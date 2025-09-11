Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Škoda“ pristatė pigų elektrinį visureigį „Epiq“: kainuos kaip benzininis „Škoda Kamiq“

2025-09-11 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 12:10

Miuncheno automobilių parodos išvakarėse „Škoda“ pristatė koncepcinį modelį „Epiq“ – artimą serijinei gamybai viziją, kaip atrodys būsimas prieinamiausias markės elektrinis visureigis.

Škoda Epiq (nuotr. gamintojo)

Miuncheno automobilių parodos išvakarėse „Škoda" pristatė koncepcinį modelį „Epiq" – artimą serijinei gamybai viziją, kaip atrodys būsimas prieinamiausias markės elektrinis visureigis.

0

4,1 metro ilgio miesto krosoveris pasiūlys stebėtinai erdvų saloną, 475 litrų talpos bagažinę ir, svarbiausia, kainą, prilygstančią vidaus degimo variklį turinčiam „Kamiq“ modeliui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

„Epiq“ yra pirmasis modelis, kuriame visiškai pritaikyta naujoji „Modern Solid“ dizaino filosofija, jungianti tvirtumą ir funkcionalumą.

Išorėje tai atsispindi minimalistinėse linijose ir naujo tipo priekinėje dalyje su T formos LED žibintais. Interjeras taip pat minimalistinis, tačiau itin praktiškas. 

Jame gausu daiktadėžių, „Simply Clever“ sprendimų, o svarbiausia – šalia ekranų išsaugoti fiziniai mygtukai ir ratukai svarbiausioms funkcijoms valdyti.

 

 

„Su „Epiq“ mes žengiame dar vieną žingsnį, kad elektromobiliai taptų praktišku ir patraukliu kasdieniu pasirinkimu vairuotojams“, – teigė „Škoda Auto“ generalinis direktorius Klausas Zellmeris.

Šis modelis yra dalis didesnės „Volkswagen“ grupės iniciatyvos „demokratizuoti elektromobilumą“, gaminant kelis įperkamus miesto elektromobilius Ispanijos gamykloje.

Koncepcinis modelis vienu įkrovimu galės nuvažiuoti iki 425 kilometrų. Oficiali serijinės „Škoda Epiq“ versijos pasaulinė premjera numatyta 2026 metų viduryje.

