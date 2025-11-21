 
Kalendorius
Lapkričio 21 d., penktadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Ant pušies išpjaustytas kryžius slėpė kraupią paslaptį: užkastas radinys pribloškė net ekspertus

2025-11-21 14:20 / šaltinis: VarėnaPlius.lt
2025-11-21 14:20

Varėnos rajone, šalia Baltarusijos sienos esančiame Karaviškių kaime, miškelyje, archeologai dvi dienas trukusių kasinėjimų metu atkasė neįtikėtiną radinį –  aštuoniasdešimt vienerius metus žemėje išgulėjusius keturių vokiečių kareivių palaikus.

Archeologai atkasė vokiečių karių palaikus (nuotr. Varenaplius.lt)
10

Varėnos rajone, šalia Baltarusijos sienos esančiame Karaviškių kaime, miškelyje, archeologai dvi dienas trukusių kasinėjimų metu atkasė neįtikėtiną radinį –  aštuoniasdešimt vienerius metus žemėje išgulėjusius keturių vokiečių kareivių palaikus.

REKLAMA
1

Užkasimo vieta buvo surasta pagal šio kaimo gyventojų parodymus.

Archeologai atkasė vokiečių karių palaikus
(10 nuotr.)
(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Archeologai atkasė vokiečių karių palaikus

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neeilinis radinys 

Ji buvo pažymėta ant pušies kamieno išpjaustytu kryžiumi, kurį, manoma, išpjaustė palaikus užkasę kaimo žmonės.

REKLAMA
REKLAMA

Kartu su palaikais buvo aptiktas labai jautrus radinys – auksinis vestuvinis žiedas, kurio viduje išgraviruotas vardas ir dvi datos: „16.10.36 – 3.7.37“, trys identifikaciniai žetonai, medicininių žirklučių bei audinių  fragmentai ir uniforminių sagų. Prie palaikų rasta kulkų, kurios patvirtina liudininkų informaciją, kad kareiviai buvo sušaudyti.

REKLAMA

Šiuose kasinėjimuose dalyvavo Kultūros vertybių globos tarnybos specialistas ekshumatorius Mantas Trinkūnas, jam talkino tarnybos savanoriai Gabrielius Narušis ir Norbertas Vilkickij, o tyrimams vadovauja Kultūros vertybių globos tarnybos vadovas, archeologas, Linas Kvizikevičius.

Anot šią vietą archeologams parodžiusių kaimo gyventojų Žilvino ir Arvydo, 1944-ųjų liepą vokiečių karius čia nušovė šiose apylinkėse buvę Armijos Krajovos kareiviai ir kaimo gyventojams kūnus liepė užkasti.

REKLAMA
REKLAMA

Žilvinas sakė, kad apie sušaudytus ir užkastus  vokiečių karius jam papasakojo šviesaus atminimo kaimynas Pranas, kurio tėvas šiuos palaikus su kitais kaimo vyrais užkasinėjo.

Dabar gyvų liudininkų kaime jau nėra.

Pasidarbavo „juodieji archeologai“ 

Ekshumatorius Mantas Trinkūnas papasakojo, kaip sekėsi surasti užkasimo vietą ir atlikti darbus:

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Pagal liudininkų pateiktą informaciją  į Karaviškes atvykome iškelti vokiečių kareivių palaikų. Tikslią užkasimo vietą suradome pagal senas pušis. Surasti ir atidengti ketveri palaikai, kurie buvo užkasti vietinių gyventojų.

Labai džiugu, kad pavyko aptikti tris identifikacinius žetonus. Tai labai vertinga informacija vykdant paieškas, nes ant žetono rašomas dalinio, kuriame kareivis tarnavo, numeris, kareivio numeris ir kraujo grupė. Pagal rastus medicininių žirklių fragmentus ir vieną identifikacinį medicinos dalinio žetoną galima spėti, kad kariai galėjo būti medikai. Kitas žetonas priklausė pėstininkų atsargos bataliono kariui.

REKLAMA

Deja, trečias  žetonas yra pažeistas taip vadinamų „juodųjų archeologų“, kurie greičiausiai sovietmečiu šią užkasimo vietą suardė. Jie suardė, sudarkė ir dvejus palaikus. Matome, kad tik keletas centimetrų skiria jų kasinėjimus ir kitus dvejus palaikus, užtat jie yra nepažeisti. Pagal kojų ir pėdų kaulus labai gerai matyti, kad  palaikai buvo suguldyti šalia vienas kito. Taip pat radome auksinį vestuvinį žiedą, uniformines sagas ir audinių fragmentus.

REKLAMA

Žiedas taip pat šiek tiek deformuotas, galbūt „juodieji archeologai“ jo ir ieškojo, bet nerado. Ant žiedo išgraviruotas vardas ir dvi datos – turbūt viena sužadėtuvių, kita vestuvių. Manome, kad kareiviai buvo užkasti be batų. Juos įprastai pasiimdavo arba rusų kariai arba vietiniai gyventojai. Kad palaikus užkasė kaimo žmonės, liudija tai, jog  žetonai neperlaužti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Vokiečiai, kai laidodavo savo žuvusius karius, žetoną perlauždavo per pusę. Vieną pusę palikdavo prie palaikų, kitą atiduodavo į kariuomenės raštinę ir užrašydavo, kad karys žuvęs. Šie kareiviai vokiečių kariuomenės archyvuose yra kaip dingę be žinios“.

Jaučiasi atlikęs pilietinę pareigą

Jis taip pat sakė,  kad ir šiuos, ir kitus palaikus atkasus lydi dvilypiai jausmai: „Apima gailestis, kad karas nusinešė tiek daug gyvybių, kad daug žmonių atgulė svetimose žemėse, užkasti nežinomose vietose.  Bet tuo pačiu ir džiaugiamės,  kad dar keturių karių palaikai bus perlaidoti į Vilniaus Vingio parko karių kapines ir amžinojo poilsio atguls šalia savo kovos draugų“.

REKLAMA

Liudininkas Žilvinas sakė, kad pranešdamas apie užkastus vokiečių kareivių palaikus archeologui  Linui Kvizikevičiui jaučiasi atlikęs pilietinę pareigą: „Apie kaime sušaudytus ir užkasus vokiečių kareivius  jau maždaug penkiolika metų žinojau iš savo amžinatilsį kaimyno Prano.

Šį pavasarį apie tai pranešiau archeologui Linui Kvizikvičiui ir dabar štai palaikai jau surasti. Labai geras jausmas apėmė, kad jie atguls amžinojo poilsio ten, kur ir turi gulėti – kapinėse“.

Kultūros vertybių globos tarnybos specialistas ekshumatorius Mantas Trinkūnas pažymėjo, kad tyrimus dėl „juodųjų archeologų“ padaryto vandališko darbo komplikavo suardyti ir ne anatomine tvarka aptikti palaikai, todėl kasinėjimai užtruko ilgiau nei įprastai.

Autorė: Rūta Averkienė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų