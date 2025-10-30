„Porsche“ pristatė galingiausią visų laikų „911 Turbo S“

Naujasis modelis, turintis „T-Hybrid“ sistemą, generuoja 711 AG ir pasiekia 100 km/val. vos per 2,5 sekundės. Šis galios ir efektyvumo derinys leido jam Niurburgringo trasą įveikti net 14 sekundžių greičiau nei pirmtakui.
Šios galios šaltinis – nauja „T-Hybrid“ technologija, pirmą kartą pristatyta „911 Carrera GTS“ modelyje, tačiau čia ji adaptuota „Turbo“ specifikacijai.
Ją sudaro naujas 3,6 litro opozicinis variklis su dviem elektriniais turbokompresoriais. Bendra sistemos galia dabar siekia 711 AG (523 kW) – net 61 AG daugiau nei ankstesnio modelio. Milžiniškas 800 Nm sukimo momentas per aštuonių laipsnių PDK pavarų dėžę perduodamas į visus keturis ratus per modernizuotą PTM sistemą.
Rezultatas – akivaizdus: 0-100 km/val. įsibėgėjimas sutrumpėjo 0,2 sekundės iki vos 2,5 sekundės, o maksimalus greitis išlieka 322 km/val.
Tačiau tikrąjį hibridinės sistemos pranašumą įrodo rato laikas legendinėje Niurburgringo trasoje: naujasis „Turbo S“ ją įveikė per 7:03,92 min. – net 14 sekundžių greičiau nei ankstesnis modelis.
Prie geresnio valdymo prisideda ne tik atnaujintos padangos ir standartinė „Porsche“ keramikinių stabdžių sistema.
Lengva 400V „T-Hybrid“ sistema leido inžinieriams sumontuoti ir naują elektrohidraulinę pakabos valdymo sistemą, kuri efektyviau mažina kėbulo svyravimus posūkiuose. Sportinė pakaba taip pat yra 10 mm žemesnė. Geresnį garsą užtikrina nauja, 6,8 kg lengvesnė titano išmetimo sistema.
Išoriškai modelis atpažįstamas iš naujų „Turbonite“ spalvos akcentų, kuriais papuoštas „Porsche“ ženklas, užrašai ir ratlankių detalės.
Automobilius jau galima užsisakyti ir Lietuvoje. „Porsche 911 Turbo S“ kupė kaina prasideda nuo prasideda nuo 275 911 eur., o kabrioleto nuo 290 911 eur.
