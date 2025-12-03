36-erių panevėžietė net neįtarė, kas slepiasi už paprasto galvos skausmo: skubiai kreipiasi į visus

Kai menstruacijos tapo nereguliarios ir užsitęsdavo ilgiau nei įprastai, Monika nusprendė kreiptis pas gydytojus. Ji atliko visus reikalingus tyrimus, tačiau simptomai nepaliko abejonių – kūnas siuntė vis stipresnius signalus, kurių negalima ignoruoti.
Pirmieji ligos simptomai
Monika su kiekviena savaite ji jautėsi silpnesnė, o kasdienės užduotys tapo sunkesnės.
„Net paprasti kasdieniai darbai tapo sunkesni, ilgiau vaikščioti vargino, nuolat jaučiausi silpna, kartais svaigo galva“, – atskleidžia Monika.
Vėliau ji pastebėjo, kad menstruacijos tapo nereguliarios, užsitęsdavo ilgiau nei įprastai ir kartais lydėjo nestiprūs kraujo pliūpsniai.
„Menstruacijos tapo nereguliarios, kartais labai skausmingos, o kraujavimas pasikartojo vis dažniau. Iš pradžių atrodė tik kartą per mėnesį, bet paskui vis dažniau ir tai jau nebuvo normalu“, – pasakoja Monika.
Galiausiai ji ryžosi nueiti pas gydytojus. Po išsamių tyrimų, įskaitant echoskopijas ir kitus reikalingus tyrimus, paaiškėjo diagnozė: pirmos stadijos gimdos kaklelio vėžys.
„Žinau, kad laukia operacija, ir tai šiek tiek gąsdina, bet stengiuosi nepergyventi – tikiu, kad gydytojai žino, ką daro, ir viskas bus gerai“, – sako Monika.
Atskleidė, kaip reagavo
Monika prisimena, kad prieš pirmą apsilankymą pas gydytojus jautė vidinę įtampą – kažkas kūne jai rodė, kad situacija rimta.
„Kai pirmą kartą gydytojas paminėjo, kad reikės atlikti papildomus tyrimus, širdis stipriai daužėsi. Viduje jaučiausi nerami“, – sako ji.
Po visų tyrimų ir patvirtintos diagnozės Monika sako, kad išgirsta žinia jos visai nenustebino – viduje ji jau buvo pasiruošusi blogiausiam ir nujautė, kad tai nebus paprastas negalavimas.
„Kai supratau, kad laukia operacija, ilgai negalėjau atsipalaiduoti. Baisu galvoti, kas bus, bet stengiuosi sutelkti dėmesį į tai, ką galiu kontroliuoti“, – atvirauja moteris.
Nepaisant žinios, Monika stengiasi gyventi įprastai – dirba, bendrauja su draugais, skiria laiko sau. Tačiau mintys apie operaciją vis dar kelia nerimą.
„Žinau, kad laukia operacija ir po jos – gydymas, bet stengiuosi galvoti pozityviai. Bandau nekreipti dėmesio į baimę ir kiekvieną dieną gyventi čia ir dabar“, – pasakoja Monika.
Siunčia patarimą
Monika pasidalija svarbia pamoka, kurią išmoko per savo patirtį – sveikata negali būti atidėta vėlesniam laikui. Ji ragina moteris nekartoti jos klaidų ir nelaukti, kol organizmas aiškiai parodys, kad kažkas negerai.
„Labai svarbu reguliariai tikrintis ir nebijoti gydytojų. Net jei jauti tik nedidelius pokyčius ar diskomfortą, neignoruok jų“, – sako Monika.
Ji pabrėžia, kad dauguma simptomų gali būti nepastebimi arba lengvai paaiškinami kasdienio nuovargio, streso ar hormonų svyravimų, tačiau net ir menki signalai gali būti rimtos ligos pradžia.
„Ankstyvas patikrinimas gali išgelbėti gyvybę. Kai liga nustatoma laiku, gydymas būna kur kas efektyvesnis, o pasekmės – lengvesnės“, – priduria Monika.
Jos istorija – tai tarsi tylus, bet labai aiškus priminimas: rūpintis savo sveikata niekada nevėlu, o laikas, skirtas sau, yra pats svarbiausias investicijos į ateitį sprendimas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.