Pamatęs, kas slepiasi ūkiniame pastate, Jonas nustėro: tokio vaizdo matęs dar nebuvo

Su naujienų portalu tv3.lt Jonas sutiko pasidalinti radinio nuotrauka bei atskleidė, kad jam pačiam smalsu sužinoti, kas čia užaugo. Jis aiškino, kad nuotraukoje matomas grybas jau perkeltas ant suolo, tačiau jo augimo vieta buvo ūkinio pastato stogas.
Ant stogo – kreivabudė
Susisiekus su gamtininku Deividu Makavičiumi, šis įdėmiai apžiūrėjo nuotrauką. Pasak specialisto, Jonui pavyko rasti kreivabudę, kurios pagrindinės dvi rūšys auga šiuo periodu.
„Lietuvoje auga dvi rūšys – gluosninė ir pilkšvoji. Pilkšvoji yra šviesesnė, jų viršus skiriasi, o štai gluosninė yra tamsesnė.
Šis vaisiakūnis nuotraukoje nėra labai jaunas, tikėtina, kad čia pilkšvoji kreivabudė. Abidvi rūšys yra vertinamos“, – teigė gamtininkas.
Pasiteiravus, kur ir kada kreivabudės auga, D. Makavičius aiškino, kad pilkšvosios kreivabudės augimo laikas baigiasi anksčiau, o gluosninės – vėliau.
„Jos auga rudenį, tačiau pilkšvosios augimas baigiasi spalio metu, o gluosninė dar auga lapkričio mėnesį.
Abi rūšys auga ant negyvos medienos, ta mediena gali būti kelmas, negyvas medis, gali augti iš žemės, tačiau apačioje turi būti senų šaknų, šakų.
Daugiausiai abi rūšys auga ant lapuočių medžių. Jų galima aptikti parkuose, soduose, jei auga liepos, klevai, miške.
Skirtumas tarp augaviečių, kad pilkšvoji auga tik ant lapuočių, o gluosninė gali augti ir ant spygliuočių medžių. Tad jei kažką panašaus radote ant eglės likučių, tai čia bus gluosninė kreivabudė“, – nurodė jis.
Kreivabudės – vertinamos
D. Makavičius pokalbio metu jau užsiminė, kad kreivabudės yra vertinamos. Pasiteiravus jo, kuo šie grybai ypatingi, jis tikino, kad kreivabudės naudojamos gastronomijoje.
„Gluosninė kreivabudė yra auginama dirbtiniu būdu, jų galima aptikti parduotuvėje. Jos, kaip ir pievagrybiai, auga tiek natūraliomis sąlygomis, tiek dirbtinėmis.
Abi rūšys vertinamos gastronominiu požiūriu. Jas sumaišyti su kitomis rūšimis sudėtinga. Tie grybai auginami ir Lietuvoje, pasidairykite lentynose, tikrai rasite“, – patarė jis.
O tiems, kurie siekia kreivabudes išvysti laukinėje gamtoje, D. Makavičius patarė būti atidesniems parkuose ir miškuose.
