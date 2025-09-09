Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Škoda“ parodė „Octavia“ modelio ateitį: koncepcinis universalas „Vision O“ stebina technologijomis

2025-09-09 11:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-09 11:11

Čekijos automobilių gamintoja „Škoda“ pristatė koncepcinį modelį „Vision O“ – visiškai elektrinę viziją, kaip netolimoje ateityje atrodys vienas sėkmingiausių markės modelių, „Octavia“ universalas. Automobilis įkūnija naują „Modern Solid“ dizaino kalbą, o jo interjere dominuoja milžiniškas „Horizon Display“ ekranas ir tvarumo sprendimai.

Škoda Vision O koncepcija (nuotr. gamintojo)
30

TAIP PAT SKAITYKITE:

0

Naujasis interjeras pasižymi minimalistiniu dizainu, kuriame pagrindinis akcentas – per visą prietaisų skydelio plotį nusidriekęs daugiau nei 1,2 metro ilgio „Horizon Display“ ekranas. Jo turinį galima valdyti per vertikaliai orientuotą centrinį ekraną. 

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Škoda Vision O koncepcija
FOTOGALERIJA. Škoda Vision O koncepcija

Siekiant ramybės, „Tranquil“ režimas sumažina rodomos informacijos kiekį, pritaiko apšvietimą ir sėdynių padėtį poilsiui. Ištikima „Simply Clever“ filosofijai, „Škoda“ siūlo ir tokius sprendimus kaip nešiojama garso kolonėlė ar integruotas šaldytuvas. Bagažinės talpa viršija 650 litrų.

Pavadinime esanti „O“ raidė simbolizuoja žiediškumą (circularity). Kuriant koncepcinį modelį, didelis dėmesys skirtas tvarioms medžiagoms. Pavyzdžiui, sėdynių apmušalai pagaminti iš 100 proc. perdirbto audinio, o grindims panaudota perdirbta oda, pagaminta iš odos gamybos atliekų.

Automobilyje integruota dirbtinio intelekto asistentė „Laura“, kuri veikia kaip skaitmeninė palydovė: padeda planuoti maršrutus, valdyti funkcijas ir netgi gali sekti istorijas.

Pažymima, kad netrukus pasirodysiančioje atnaujintoje „MyŠkoda“ programėlėje bus integruotas maršrutų planavimo įrankis, sukurtas kartu su „Google Gemini“. „Vision O“ taip pat turi pažangią autonominio vairavimo funkciją, galinčią savarankiškai atlikti daugumą vairavimo užduočių.

Šis futuristinis konceptas tęsia ilgametę ir sėkmingą „Škoda“ universalų istoriją. Nuo 2016 metų markė yra Europos universalų segmento lyderė, daugiausia dėl „Octavia Combi“ ir „Superb Combi“ modelių populiarumo.

