nustatykite hortenzijos rūšį

Pirmiausia reikėtų žinoti, ar jūsų hortenzijos žydi pirmamečiai ūgliai, ar antramečiai. Nuo to priklauso, ar genėjimas rudenį bus naudingas, ar pakenks.

REKLAMA
REKLAMA

Šluotelinės hortenzijos – žydi pirmamečiai ūgliai, krauna kūgio formos žiedynus.

Šviesiosios hortenzijos – taip pat žydi pirmamečiai ūgliai, jų žiedai primena sniego gniūžtes.

REKLAMA

Didžialapės hortenzijos – žydi antramečiai ūgliai, žiedai dažniausiai rožiniai, violetiniai ar mėlyni.

Kada genėti skirtingas veisles?

Šluotelines ir šviesiąsias hortenzijas galima genėti rudenį, bet geriausia tai daryti ramybės periodu – rudens pabaigoje arba ankstyvą pavasarį.

Didžialapes hortenzijas genėti reikėtų iškart po žydėjimo pavasarį ar vasarą. Vėlyvas genėjimas (ypač rudenį) mažina kitų metų žydėjimą.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip tinkamai genėti?

Šluotelinės ir šviesiosios hortenzijos (žydi pirmamečiai ūgliai):

  • Pašalinkite nudžiūvusius žiedus, kad augalas išliktų tvarkingas;
  • Rudenį galite lengvai patrumpinti šakas, kad suformuotumėte krūmo formą;
  • Ramybės periodu (žiemos pabaigoje arba ankstyvą pavasarį) galima stipriau genėti – iki 1/3 viso krūmo masės.

Didžialapės hortenzijos (žydi antramečiai ūgliai):

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
  • Nužydėjusius žiedus nukirpkite iškart po žydėjimo vasarą;
  • Pašalinkite nulūžusias ar nudžiūvusias šakas, bet venkite drastiško genėjimo rudenį;
  • Jei būtina smarkiai genėti, tai darykite tik vasarą po žydėjimo – kitaip krūmas gali nežydėti net dvejus metus.

Papildomi patarimai sodininkams:

Jei hortenzija užaugo per didelė, geriau ją persodinti į kitą vietą, o ne stipriai genėti.

Pašalindami perteklines šakas pagerinsite oro cirkuliaciją ir sumažinsite ligų riziką.

Pavasarį patikrinkite, kurios šakos nušalo – žali pumpurai rodo gyvą šaką, rudi – negyvą.

Visada kirpkite apie 0,5 cm virš pirmojo gyvo pumpuro.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų