„Škoda“ pristatė pigų elektrinį visureigį „Epiq“: kainuos kaip benzininis „Škoda Kamiq“

4,1 metro ilgio miesto krosoveris pasiūlys stebėtinai erdvų saloną, 475 litrų talpos bagažinę ir, svarbiausia, kainą, prilygstančią vidaus degimo variklį turinčiam „Kamiq“ modeliui.
„Epiq“ yra pirmasis modelis, kuriame visiškai pritaikyta naujoji „Modern Solid“ dizaino filosofija, jungianti tvirtumą ir funkcionalumą.
Išorėje tai atsispindi minimalistinėse linijose ir naujo tipo priekinėje dalyje su T formos LED žibintais. Interjeras taip pat minimalistinis, tačiau itin praktiškas.
Jame gausu daiktadėžių, „Simply Clever“ sprendimų, o svarbiausia – šalia ekranų išsaugoti fiziniai mygtukai ir ratukai svarbiausioms funkcijoms valdyti.
„Su „Epiq“ mes žengiame dar vieną žingsnį, kad elektromobiliai taptų praktišku ir patraukliu kasdieniu pasirinkimu vairuotojams“, – teigė „Škoda Auto“ generalinis direktorius Klausas Zellmeris.
Šis modelis yra dalis didesnės „Volkswagen“ grupės iniciatyvos „demokratizuoti elektromobilumą“, gaminant kelis įperkamus miesto elektromobilius Ispanijos gamykloje.
Koncepcinis modelis vienu įkrovimu galės nuvažiuoti iki 425 kilometrų. Oficiali serijinės „Škoda Epiq“ versijos pasaulinė premjera numatyta 2026 metų viduryje.
