„Toyota“ prikėlė legendinį „Land Cruiser“: vietoje archajiško variklio sumontavo V6 analogą

Po variklio gaubtu sumontuotas modernus 3,4 litro V6 variklis, kurį inžinieriai pasiskolino iš modernaus „Tundra“ pikapo.
Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.
Jis generuoja 394 AG ir 650 Nm sukimo momentą – beveik dvigubai daugiau nei originalus šešių cilindrų variklis. „Toyota“ pabrėžia, kad naujoji jėgainė užtikrina ir kur kas geresnę sukimo momento kreivę žemuose sūkiuose.
Didžiausias inžinerinis iššūkis buvo sujungti šį modernų variklį su originalia 5 laipsnių mechanine pavarų dėže. Tam prireikė pagaminti specialią plokštę. Taip pat teko modifikuoti variklio karterį, kad agregatas tilptų į senąją rėminę FJ60 važiuoklę. Sukurta ir speciali, rankų darbo išmetimo sistema.
Nors automobilis atrodo itin aukštas, „Toyota“ teigia, kad pati važiuoklė pakelta vos 3,8 cm. Įspūdingą aukštį ir pravažumą suteikia didžiulės bekelės padangos. Įdomu tai, kad automobilis atrodo toks aukštas ir dėl originalių proporcijų – klasikinis FJ60 (4,5 m) yra „Volkswagen Tiguan“ ilgio.
Išoriškai „Toyota“ stengėsi išlaikyti visišką autentiškumą. Kėbulas restauruotas, nudažytas šiuolaikiška sidabrine spalva, bet papuoštas išskirtinio stiliaus grafiniais elementais.
Išsaugoti net originalūs chromuoti buferiai, durelių rankenos ir ištraukiama antena sparne. Vienintelis akivaizdus modernumo ženklas – poliruoti ratlankiai.
Viduje taip pat išlaikytas balansas. Salonas kruopščiai restauruotas, paliekant nuostabias sėdynes, tačiau kartu buvo diskretiškai integruoti ir šiuolaikiniai patogumai. Pavyzdžiui, JBL garso sistema ir centrinis lietimui jautrus ekranas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!