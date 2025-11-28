Sukčių taikinyje – beveik nauji automobiliai: pirkėjai permoka tūkstančius už katę maiše

Duomenų analizė parodė, kad ridos klastojimo rizika išlieka, nepriklausomai nuo automobilio amžiaus. Nors procentaliai dažniausiai klastojami 2009 m. gamybos automobiliai (net 14,2 proc. tikrintų atvejų), naujesni modeliai taip pat nėra saugūs. Pavyzdžiui, tarp 2018 m. pagamintų automobilių suklastotą ridą turėjo 3,8 proc., o tarp 2020 m. modelių – 2,3 proc.
Atjaunina 100 tūkstančių kilometrų
Tačiau svarbiausia ne tai, kiek automobilių suklastota, o kiek kilometrų yra atsukama. Tyrimas atskleidė, kad vidutinis ridos sumažinimas išlieka beveik identiškas, nesvarbu, ar automobiliui 5, ar 20 metų.
2005 m. gamybos automobilių rida vidutiniškai koreguojama 104,3 tūkst. km, 2015 m. – 102,6 tūkst. km, o vos penkerių metų senumo (2020 m.) modelių odometrai atsukami vidutiniškai net 106,4 tūkst. kilometrų.
Pasak rinkos eksperto Mato Buzelio, tai lemia paprasta ekonominė logika. Apynaujis automobilis su maža rida kainuoja gerokai brangiau nei analogiškas modelis, nuvažiavęs 200 tūkst. kilometrų. Sukčiams tai – didžiulis pelnas, o pirkėjui – finansinė duobė. Nusipirkus tokį automobilį, ne tik permokama, bet ir rizikuojama susidurti su brangiais gedimais, nes realus mazgų nusidėvėjimas neatitinka prietaisų skydelyje matomų skaičių.
Nauji automobiliai – brangūs daužimai
Kita skaudi tema – avarijos. Tyrimas parodė, kad dažniausiai į eismo įvykius yra patekę 2010–2016 m. gamybos automobiliai (62–67 proc. visų tikrintų). Tačiau naujesni modeliai taip pat dažnai slepia randus: tarp 2018 m. automobilių apgadinimų turėjo daugiau nei pusė (55,4 proc.), o tarp 2020 m. – daugiau nei trečdalis (36,6 proc.).
Esminis skirtumas – žalos kaina. Dėl sudėtingų technologijų, jutiklių ir brangių medžiagų, naujų automobilių remontas kainuoja kartais brangiau. Jei 2005 m. modelio vidutinė žala siekia apie 1800 eurų, tai 2020 m. gamybos automobiliui šis rodiklis šokteli iki 5364 eurų.
Ekspertai pabrėžia: mitas, kad šiuolaikinių automobilių ridos neįmanoma suklastoti dėl sudėtingos elektronikos, yra klaidingas. Turint tinkamą įrangą, tai padaroma greitai ir nepastebimai, todėl pirkėjams, net ir perkantiems apynaujį automobilį, būtina išlikti budriems ir tikrinti istoriją.
