„Stellantis“ pripažino rimtas problemas: vadovas atsiprašė automobilių savininkų ir pažadėjo pokyčius

Paryžiaus automobilių parodoje jis taip pat pripažino problemas, susijusias su didelio masto automobilių atšaukimu dėl galimai pavojingų „Takata“ oro pagalvių. Pasak A. Filosos, kokybės gerinimas šiuo metu yra vienas svarbiausių koncerno prioritetų.
1,2 litro „PureTech“ varikliai ilgą laiką buvo montuojami į įvairius „Peugeot“, „Citroën“, „Opel“ ir kitų „Stellantis“ grupės markių automobilius. Nors šie nedidelio darbinio tūrio benzininiai varikliai buvo plačiai naudojami, dalis jų išgarsėjo dėl patikimumo problemų.
Vienas geriausiai žinomų trūkumų – tam tikrose „PureTech“ versijose alyvoje sutepamas paskirstymo diržas. Jam pradėjus irti, gumos dalelės gali patekti į variklio tepimo sistemą, užkimšti alyvos paėmimo sietelį ir sutrikdyti tepimą.
Kai kuriais atvejais tai gali baigtis rimtais variklio gedimais ir brangiu remontu.
Nors problemos būdingos ne visoms „PureTech“ versijoms, jos turėjo neigiamos įtakos koncerno reputacijai.
Atsiprašė ne tik dėl variklių
Paryžiaus automobilių parodoje Prancūzijos laikraščiui „Le Parisien“ kalbėjęs „Stellantis“ vadovas Antonio Filosa atsiprašė klientų, patyrusių sunkumų dėl 1,2 litro „PureTech“ variklių.
Jis taip pat atsiprašė dėl problemų, susijusių su „Takata“ oro pagalvėmis, dėl kurių teko organizuoti didelio masto automobilių atšaukimo kampaniją.
Šios oro pagalvės kelia pavojų dėl galimų jų pripūtimo mechanizmo gedimų. Tam tikromis aplinkybėmis suveikus oro pagalvei, mechanizmo dalys gali suirti, o metalo fragmentai – patekti į automobilio saloną ir sužaloti keleivius.
„Takata“ oro pagalvių problema paveikė daugelį pasaulio automobilių gamintojų, tačiau „Stellantis“ taip pat teko spręsti su ja susijusius saugumo ir klientų aptarnavimo klausimus.
Teigia, kad kokybė jau pagerėjo 30 procentų
Nuo tada, kai „Stellantis“ vadovo pareigas pradėjo eiti A. Filosa, gaminamų automobilių kokybės gerinimas tapo vienu pagrindinių koncerno veiklos tikslų.
Pasak vadovo, palyginti su šių metų pradžia, bendrovės kokybės rodikliai jau pagerėjo 30 proc.
Anksčiau A. Filosa taip pat buvo paskelbęs ambicingą tikslą – iki 2028 metų „Stellantis“ pagal automobilių kokybę turi patekti tarp 25 proc. geriausiai vertinamų gamintojų.
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