21-erių geriausias drauges ištiko mirtinas likimas: išėjusios į šventę jos taip ir nepasiekė

Pasistatę automobilį prie vietinės sporto salės, jos žingsniavo link festivalio vietos, kai kelyje į Airuną jas partrenkė ir mirtinai sužalojo mikroautobusas, kurį vairavo 34-erių lenkas.
Vairuotojas buvo sulaikytas dėl dvi merginas pražudžiusio eismo įvykio, atliktas narkotikų testas parodė teigiamą rezultatą, rašo unionesarda.it.
Jis partrenkė merginas iš nugaros. Joms abiem, vos 21-erių draugėms, jau nebuvo įmanoma padėti.
Geriausios draugės šventės vietos taip ir nepasiekė
Abi jos gyveno Paderno d’Adda miestelyje, Lecco provincijoje, maždaug už dešimties kilometrų nuo tragedijos vietos. Nelaimė įvyko šeštadienio vakarą, apie 22 valandą – vakarą merginos buvo suplanavę praleisti su šimtais šventės dalyvių prie Adda upės.
Jų draugė Chiara, 20-metį iš Robbiato miestelio, taip pat esančio Brianzoje, gyventoja, per stebuklą liko gyva. Ji ėjo keliais metrais priekyje nuo jų ir išvengė tragiško likimo.
Milena ir Giorgia buvo artimos draugės ir aktyviai dalyvavo jaunimo tarnybos veikloje, organizavusioje veiklas jų miestelyje.
Praėjus vos kelioms valandoms po mirtino incidento, jų socialinių tinklų paskyrose pasirodė daugybė užuojautų dėl tragedijos, nutikusios per kelias akimirkas.
Į nelaimės vietą skubiai buvo iškviesta policija ir medicinos sraigtasparnis bei dvi greitosios pagalbos brigados, tačiau padėti medikai jau nebegalėjo – buvo per vėlu.
Iškart po avarijos vairuotojui buvo atlikti tyrimai, ar jis nevairavo apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotikų. Alkoholio vyro kraujyje neaptikta, tačiau narkotikų testas buvo teigiamas. Vyras buvo sulaikytas dėl dviem mirtimis pasibaigusio eismo įvykio sukėlimo.
Mikroautobusas drauges nutrenkė einančias kelkraščiu
Pagal pirminę įvykio rekonstrukciją, merginos ėjo kelio pakraščiu, tikėtina, prastai apšviestoje vietovėje.
Mikroautobusas, įvažiavęs į kelią iš netoliese esančios sankryžos, pakeitė važiavimo trajektoriją, matyt, norėdamas išvengti kitos transporto priemonės, kuri, manoma, įvažiavo į jo juostą dėl daugybės kelkraštyje sustatytų atvykusiųjų į šventę automobilių.
Pasukęs link kelkraščio jis kliudė drauges, kurios ėjo miestelio centro link, atsukusios nugarą į eismą – dėl to abi merginos ir nepastebėjo artėjančio mikroautobuso. Brivio meras Federico Airoldi po šios tragedijos paskelbė dviejų dienų gedulą.
