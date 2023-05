29-erių jaunuolis mirė prieš pat vestuves: šeimos skausmui ribų nėra

29-erių Roberto Goldingo širdis sustojo likus vos 12 savaičių iki taip ilgai lauktų bei planuotų vestuvių su mylimąja. Jo šeima pasakoja, kad jie iki šiol negali atsigauti nuo dienos, kai sulaukė lemtingo skambučio.

Keturi mėnesiai – tiek laiko jo šeima laukė, kol galiausiai paaiškėjo tiksli vaikino mirties priežastis.

Pasirodo, kad jam staiga sustojo širdis. Gydytojai šią būklę įvardino kaip staigų aritmijos mirties sindromą.

Skleidžia žinią

Šeima sako, kad Robertas buvo visuomet linksmas ir laimingas žmogus, rašoma mirror.co.uk.

REKLAMA

REKLAMA

Jo sesuo Nicola Walsh teigė, kad tokia netikėta brolio mirtis jai buvo be galo skaudi, ji iki šiol jaučia neužpildomą tuštumą širdyje:

„Skausmas netekus mylimo žmogaus yra neįsivaizduojamas. Netekus brolio liko neužpildoma tuštuma ir kalnas neatsakytų klausimų, į kuriuos atsakymo ieškome kiekvieną dieną.

REKLAMA

Robertas turėjo nugyventi puikų gyvenimą, niekaip nesuprantame, kaip sveikas žmogus galėjo išnykti per naktį? Vieną dieną jis laimingas ir sveikas, o kitą dieną jo jau nebėra. Dabar turime išmokti su tuo gyventi...“

Be to, šeima priduria, kad 2021 m. gegužė turėjo būti viena laimingiausių akimirkų jo gyvenime, kadangi būtent tuomet turėjo įvykti ilgai lauktos vestuvės. Tėvai atvirauja, kad su sūnaus netektimi susitaikyti jiems yra iki šiol be galo sudėtinga.

REKLAMA

REKLAMA

Nuo dienos, kai mirė Robertas praėjo daugiau nei 14 mėnesių. Juos šeima praleido tyloje, tačiau dabar jie sako, kad norėdami skleisti žinią apie šią būklę jie privalo apie tai kalbėti kuo garsiau.

Neseniai jie dalyvavo bėgimo maratone, kuris buvo skirtas paminėti šį sindromą. Jo metu buvo surinkta daugybė lėšų šeimoms, kurios neteko savo mylimų artimųjų.