 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių kultūra

„Toyota“ prikėlė legendinį „Land Cruiser“: vietoje archajiško variklio sumontavo V6 analogą

2025-11-09 09:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 09:00

Las Vegase vykstančioje modifikuotų automobilių parodoje SEMA „Toyota“ pristatė išskirtinį projektą – „Turbo Trail Cruiser“. Tai gamyklinis projektas, kuriame legendinis „Land Cruiser FJ60“ buvo aprūpintas moderniausiomis technologijomis. Tačiau vietoje įprasto V8 variklio, „Toyota“ pasirinko kitą, kur kas įdomesnį kelią.

Modernizuotas „Toyota Land Cruiser“ (nuotr. gamintojo)

Las Vegase vykstančioje modifikuotų automobilių parodoje SEMA „Toyota“ pristatė išskirtinį projektą – „Turbo Trail Cruiser“. Tai gamyklinis projektas, kuriame legendinis „Land Cruiser FJ60“ buvo aprūpintas moderniausiomis technologijomis. Tačiau vietoje įprasto V8 variklio, „Toyota“ pasirinko kitą, kur kas įdomesnį kelią.

REKLAMA
0

Po variklio gaubtu sumontuotas modernus 3,4 litro V6 variklis, kurį inžinieriai pasiskolino iš modernaus „Tundra“ pikapo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš spalvingo automobilių pasaulio – specialioje „Automobilių kultūra“ rubrikoje.

REKLAMA
REKLAMA

Jis generuoja 394 AG ir 650 Nm sukimo momentą – beveik dvigubai daugiau nei originalus šešių cilindrų variklis. „Toyota“ pabrėžia, kad naujoji jėgainė užtikrina ir kur kas geresnę sukimo momento kreivę žemuose sūkiuose.

REKLAMA

Didžiausias inžinerinis iššūkis buvo sujungti šį modernų variklį su originalia 5 laipsnių mechanine pavarų dėže. Tam prireikė pagaminti specialią plokštę. Taip pat teko modifikuoti variklio karterį, kad agregatas tilptų į senąją rėminę FJ60 važiuoklę. Sukurta ir speciali, rankų darbo išmetimo sistema.

Nors automobilis atrodo itin aukštas, „Toyota“ teigia, kad pati važiuoklė pakelta vos 3,8 cm. Įspūdingą aukštį ir pravažumą suteikia didžiulės bekelės padangos. Įdomu tai, kad automobilis atrodo toks aukštas ir dėl originalių proporcijų – klasikinis FJ60 (4,5 m) yra „Volkswagen Tiguan“ ilgio.

REKLAMA
REKLAMA

Išoriškai „Toyota“ stengėsi išlaikyti visišką autentiškumą. Kėbulas restauruotas, nudažytas šiuolaikiška sidabrine spalva, bet papuoštas išskirtinio stiliaus grafiniais elementais. 

Išsaugoti net originalūs chromuoti buferiai, durelių rankenos ir ištraukiama antena sparne. Vienintelis akivaizdus modernumo ženklas – poliruoti ratlankiai.

Viduje taip pat išlaikytas balansas. Salonas kruopščiai restauruotas, paliekant nuostabias sėdynes, tačiau kartu buvo diskretiškai integruoti ir šiuolaikiniai patogumai. Pavyzdžiui, JBL garso sistema ir centrinis lietimui jautrus ekranas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
rekomenduojame
Pyragų diena
Daugiau
Daugiau
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų