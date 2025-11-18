 
Kalendorius
Lapkričio 18 d., antradienis
Vilnius +3°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Su metalo detektoriais vaikščioję draugai apstulbo: negalėjo patikėti, kas slėpėsi ūkininko lauke

2025-11-18 13:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-18 13:20

Jungtinėje Karalystėje vėl užfiksuotas išskirtinis archeologinis radinys – trys mėgėjai, metalo detektoriais besidomintys jau dešimtmečius, aptiko įspūdingą senovės Romos monetų lobį. Maždaug 1 800 metų senumo radinys rastas paprasto ūkininko lauke, o jo vertę šiuo metu tiria Britų muziejaus ekspertai.

Metalo detektorius (nuotr. SCANPIX)

Jungtinėje Karalystėje vėl užfiksuotas išskirtinis archeologinis radinys – trys mėgėjai, metalo detektoriais besidomintys jau dešimtmečius, aptiko įspūdingą senovės Romos monetų lobį. Maždaug 1 800 metų senumo radinys rastas paprasto ūkininko lauke, o jo vertę šiuo metu tiria Britų muziejaus ekspertai.

REKLAMA
0

Tokie lobiai aptinkami itin retai, todėl šis atradimas metalo detektorių entuziastų bendruomenėje jau pramintas „svajonių radiniu“, rašo mirror.co.uk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ūkininko lauke rado 1 800 metų senumo Romos monetų lobį

68-erių Steve’as Deanas kartu su draugais Glennu Churchu ir Edu Denovanu aptiko maždaug 400 Romos monetų ūkininko lauke netoli Meidstouno, Kente.

REKLAMA
REKLAMA

Dešimtmečius metalo paieškomis užsiimantys vyrai tokį radinį vadina tikrų tikriausiu laimikiu – tai pirmas tokio masto atradimas per daugiau nei 20 metų, kai S. Deanas užsiima šiuo hobiu.

REKLAMA

Monetos, kurioms, kaip manoma, apie 1 800 metų, šiuo metu tiriamos Britų muziejuje. Ekspertai nustatys jų istorinę bei finansinę vertę.

Pačiam S. Deanui, Kento universiteto apsaugos komandos nariui ir aštuonių anūkų seneliui, tai – svajonių akimirka, apie kurią svajoja dauguma metalo detektorių entuziastų.

Jo bičiuliai, 69-erių G. Churchas ir 70-metis E. Denovanas, taip pat niekada nebuvo radę nieko panašaus, nors pirmasis metalo ieškikliu domisi dar nuo septintojo dešimtmečio.

REKLAMA
REKLAMA

„Tai buvo visiškai netikėta, – sakė S. Deanas, – tai pirmas kartas mums visiems trims. Kasmet randami tik keli realūs lobiai, o dauguma ieškotojų jų apskritai neranda niekada. Tai – svajonių radinys. Tas laukas iš pirmo žvilgsnio niekuo neišsiskyrė.“

Lobis slėpėsi sudužusiame inde

Vyrų trijulė radinį aptiko ūkininko lauke netoli Meidstouno, tačiau tikslios vietos neatskleidžia, kad apsaugotų ją nuo vadinamųjų „naktinėtojų“ – nelegaliai metalo paieškomis užsiimančių žmonių, siekiančių vien pasipelnyti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pradžioje vyrai rado kelias pavienes monetas, išsibarsčiusias visame lauke. Kasinėjant toliau, radinių daugėjo, kol galiausiai jie aptiko sudužusį keraminį indą, maždaug 35 centimetrų gylyje, pilną monetų.

Manoma, kad ariant lauką indas buvo sudaužytas, o jo turinys pasklido aplinkui.

„Šis indas buvo pirminė lobio vieta. Jis į žemę buvo įkastas prieš 1 800 metų, – aiškino S. Deanas, anksčiau 32 metus dirbęs policijoje. – Supratę, kad radinys svarbus istorine prasme, sustojome ir iškart iškvietėme specialistus.“

REKLAMA

Radinius perėmė archeologai

Į lobio vietą per valandą atvyko archeologai dr. Andrew Richardsonas ir Paulas-Samuelis Armouras iš „Isle Heritage“ organizacijos, kurie atsargiai iškėlė radinį ir nugabeno jį į Britų muziejų išsamiam tyrimui.

„Šis lobis rodo, kad romėnai čia buvo prieš 1 800 metų, – sakė S. Deanas, – turėjo būti kažkas šiame regione, kas juos pritraukė.“

REKLAMA

Kadangi ūkininkas jau apsėjo lauką, vyrai tik kitais metais galės tęsti savo paieškas.

S. Deanas, gyvenantis Faveršame, teigė, kad Britų muziejui lobio įvertinimas gali užtrukti iki dvejų metų. Muziejus turės pirmumo teisę įsigyti radinį.

Gautos lėšos bus padalytos trims lobio radėjams ir ūkio savininkui, kurio lauke atrastos monetos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų