  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

Vokiečių automobilių pramonės „Trojos arklys“: kaip Vakarai patys išsiaugino sau konkurentą Kinijoje

2025-09-22 17:06 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 17:06

Vokietijos automobilių pramonė, dešimtmečius laikyta kokybės ir inovacijų etalonu, dreba iš pagrindų. Agresyvi Kinijos gamintojų plėtra kelia egzistencinę grėsmę.

Vokietijos automobilių pramonė, dešimtmečius laikyta kokybės ir inovacijų etalonu, dreba iš pagrindų. Agresyvi Kinijos gamintojų plėtra kelia egzistencinę grėsmę.

Pasak vokiečių profesoriaus Christiano A. Conrado, dėl šios krizės Vakarai gali kaltinti tik patys save. Siekdami trumpalaikio pelno, jie dešimtmečius kantriai mokė savo būsimą konkurentą. Dabar, pasak profesoriaus, „mokymai baigėsi“, o mokinys ruošiasi pranokti mokytoją.

Sudarė sandorį su velniu

Ilgus metus Vakarų gamintojai, norėdami patekti į milžinišką Kinijos rinką, privalėjo kurti bendras įmones su vietos partneriais, kuriose negalėjo turėti kontrolinio akcijų paketo.

Jie noriai dalijosi savo technologijomis ir gamybos procesais mainais į prieigą prie rinkos. Tačiau, pasak profesoriaus, „Kinijos tikslas niekada nebuvo prekyba. Tikslas buvo technologijų perdavimas ir vietinių konkurentų išauginimas.“

Apakino godumas

Kodėl taip atsitiko? „Vokietijos automobilių koncernų vadovai matė tik savo premijas. Trumpalaikiai pelnai buvo iškelti aukščiau už ilgalaikę strategiją“, – teigia C. A. Conradas.

Kol vadovai džiaugėsi rekordiniais pardavimais, jų kinų partneriai metodiškai kopijavo technologijas, o Vakarų nuogąstavimus ramino argumentu, esą „į Kiniją vežame tik senas technologijas“. Tačiau to pakako.

Santykius nuo pat pradžių ženklino nelygybė. Kol Kinijos įmonės laisvai pirko gamyklas ir technologijų centrus Europoje, Vakarų gamintojai Kinijoje susidūrė su cenzūra, reguliacijomis ir 25 proc. importo muitais. Profesorius pabrėžia, kad Vakarai tiesiog privalėjo reikalauti abipusiškumo principo.

Skaudus receptas išgijimui

Profesoriaus nuomone, Vakarai privalo radikaliai keisti strategiją: investuoti į mokslą ir inovacijas namuose, saugoti intelektinę nuosavybę ir nebeškolinti konkurentų inžinierių.

Tačiau jis paliečia ir kur kas jautresnę temą, siūlydamas Vokietijai imtis skausmingų priemonių konkurencingumui atgauti: „Atlyginimai turi mažėti. Darbo valandos turi ilgėti.“ Tokie žodžiai aukštos socialinės gerovės šalyje skamba kaip erezija, tačiau, pasak profesoriaus, be skausmingos transformacijos grįžti į viršūnę nebeįmanoma.

