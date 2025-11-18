Su metalo detektoriais vaikščioję draugai apstulbo: negalėjo patikėti, kas slėpėsi ūkininko lauke

Tokie lobiai aptinkami itin retai, todėl šis atradimas metalo detektorių entuziastų bendruomenėje jau pramintas „svajonių radiniu“, rašo mirror.co.uk.
Ūkininko lauke rado 1 800 metų senumo Romos monetų lobį
68-erių Steve’as Deanas kartu su draugais Glennu Churchu ir Edu Denovanu aptiko maždaug 400 Romos monetų ūkininko lauke netoli Meidstouno, Kente.
Dešimtmečius metalo paieškomis užsiimantys vyrai tokį radinį vadina tikrų tikriausiu laimikiu – tai pirmas tokio masto atradimas per daugiau nei 20 metų, kai S. Deanas užsiima šiuo hobiu.
Monetos, kurioms, kaip manoma, apie 1 800 metų, šiuo metu tiriamos Britų muziejuje. Ekspertai nustatys jų istorinę bei finansinę vertę.
Pačiam S. Deanui, Kento universiteto apsaugos komandos nariui ir aštuonių anūkų seneliui, tai – svajonių akimirka, apie kurią svajoja dauguma metalo detektorių entuziastų.
Jo bičiuliai, 69-erių G. Churchas ir 70-metis E. Denovanas, taip pat niekada nebuvo radę nieko panašaus, nors pirmasis metalo ieškikliu domisi dar nuo septintojo dešimtmečio.
„Tai buvo visiškai netikėta, – sakė S. Deanas, – tai pirmas kartas mums visiems trims. Kasmet randami tik keli realūs lobiai, o dauguma ieškotojų jų apskritai neranda niekada. Tai – svajonių radinys. Tas laukas iš pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskyrė.“
Lobis slėpėsi sudužusiame inde
Vyrų trijulė radinį aptiko ūkininko lauke netoli Meidstouno, tačiau tikslios vietos neatskleidžia, kad apsaugotų ją nuo vadinamųjų „naktinėtojų“ – nelegaliai metalo paieškomis užsiimančių žmonių, siekiančių vien pasipelnyti.
Pradžioje vyrai rado kelias pavienes monetas, išsibarsčiusias visame lauke. Kasinėjant toliau, radinių daugėjo, kol galiausiai jie aptiko sudužusį keraminį indą, maždaug 35 centimetrų gylyje, pilną monetų.
Manoma, kad ariant lauką indas buvo sudaužytas, o jo turinys pasklido aplinkui.
„Šis indas buvo pirminė lobio vieta. Jis į žemę buvo įkastas prieš 1 800 metų, – aiškino S. Deanas, anksčiau 32 metus dirbęs policijoje. – Supratę, kad radinys svarbus istorine prasme, sustojome ir iškart iškvietėme specialistus.“
Radinius perėmė archeologai
Į lobio vietą per valandą atvyko archeologai dr. Andrew Richardsonas ir Paulas-Samuelis Armouras iš „Isle Heritage“ organizacijos, kurie atsargiai iškėlė radinį ir nugabeno jį į Britų muziejų išsamiam tyrimui.
„Šis lobis rodo, kad romėnai čia buvo prieš 1 800 metų, – sakė S. Deanas, – turėjo būti kažkas šiame regione, kas juos pritraukė.“
Kadangi ūkininkas jau apsėjo lauką, vyrai tik kitais metais galės tęsti savo paieškas.
S. Deanas, gyvenantis Faveršame, teigė, kad Britų muziejui lobio įvertinimas gali užtrukti iki dvejų metų. Muziejus turės pirmumo teisę įsigyti radinį.
Gautos lėšos bus padalytos trims lobio radėjams ir ūkio savininkui, kurio lauke atrastos monetos.
